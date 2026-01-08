আইপ্যাক অফিসে ইডি'র তদন্তে বাধা, রাজ্যের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা

আইপ্যাক অফিসে ইডি'র তদন্তে বাধা, রাজ্যের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা
আইপ্যাকের ডিরেক্টর প্রতীক জৈনের বাড়ি ও সল্টলেকের সংস্থার দফতরে ইডি তল্লাশি চালায় ৷ সেখানে গিয়ে ফাইল-হার্ডডিস্ক-ল্যাপটপ নিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ রাজ্যের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ইডি ৷
কলকাতা, 8 জানুয়ারি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরুদ্ধে তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের ডিরেক্টর প্রতীক জৈনের বাড়ি ও সংস্থার সল্টলেক দফতরে ইডি'র তল্লাশির সময় এই দুই জায়গায় পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বেশ কিছু ফাইল, ডিস্ক ও ল্যাপটপ হাতে বেরিয়ে আসেন ৷
মমতার অভিযোগ, ইডি তৃণমূলের পার্টি অফিসে তল্লাশি চালিয়েছে ৷ দলের প্রার্থিতালিকা ও রণকৌশল হাতিয়ে নিয়েছে ৷ এরপরই ইডি-র তরফে একটি বিবৃতি জারি করে জানানো হয়, এই তল্লাশির সঙ্গে ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নাম উল্লেখ না-করলেও ইডি কড়া ভাষায় তাঁর আচরণের সমালোচনা করে ৷
এরপরই কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমতি চায় ইডি ৷ আগামিকাল এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা ৷ বিচারপতি শুক্রবারও ইডিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ ইডির অভিযোগ, তল্লাশি ও তদন্ত চলাকালীন বাধা দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ইডির পক্ষে আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী এদিন বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে আদালতের হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন ৷
ইডি-র তল্লাশির সময় সেখানে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ প্রতীক জৈনের বাড়ি থেকে ফাইল হাতে বেরিয়ে আসেন ৷ এরপর সল্টলেকে সেক্টর-5-এ আইপ্যাকের দফতরে ইডির তল্লাশির সময়, সেখানেও পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷