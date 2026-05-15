স্ত্রীর নামে পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজে ক্যান্টিনের বরাত ! শান্তনুকে ঘিরে আদালতে বিস্ফোরক ইডি
ইডির দাবি, কালীঘাট থানার ওসি থাকাকালীন প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন শান্তনু । পরে কলকাতা পুলিশের ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে থাকাকালীন তাঁর প্রভাব আরও বাড়ে ৷
Published : May 15, 2026 at 6:30 PM IST
কলকাতা, 15 মে: কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসি তথা কালীঘাট থানার প্রাক্তন ওসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে ঘিরে দুর্নীতির জাল আরও বিস্তৃত হচ্ছে । নগর দায়রা আদালতে তাঁকে পেশ করতেই একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে আনল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) । তদন্তকারী সংস্থার দাবি, পুলিশি প্রভাব, বিতর্কিত জমি দখল, কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন এবং প্রশাসনিক যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘদিন ধরে একটি শক্তিশালী চক্র সক্রিয় ছিল । সেই চক্রের সঙ্গে উঠে এসেছে কুখ্যাত 'সোনা পাপ্পু'র নামও ।
আদালতে ইডির আইনজীবীর দাবি, কালীঘাট থানার ওসি থাকাকালীন সময় থেকেই এলাকায় অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন শান্তনু সিনহা বিশ্বাস । পরে কলকাতা পুলিশের ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে থাকাকালীনও সেই প্রভাব আরও বিস্তৃত হয় । তদন্তকারীদের অভিযোগ, প্রশাসনিক পদ ও পুলিশি যোগাযোগকে ব্যবহার করে তিনি রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন স্তরে এক শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন ।
ইডির দাবি, শহর ও শহরতলির একাধিক বিবাদমান জমিকে টার্গেট করা হতো । প্রথমে জমির মালিকদের বিভিন্নভাবে চাপ দেওয়া হত জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য । অভিযোগ, কেউ আপত্তি করলেই সক্রিয় হয়ে উঠত দুষ্কৃতী চক্র । সেই জায়গাতেই সামনে এসেছে 'সোনা পাপ্পু'র নাম । তদন্তকারীদের বক্তব্য, ভয় দেখানো, প্রভাব খাটানো এমনকি জোর করে জমি হাতবদলের ক্ষেত্রেও এই চক্র কাজ করত ।
তদন্তে উঠে এসেছে বিপুল আর্থিক লেনদেনের তথ্যও । আদালতে ইডি দাবি করেছে, শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের স্ত্রীর নামে রাজ্যের পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজে ক্যান্টিন পরিচালনার বরাত ছিল । কীভাবে সেই বরাত মিলল, সেখানে কোনও প্রশাসনিক প্রভাব খাটানো হয়েছিল কি না, তা এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তকারী সংস্থার অনুমান, এই ক্যান্টিন ব্যবসার মাধ্যমেই বিপুল অঙ্কের অর্থ লেনদেন হয়েছে ।
এখানেই শেষ নয়। আদালতে ইডি আরও দাবি করেছে, বিভিন্ন সময়ে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে বহু দামী উপহার দেওয়া হতো । সেই উপহারগুলির বড় অংশই আসত জয় এস কামদারের মাধ্যমে । তদন্তকারীদের অভিযোগ, কয়েক কোটি টাকার উপহার তিনি পেয়েছেন বলে প্রাথমিক তথ্য মিলেছে । সেই উপহার কারা দিয়েছে, কেন দিয়েছে এবং তার বিনিময়ে কোনও প্রশাসনিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তকারীদের দাবি, মুর্শিদাবাদে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বাড়ি সংস্কারের পিছনেও বিপুল অর্থ খরচ করা হয়েছিল । আদালতে জানানো হয়েছে, বাড়ির রেনোভেশনের কাজে প্রায় কোটি টাকার লেনদেনের তথ্য হাতে এসেছে । সেই টাকার উৎস কী, কারা খরচ বহন করেছে এবং তার সঙ্গে অন্য কোনও আর্থিক যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়েও শুরু হয়েছে বিস্তারিত অনুসন্ধান ।
এই মামলায় 'সোনা পাপ্পু'র নাম প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । তদন্তকারী সংস্থার অনুমান, জমি দখল, প্রভাব খাটানো এবং আর্থিক দুর্নীতির এই চক্রে আরও একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারেন । আগামী দিনে আরও নতুন নাম সামনে আসার ইঙ্গিতও মিলছে ।
এদিকে আদালতে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 14 দিনের ইডি হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তকারীদের বক্তব্য, এই মামলার আর্থিক ও প্রশাসনিক যোগ এতটাই বিস্তৃত যে, আরও জিজ্ঞাসাবাদ অত্যন্ত জরুরি।