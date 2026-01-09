IPac-তল্লাশিতে বাধা: সিবিআই তদন্তের আবেদন ইডির, মামলা না-শুনেই এজলাস ছাড়লেন বিচারপতি
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নথি নিয়ে গিয়েছেন, সেগুলি ফেরতের নির্দেশ দিক আদালত, আবেদনে এমনটাই জানিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট৷
Published : January 9, 2026 at 2:27 PM IST
কলকাতা, 9 জানুয়ারি: আইপ্যাকের অফিস ও সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশির সময় বাধাদান এবং জোর করে ফাইল নেওয়ার যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে৷ এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)৷ আদালতের কাছে তাদের আবেদন এই নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক৷
বৃহস্পতিবার কয়লাপাচার সংক্রান্ত আর্থিক তছরূপ মামলায় দিল্লি ও কলকাতার দশটি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি৷ তার মধ্যে দু’টি জায়গায় পৌঁছে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বাধা দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছে ইডি৷ আবেদনে তারা জানিয়েছে, তদন্তের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার ঘটনাকে অসাংবিধানিক বলেও দাবি করেছে ইডি৷
বিস্তারিত আসছে...