'কোনও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নই', ইডির তলবে সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছেই বার্তা মদনের
সূত্রের খবর, পুরনিয়োগে আর্থিক অনিয়ম এবং বেআইনি নিয়োগ সংক্রান্ত তদন্তে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। সেই সূত্র ধরেই মদন মিত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইডি।
Published : July 29, 2026 at 11:15 AM IST|
Updated : July 29, 2026 at 1:27 PM IST
কলকাতা, 29 জুলাই: পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে এবার তৃণমূল নেতা তথা কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)। তদন্তকারী সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী, বুধবার সকালে কলকাতার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হওয়ার কথা ছিল তাঁর। তদন্তে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র সঙ্গে নিয়ে আসারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী মেজাজে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন মদন মিত্র ৷
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মদন মিত্র জানান, ইডির তদন্তে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত নয় এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাকে সব রকম ভাবে সাহায্য করতে তিনি প্রস্তুত। তিনি জোর গলায় বলেন, "ইডি আমাকে ডেকেছে, আমি ওদের সব প্রশ্নের উত্তর দেব। আমি কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নই। যা যা বলার, তা ইডি আধিকারিকদেরই মুখোমুখি বসে বলব। ইডি আমাকে যেভাবে প্রশ্ন করবে বা নির্দেশ দেবে, আমি ঠিক সেভাবেই সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব।"
মদন মিত্রের এই হাজিরার আগেই গত সপ্তাহে টানা কয়েক দিন ধরে তাঁর পরিবারের সদস্যদের তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি আধিকারিকরা। বিধায়কের দুই ছেলে শুভরূপ মিত্র, স্বরূপ মিত্র এবং স্ত্রী অর্চনা মিত্র ইতিমধ্যেই সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিয়েছেন। ইডি সূত্রে খবর, বিধায়ক-পুত্রের কাছ থেকে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, আইটি রিটার্নের নথি ও আর্থিক লেনদেনের হিসেব চাওয়া হয়েছিল। পরিবারে কোনো বেআইনি বা হিসাব-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন হয়েছে কি না এবং সেখান দিয়ে কোনো অসাধু টাকা গিয়েছে কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তদন্তকারীরা।
ইডি সূত্রের খবর, পুরনিয়োগে আর্থিক অনিয়ম এবং বেআইনি নিয়োগ সংক্রান্ত তদন্তে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। সেই সূত্র ধরেই মদন মিত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তকারীদের দাবি, মামলার আর্থিক লেনদেন, নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে।
এর আগেই এই মামলায় মদন মিত্রের স্ত্রী এবং তাঁর দুই ছেলেকে দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ইডি আধিকারিকরা। তদন্তে তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন নথি ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বলেও সূত্রের দাবি।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অন্তত 125 জনকে বেআইনিভাবে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রার্থীদের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা ঘুষ হিসেবে আদায় করা হয়। সেই অর্থ কোন কোন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গিয়েছিল, কারা সেই টাকার সুবিধাভোগী এবং অর্থের গতিপথ কী ছিল— তা খতিয়ে দেখাই এখন ইডির মূল লক্ষ্য।
তদন্তকারীদের মতে, এই বিপুল অঙ্কের অর্থ একাধিক ব্যক্তি ও অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে। সেই কারণেই আর্থিক লেনদেনের নথি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে।
ইডি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, যেসব পুরসভায় বেআইনিভাবে নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে, তার মধ্যে কামারহাটি পুরসভা অন্যতম। অভিযোগ, ওই পুরসভায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একাধিক অনিয়ম হয়েছে এবং সেই নিয়োগকে কেন্দ্র করেই বিপুল অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ সামনে এসেছে। তদন্তকারীরা এখন সেই নিয়োগের নথি, অনুমোদনের প্রক্রিয়া এবং অর্থের উৎস ও গন্তব্য মিলিয়ে দেখছেন।
আজকের জিজ্ঞাসাবাদে মদন মিত্রের বক্তব্য, তাঁর কাছে থাকা নথিপত্র এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলেই মনে করছে ইডি। সেই কারণেই তাঁকে সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি নিয়ে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির ওপর নির্ভর করেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।