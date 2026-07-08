তৃণমূলের 440 কোটি জমা থাকা 3 ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করল ইডি
পিএমএলএ-র আওতায় তৃণমূলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি ৷ এই নিয়ে এখনও তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷
তৃণমূলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করল ইডি (নিজস্ব ছবি)
By PTI
Published : July 8, 2026 at 6:30 PM IST
কলকাতা/নয়াদিল্লি, 8 জুলাই: তৃণমূল কংগ্রেসের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি ৷ বুধবার ইডি'র তরফে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে ৷ তারা জানিয়েছে, আর্থিক তছরুপ বিরোধী আইনের (পিএমএলএ) আওতায় তৃণমূলের তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে ৷ ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে তৃণমূলের 440 কোটি টাকা জমা ছিল ৷ এই নিয়ে অবশ্য এখনও তৃণমূলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ উল্লেখ্য, তহবিল তছরুপের অভিযোগে আগেই তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল ইডি ৷ তার পরই এই সিদ্ধান্ত ৷
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