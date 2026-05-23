সোনা পাপ্পু-কাণ্ডে ইডির নজরে প্রাক্তন ডিসি শান্তনুর 'প্রাসাদোপম' বাড়ি, উদ্ধার 2 কেজি সোনা
তল্লাশি অভিযানে প্রায় তিন কোটি টাকার সোনা, নগদ 10 লক্ষ টাকা, একাধিক মোবাইল ফোন এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তির নথিও বাজেয়াপ্ত করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
Published : May 23, 2026 at 7:24 PM IST
কলকাতা, 23 মে: মুর্শিদাবাদের কান্দি থেকে কলকাতা, সোনা পাপ্পু-কাণ্ডে তদন্ত আরও জোরদার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) । এবার কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের পৈতৃক বাড়ি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । শুক্রবার ভোরে কান্দির বাড়িতে পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকেরা । প্রায় আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষার পর শুরু হয় অভিযান ।
ইডি সূত্রের দাবি, সোনা পাপ্পু মামলায় গ্রেফতার হওয়া শান্তনুর বিরুদ্ধে মিলেছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য । তাঁর কান্দির বাড়ির মালিকানা, সম্পত্তির উৎস এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নথি ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখা হয়েছে । পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেছেন তদন্তকারীরা । কেন্দ্রীয় সংস্থার অনুমান, এই সম্পত্তি বেআইনি আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে । সেই কারণেই বাজেয়াপ্তের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ।
স্থানীয়দের দাবি, কান্দি পুরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত বাড়িটি একসময় প্রায় ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পড়ে ছিল । কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই সেই বাড়ি বদলে যায় 'প্রাসাদোপম' অট্টালিকায় । এলাকায় সেই পরিবর্তন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চাপা আলোচনা চলছিল । শান্তনু সিনহা বিশ্বাস গ্রেফতার হওয়ার পর সেই জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে ।
রাজনৈতিক মহলেও এই তল্লাশি ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা । কারণ শান্তনুর বোন গৌরী সিংহ বিশ্বাস বর্তমানে কান্দি পুরসভার উপ পুরপ্রধান এবং তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের সদস্য । ফলে ইডির এই পদক্ষেপকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে ।
শুধু কান্দিই নয়, শুক্রবার কলকাতার একাধিক জায়গাতেও একযোগে অভিযান চালায় ইডি । কসবায় কলকাতা পুলিশের এক সাব-ইনস্পেক্টরের বাড়ি, চক্রবেড়িয়ায় ব্যবসায়ী অতুল কাটারিয়ার বাড়ি এবং রয়েড স্ট্রিটের আরও একটি ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয় । তদন্তকারীদের দাবি, ধৃত ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে 'সোনা পাপ্পু'র সঙ্গে এই ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে ।
সব মিলিয়ে এদিন মোট ন'টি জায়গায় অভিযান চালানো হয় । সেই অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় দু'কেজি সোনা, যার বাজারমূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা বলে অনুমান তদন্তকারীদের । পাশাপাশি প্রায় 10 লক্ষ টাকা নগদ, একাধিক মোবাইল ফোন এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তির নথিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।
ইডি সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোন থেকে চ্যাট, কল রেকর্ড এবং অন্যান্য তথ্য মুছে ফেলা হয়েছিল । বর্তমানে ডিজিটাল ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে সেই তথ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে । তদন্তকারীদের মতে, মোবাইলের ডেটা উদ্ধার করা গেলে গোটা চক্রের আর্থিক লেনদেন ও যোগাযোগের নেটওয়ার্ক আরও স্পষ্ট হবে ।
কিছুদিন আগেই কসবার ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুকে গ্রেফতার করেছিল ইডি । অভিযোগ, ভয় দেখিয়ে কম দামে অন্যের জমি ও সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার কাজ চলত তাঁর নেতৃত্বে । আদালতে ইডি দাবি করেছে, এই চক্রের পিছনে ছিল এক প্রভাবশালী সিন্ডিকেট । সেই সূত্রেই গ্রেফতার হয়েছেন বেহালার ব্যবসায়ী জয় কামদারও ।
তদন্তকারীদের দাবি, সোনা পাপ্পু, জয় কামদার এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে প্রাক্তন পুলিশকর্তা শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল । তাঁদের মধ্যে একাধিক আর্থিক লেনদেনের প্রমাণও হাতে এসেছে বলে দাবি ইডির । কেন্দ্রীয় সংস্থার অনুমান, জমি সিন্ডিকেটের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল প্রভাব খাটিয়ে সম্পত্তি দখলের রমরমা কারবার ।
