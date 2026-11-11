ইঞ্জিনিয়ার সার্থক হত্যাকাণ্ডে নয়া মোড়, রহস্যজনক আর্থিক লেনদেনের খোঁজ পুলিশের

ইঞ্জিনিয়ার সার্থক হত্যাকাণ্ডে নয়া মোড়, রহস্যজনক আর্থিক লেনদেনের খোঁজ পুলিশের
Garia Murder Case Update: পুলিশ সূত্রের খবর, খুনের আগে একাধিকবার টাকা লেনদেন হয়েছিল সার্থক সরকার এবং তাঁর প্রেমিকা সঞ্চালিকা বসুর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ।
Published : November 11, 2026 at 6:49 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: গড়িয়ায় ইঞ্জিনিয়ার খুনের ঘটনায় রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে । প্রাথমিক তদন্তে তদন্তকারীদের অনুমান, এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে থাকতে পারে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত জটিলতা । পুলিশ সূত্রের খবর, খুনের আগে একাধিকবার টাকা লেনদেন হয়েছিল সার্থক সরকার এবং তাঁর প্রেমিকা সঞ্চালিকা বসুর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে । তবে কাদের কাছে সেই টাকা পাঠানো হয়েছিল কিংবা কার কাছ থেকে টাকা এসেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
নিহত ইঞ্জিনিয়ারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখে বেশ কিছু সন্দেহজনক লেনদেনের হদিশ পেয়েছেন তদন্তকারীরা । সেই লেনদেনের উৎস ও প্রাপকদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে । এর সঙ্গে খুনের সরাসরি কোনও যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ । নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বারুইপুর জেলা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনের নামের তালিকা তৈরি করা হয়েছে । প্রয়োজন হলে তাঁদের প্রত্যেককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ।
তদন্তকারীদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় কার প্রোফাইলে কে ঢুকছেন, কার ছবিতে কে লাইক বা কমেন্ট করছেন, কিংবা কে কাকে ফলো করছেন, এই সামান্য বিষয়গুলিই একসময় বিষিয়ে তুলেছিল উত্তর 24 পরগনার বারাসতের যুবক সার্থক সরকারের জীবন । সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং সম্পর্কের টানাপড়েনই শেষ পর্যন্ত কেড়ে নিল পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ওই যুবকের প্রাণ ? পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, এটি নিছক কোনও দুর্ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পনা করে খুন করা হয়ে থাকতে পারে সার্থককে । তবে আর্থিক লেনদেনের নতুন তথ্য সামনে আসায় তদন্তের পরিধি আরও বাড়ল ।
ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে দক্ষিণ 24 পরগনার গড়িয়ার একটি ফ্ল্যাট । এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই সার্থকের প্রেমিকা তথা তাঁর লিভ-ইন পার্টনার সঞ্চালিকা বসুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন সঞ্চালিকা । পাশাপাশি, বিউটি পার্লারের সামগ্রী সরবরাহের কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁর মা মৌমিতা বসুকেও গ্রেফতার করা হয়েছে ।
তদন্তে এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সার্থককে খুন করা হয়েছে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা । অথচ ঘটনার পর থেকেই বিষয়টিকে দুর্ঘটনা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল বলে অভিযোগ । বিশেষ করে সঞ্চালিকার মা মৌমিতা বসু শুরু থেকেই পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন বলে দাবি তদন্তকারীদের ।
সার্থককে ঠিক কী দিয়ে খুন করা হয়েছিল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে । সেই রহস্যের কিনারা করতেই গড়িয়ার ওই ফ্ল্যাটে যান ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা । ধৃত মা ও মেয়েকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণও করানো হয় । যে ঘরে সার্থকের মৃত্যু হয়েছিল, সেখান থেকেই একটি রক্তমাখা কাঁচি উদ্ধার করেছে পুলিশ । তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, ওই কাঁচি দিয়েই হয়তো খুন করা হয়েছে সার্থককে । সেটি পরীক্ষার জন্য ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে । এর আগে সোমবার পুলিশের একাংশ খুনের সম্ভাব্য অস্ত্র হিসেবে 'চপস্টিক'-এর কথাও জানিয়েছিল । এ দিন ফ্ল্যাটের অন্যান্য ঘর থেকেও বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছেন বিশেষজ্ঞরা । ফরেনসিক রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর সঠিক ধরন এবং খুনের অস্ত্র সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
সম্পর্কের টানাপড়েন ও পারিবারিক অশান্তি
তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, দীর্ঘদিন ধরেই সার্থক ও সঞ্চালিকার মধ্যে অশান্তি চলছিল । দু'জনেরই একে অপরের প্রতি অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণতা ছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে । সঞ্চালিকার দিদা পুলিশকে জানিয়েছেন, সার্থক নাকি গাঁজা সেবন করতেন । তা নিয়েও দু'জনের মধ্যে একাধিকবার অশান্তি হয়েছিল । ঘটনার সময় ওই ফ্ল্যাটে সার্থক ও সঞ্চালিকা ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না বলেও দাবি করেছেন তিনি ।
তবে ঘটনার আগে ফ্ল্যাটের অন্দরে আরও কোনও অশান্তি হয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ । সঞ্চালিকার দিদার দাবি, ঘটনার ঠিক আগে কলেজের ফি জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে মা মৌমিতা ও মেয়ে সঞ্চালিকার মধ্যে তুমুল ঝামেলা হয়েছিল । সেই সময় সঞ্চালিকা নাকি তাঁর মায়ের গলায় নখের আঁচড়ও কেটে দিয়েছিলেন ।
সন্দেহের বৃত্তে মায়ের ভূমিকাও
তদন্তকারীদের বিশেষ নজর রয়েছে ধৃত মৌমিতা বসুর ভূমিকার উপর । পুলিশের কাছে মৌমিতার দাবি ছিল, ঘটনার সময় তিনি রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন । কিন্তু তাঁর এই বক্তব্যে সন্তুষ্ট নন তদন্তকারীরা । অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌম্যজিৎ বড়ুয়া জানিয়েছেন, ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়া এবং তদন্তের অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন সঞ্চালিকার মা ।
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বারুইপুর জেলা পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, "খুনের ঘটনা ঘটেছে । ধৃতরা নিজেদের বয়ান বারবার পরিবর্তন করছেন ।" পাশাপাশি, ওই ফ্ল্যাটে থাকা সঞ্চালিকার দাদু ও দিদাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা । তাঁদের বয়ানেও বেশ কিছু অসঙ্গতি রয়েছে বলে পুলিশের দাবি ।
আর্থিক লেনদেনের সূত্রে নতুন প্রশ্ন
সার্থক ও সঞ্চালিকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে খুনের আগে একাধিকবার টাকা লেনদেনের বিষয়টি সামনে আসায় তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে । কারা ওই লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কেন টাকা পাঠানো হয়েছিল এবং সেই অর্থের সঙ্গে খুনের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা জানতে ব্যাঙ্কের নথি ও অন্যান্য আর্থিক তথ্য খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । প্রয়োজনে সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে ।
সোশ্যাল মিডিয়ার লাইক-কমেন্ট ঘিরে সন্দেহ, সম্পর্কের অবিশ্বাস, পারিবারিক অশান্তি এবং এবার রহস্যজনক আর্থিক লেনদেন, সব মিলিয়ে সার্থক সরকার খুনের তদন্তে একাধিক প্রশ্ন সামনে আসছে । কোন সূত্র ধরে এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণের কাছে পৌঁছনো যায়, এখন সেটাই দেখার ।