ব্যবসার আড়ালে কোটি কোটি টাকার হাওয়ালা কারবার ! কামালগাজিতে ইডি তল্লাশি

ব্যবসার আড়ালে কোটি কোটি টাকার হাওয়ালা কারবার ! কামালগাজিতে ইডি তল্লাশি
ED Raid in Kolkata: কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, চাল ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসে এই অভিযানের মূলে রয়েছে গুয়াহাটির একটি সাইবার প্রতারণা সংক্রান্ত মামলা ৷
Published : November 4, 2026 at 10:55 AM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: শহরে ফের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের বড়সড় অভিযান । বুধবার সাতসকালে কামালগাজির এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর বাড়ি ও কার্যালয়ে একযোগে হানা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের ।
অভিযোগ, চালের ব্যবসার আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে ইন্টারনেট ও আন্তর্জাতিক মারফৎ কোটি কোটি টাকার হাওয়ালা কারবার চালানো হচ্ছিল । বুধবার সকাল থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তাবেষ্টনীতে কলকাতার একাধিক স্থানে এই তল্লাশি অভিযান শুরু হয় ।
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অভিযানের মূলে রয়েছে গুয়াহাটির একটি সাইবার প্রতারণা সংক্রান্ত মামলা । তার সূত্র ধরে তদন্তে নামতেই উঠে আসে কামালগাজির চাল ব্যবসায়ী শ্যামল ব্যাপারীর নাম । তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, চাল সরবরাহের আড়ালে ভুয়ো অনলাইন লেনদেন ও ইন্টারনেটের সুযোগ নিয়ে বিপুল আর্থিক কারচুপি চালানো হত । এই চক্রের মাধ্যমে সাইবার অপরাধের টাকা হাওয়ালার পথে রাজ্যের বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ঘোরানো হচ্ছিল বলে মনে করছেন অধিকারিকরা ।
বুধবার সকালে লেকটাউনের একটি ঠিকানায় প্রথম অভিযান চালান ইডি আধিকারিকরা । সেখান থেকে পাওয়া সূত্রের ভিত্তিতে পরবর্তীতে কামালগাজির অফিস ও বাসভবন-সহ মোট চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একযোগে হানা দেওয়া হয় । তল্লাশিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় ।
অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল আর্থিক লেনদেনের সমস্ত হিসাব-নিকাশ, সন্দেহজনক ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ এবং গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করা । পাশাপাশি, এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকটি সন্দেহভাজন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইতিমধ্যেই তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে । প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত সেই অ্যাকাউন্টগুলি ফ্রিজ করার পরিকল্পনা রয়েছে ইডির ।
গুয়াহাটি সাইবার ফ্রডের কালো টাকা কীভাবে কলকাতার এই ব্যবসার মাধ্যমে পাচার করা হত এবং এই আন্তর্জাতিক ও রাজ্যস্তরের হাওয়ালা চক্রের পিছনে আর কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি বা সংস্থা জড়িত রয়েছে, তা জানতে তদন্ত প্রক্রিয়া আরও জোরদার করেছে ইডি । তদন্তকারী আধিকারিকদের মতে, বাজেয়াপ্ত নথি ও ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ করলে এই কাণ্ডে আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসতে পারে ।