ইডি-র নজরে কলকাতা ও উত্তরপাড়ার 2 চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, 290 কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ

ইডি-র নজরে কলকাতা ও উত্তরপাড়ার 2 চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, 290 কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ
ED raid: ইডি-র আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ঘিরে ফেলেন চারদিক । ঝাড়খণ্ডের বিদ্যুৎ প্লান্টের লোন নিয়ে সেই টাকা কলকাতায় পাচারের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে ।
Published : October 30, 2026 at 10:53 AM IST
কলকাতা ও উত্তরপাড়া, 30 অক্টোবর: সাতসকালে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তৎপরতা দেখা গেল শহর কলকাতা এবং উত্তরপাড়ায় ৷
ইডি-র নজরে শহর কলকাতার লেকটাউন এলাকা এবং উত্তরপাড়া । 290 কোটি টাকার এক বিশাল ব্যাঙ্ক জালিয়াতি ও অর্থ তছরুপ মামলার তদন্তে নেমে লেকটাউনের এক অভিজাত আবাসন-সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন আধিকারিকরা । ঝাড়খণ্ডের বিদ্যুৎ প্লান্টের নামে লোন নিয়ে সেই টাকা কলকাতায় পাচার করার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে । ইডি-র নজরে উত্তরপাড়া এবং লেক টাউনের দুই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (CA) ৷ কলকাতায় CA অশোক সারথির ফ্ল্যাট এবং উত্তরপাড়ায় সুদীপ্ত ঘোষ নামে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের বাড়িতে সকাল সকাল পৌঁছে যান ইডির তদন্তকারীরা ৷
এদিন উত্তরপাড়ার শিবতলা স্ট্রিটে সুদীপ্ত ঘোষের বাড়িতে ইডি হানা দেয় । উপস্থিত ছিলেন একাধিক আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ৷ তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে চারপাশ ঘিরে ফেলেন । ইডি-র তদন্তকারী দল সোজা বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি চালানো শুরু করে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সুদীপ্ত ঘোষকেও।
সকালবেলায় আকস্মিক এমন ঘটনায় একেবারে হতবাক স্থানীয় বাসিন্দারা । কেউ কিছুই বুঝতে পারছেন না ৷ কী কারণে ইডি হানা দিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলতে চাইছেন না অ্যাকাউন্ট্যান্টও। অ্যাকাউন্ট্যান্ট সুদীপ্ত ঘোষ শুধু বলেন, "ইডি তদন্ত করছে । এর সঙ্গে দুর্নীতির কোনও সম্পর্ক নেই । তদন্তকারীরা তদন্তের অনুমতি নিয়েই এসেছেন । আমি সহযোগিতা করছি । এখনও ইডি বাড়ির ভিতরেই আছে, তদন্ত করছে ।" তবে কী নিয়ে হঠাৎ এই তদন্ত, সেটা স্পষ্ট করেননি সুদীপ্ত ঘোষ।
একইভাবে শুক্রবার সকাল হতেই লেকটাউন-এর ভিআইপি রোড সংলগ্ন অভিজাত 'অবনী অক্সফোর্ড' (ফেজ 1) আবাসন কমপ্লেক্সে গিয়ে পৌঁছন ইডি আধিকারিকদের একটি বিশেষ দল । সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের কড়া নিরাপত্তা বলয় । জানা গিয়েছে, ওই আবাসনের বাসিন্দা তথা পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (সিএ) অশোক সারথির ফ্ল্যাটে অভিযান চালায় তদন্তকারী দল ।
তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, এই জালিয়াতির মূল শিকড় ছড়িয়ে ঝাড়খণ্ডে । সেখানে 'কোহিনূর পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড' নামের একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে 66 মেগাওয়াটের একটি বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল । সেই প্রজেক্টের নামে একাধিক ব্যাঙ্কের কনসর্টিয়াম থেকে প্রায় 290 কোটি টাকার বিশাল ব্যাঙ্ক লোন নেওয়া হয় । কিন্তু অভিযোগ, বিদ্যুৎ প্লান্ট তৈরির জন্য নেওয়া এই লোন আসল প্রজেক্টে খরচই করা হয়নি ।
ইডি-র দাবি, ভুয়ো কোম্পানির জাল বিছিয়ে (শেল কোম্পানি) ব্যাঙ্কের এই বিপুল টাকা অন্য জায়গায় পাচার করা হয়েছে এবং আত্মসাৎ করা হয়েছে । আর এই টাকা পাচার চক্রের নেপথ্যে লেকটাউন-এর এই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অশোক সারথির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে আধিকারিকদের প্রাথমিক ধারণা ।
সকাল থেকেই লেকটাউন-এর ওই ফ্ল্যাটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাহারায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে । ইডি সূত্রের খবর, ভিতরের সমস্ত ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথি ও বিভিন্ন সন্দেহভাজন আর্থিক কাগজের খোঁজ চালানো হচ্ছে । একইসঙ্গে গৃহবন্দি রেখে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে অভিযুক্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে । তল্লাশি অভিযান শেষে আরও কত কোটি টাকার বেআইনি লেনদেন ও ভুয়ো সংস্থার নাম সামনে আসে, এখন সেদিকেই নজর ওয়াকিবহাল মহলের ।
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