ফের চাপে প্রাক্তন বিধায়ক সব্যসাচী ! পুলিশের ইনপুটে কলকাতার 12টি জায়গায় ইডি তল্লাশি
ED Kolkata Search Operation: রাজ্য পুলিশের ইনপুট পেয়ে বেআইনি আর্থিক লেনদেন এবং কোটি কোটি টাকা দিয়ে একাধিক অপরাধ সংগঠনের ঘটনায় তদন্তে নেমেছে ইডি ৷
Published : November 20, 2026 at 11:45 AM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: খুন ও তোলাবাজির মামলার তদন্তে নেমে রাজ্য পুলিশ যে আর্থিক দুর্নীতির হদিশ পেয়েছিল, এবার সেই ‘মানি-ট্রেল’ বা টাকার উৎস ও গতিপথ খুঁজতে কোমর বেঁধে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ শুক্রবার সকাল থেকে লেকটাউন ও সল্টলেক-সহ কলকাতার মোট 12টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা ৷ ইডির নজরে প্রধানত তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক সব্যসাচী দত্তের ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী এবং আবাসন প্রোমোটার ৷
তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ কীভাবে স্থানীয় ব্যবসা ও নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছিল, তার প্রামাণ্য নথি সংগ্রহ করা ৷ রাজ্য পুলিশের সূত্র ধরেই ইডির ‘ইসিআইআর’ (এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট)-এর সূত্রপাত হয়েছিল রাজ্য পুলিশের হাতে সব্যসাচী দত্তের গ্রেফতারির পর ৷
তোলাবাজি ও খুনের মতো গুরুতর অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, এর নেপথ্যে বিপুল অঙ্কের আর্থিক লেনদেন জড়িয়ে রয়েছে ৷ সেই সময় তল্লাশি চালিয়ে সব্যসাচী-ঘনিষ্ঠদের ডেরা থেকে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার সোনার গয়না উদ্ধার করেছিল পুলিশ ৷ বিপুল পরিমাণ এই সম্পদের উৎস খুঁজতেই আসরে নামে ইডি ৷ রাজ্য পুলিশের দায়ের করা এফআইআর-কে ভিত্তি করে ইসিআইআর নথিভুক্ত করে সমান্তরাল তদন্ত শুরু করে কেন্দ্রীয় সংস্থা ৷
ইডি আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, তোলাবাজি ও দুর্নীতির মাধ্যমে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ ‘কালো টাকা’ নিজের কাছে না-রেখে ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও প্রোমোটারদের মাধ্যমে বাজারে খাটিয়েছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সব্যসাচী ৷ বিশেষত সল্টলেক ও লেকটাউন সংলগ্ন এলাকার আবাসন প্রকল্প এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে এই অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এদিন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বাড়ি ও অফিসে হানা দিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথি, জমির দলিল এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷
মূল মামলায় বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে শর্তাধীন জামিনে মুক্ত রয়েছেন সব্যসাচী দত্ত ৷ তবে, শুক্রবার সকাল থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তে ইডির এই সাঁড়াশি অভিযান প্রাক্তন বিধায়কের উপর আইনি ও রাজনৈতিক চাপ যে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল, তা বলাই বাহুল্য ৷ উদ্ধার হওয়া নথিপত্র যাচাইয়ের পর আগামী দিনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হতে পারে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্রোমোটারদেরও ৷