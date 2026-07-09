চিটফান্ডের নামে 22 কোটির প্রতারণা ! কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় ইডি'র ম্যারাথন তল্লাশি

চিটফান্ডের নামে 22 কোটির প্রতারণা ! কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় ইডি'র ম্যারাথন তল্লাশি
ফের বিপুল মুনাফার লোভ দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করে একটি সংস্থা ৷ কিন্তু সময়মতো লাভের টাকা দেয়নি ৷ অভিযোগ পেয়ে তল্লাশি অভিযানে ইডি ৷
Published : July 9, 2026 at 3:05 PM IST
কলকাতা, 9 জুলাই: চিটফান্ডের নামে কোটি কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে রাজ্যে ফের সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় একযোগে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ কলকাতার একটি ই-কমার্স সংস্থাকে কেন্দ্র করে ওঠা প্রতারণার অভিযোগের সূত্র ধরেই এই অভিযান বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
তদন্তকারী সংস্থার দাবি, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অস্বাভাবিক হারে লাভ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ‘জারাডোবিট অ্যান্ড জারাডোবিট ই-শপার্স প্রাইভেট লিমিটেড’ নামে এই সংস্থা ৷ সেই প্রতিশ্রুতির ফাঁদে পা দিয়ে বহু মানুষ বিপুল লগ্নি করেন ৷ কিন্তু পরবর্তীকালে প্রতিশ্রুত মুনাফা তো দূরের কথা, আসল টাকাও ফেরত পাননি বলে অভিযোগ ৷
এই মামলার সূত্রপাত গত বছরের মে মাসে ৷ কালীঘাটের এক বাসিন্দা হেয়ার স্ট্রিট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ অভিযোগে তিনি দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট সংস্থা অন্তত 22 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে ৷ লগ্নিকারীদের 25 মাসের জন্য বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করা হয় এবং প্রতি মাসে চার শতাংশ হারে লাভ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই প্রলোভন দেখিয়েই বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷