ঘুষ-কাণ্ডে ধৃত ইঞ্জিনিয়ারের কোটি টাকার সম্পত্তি, আয়ের উৎস খুঁজছে দুর্নীতি দমন শাখা

ঘুষ-কাণ্ডে ধৃত ইঞ্জিনিয়ারের কোটি টাকার সম্পত্তি, আয়ের উৎস খুঁজছে দুর্নীতি দমন শাখা
Hooghly Bribery Scandal: হুগলি জেলা পরিষদের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুমন দাস সম্প্রতি ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ধরা পড়েন ৷
Published : October 8, 2026 at 10:07 PM IST
হুগলি, 8 অক্টোবর: ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুমন দাস । গত 6 অক্টোবর পোলবার এক ঠিকাদারের কাছ থেকে 20 হাজার টাকা ঘুষ নেন ওই ইঞ্জিনিয়ার । হুগলি জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ারের অফিস থেকেই রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখার পাতা ফাঁদে ধরা পড়েন সুমন । এরপরই চুঁচুড়া থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে ।
তদন্তের স্বার্থে আধিকারিকরা সুমন দাসের বাড়ি রাত দেড়টা পর্যন্ত তল্লাশি চালায় । স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে । দুর্নীতি দমন শাখা সূত্রে খবর, চুঁচুড়ার বড়বাজারে তাঁর বাড়িতে তল্লাশিতে চালিয়ে 1 কোটি 32 লক্ষ টাকার সম্পত্তির সন্ধান তদন্তকারীদের হাতে এসেছে বলে জানা গিয়েছে । ঘুষের টাকা জমি কেনাবেচার কাজে বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে সূত্র মারফত খবর । এছাড়াও এর সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত কি না, সেটাও তদন্ত করা হচ্ছে ।
গত পাঁচ বছরে ধৃত সুমন দাসের সম্পত্তির পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । তাঁর বছরের আয়ের সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি সঙ্গতিহীন । এই চক্রের নেপথ্যে আরও অনেকে থাকতে পারে বলে সন্দেহ । অসৎ উদ্দেশ্যে অর্জিত অর্থের লেনদেন লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে বলেও মনে করছেন তদন্তকারীরা । উদ্ধার হওয়া নথিপত্র তদন্তকারীরা যাচাই করছেন । ধৃত হুগলি জেলা পরিষদের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুমন দাসের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির হদিশে অবাক চুঁচুড়া বড়বাজারের বাসিন্দারা । কোনওদিন এমন হতে পারে, তা ভাবতে পারেননি তাঁরা ।
দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, 1988-এর 7 নম্বর ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখা । এসিবি সূত্রের খবর, ধৃত সুমন দাসের চুঁচুড়ার বড়বাজারের বাড়িতে তদন্তকারী আধিকারিকেরা তল্লাশি অভিযান চালান । অভিযুক্ত ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সম্পদ এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত 73টি গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয় । প্রাথমিক পর্যালোচনায় প্রায় 1.32 কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ ও বিনিয়োগের হদিশ পাওয়া গিয়েছে, যার একটি বড় অংশ গত পাঁচ বছরে অর্জিত হয়েছে ।
এই নিয়ে দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আধিকারিক জানান, বর্তমানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আর্থিক পর্যালোচনা ও পরবর্তী তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে ।
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