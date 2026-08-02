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জেলায় জেলায় রবিবাসরীয় সবজি বাজারে হানা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও পুলিশের

পাইকারি বাজার এবং খুচরো বাজারে গিয়ে খোঁজখবর নেন এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও পুলিশের আধিকারিকরা ৷

Enforcement Branch raid
সবজি বাজারে হানা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও পুলিশের (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 2, 2026 at 1:49 PM IST

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দুর্গাপুর/বনগাঁ, 2 অগস্ট: সবজি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগ । সকাল থেকেই অভিযানে নামল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও পুলিশ । জেলায় জেলায় রবিবাসরীয় সবজি বাজারে দাম-দর খতিয়ে দেখলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা ৷

রবিবার সকাল থেকে দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারের বিভিন্ন দোকানে গিয়ে মূল্যতালিকা, বিক্রির হার এবং সরকারি নির্দেশিকা মেনে ব্যবসা পরিচালনা করা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখেন এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা । দেখা হয় ওজন মাপার যন্ত্রও । সবজি, মাছ বাজার ও একাধিক দোকান ঘুরে দেখেন তাঁরা । কথা বলেন ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে । অভিযানে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ আধিকারিকরাও ।

Enforcement Branch raid
দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারে হানা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও পুলিশের (নিজস্ব ছবি)

আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায় বলেন, "বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ উঠছে সবজি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেশি নেওয়া হচ্ছে । সেই জন্যই রাজ্য এবং জেলার এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ অভিযানে নেমেছে । দুর্গাপুরেও সেই রকম অভিযান চলছে । অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আমরাও সঙ্গে রয়েছি ।"

তবে অনেকেই অভিযোগের সুরে বলছেন যে, 2011 সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরে পরেই কাঁচা শাক সবজি-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য জেলায় জেলায় তৈরি হয়েছিল টাস্ক ফোর্স । বেশ কিছুদিন এই টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা বাজারগুলিতে অভিযান চালিয়েছিলেন । বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের আগে আগেই বাজারে অভিযানের ছবি দু-এক বছর দেখা গেলেও তারপর আবার যেই কে সেই হয়ে গিয়েছিল । আর মাথা ঠুকলেও দেখা পাওয়া যায়নি টাস্ক ফোর্সের । যেমনটা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বারবার প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ।

Enforcement Branch raid
দুর্গাপুরে একাধিক দোকান ঘুরে দেখেন আধিকারিকরা (নিজস্ব ছবি)

কয়েকদিন অভিযান, জরিমানা সব হয়, তারপর যেই একটু পরিস্থিতি থিতিয়ে যায় আবার শুরু হয়ে যায় প্লাস্টিকের দেদার ব্যবহার । সাধারণ মানুষের দাবি তাই নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ কাঁচা শাক সবজির দাম নিয়ন্ত্রণ করতে হলে এই বাজার গুলিতে ঘুরলেই হবে না ৷ যেখানে আড়তদাররা কাঁচা শাক সবজি-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রিক কিনছেন এবং তা খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করছেন, তাহলে দাম নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সেই আড়তদারদের কাছে যেমন পৌঁছতে হবে, তেমনই আবার খুচরো ব্যবসায়ীরাও বিরাট লাভ যাতে না-রাখেন এবং তার জন্য কড়া ব্যবস্থা সরকারিভাবে গ্রহণ করতে হবে ৷ তবেই পাকাপাকিভাবে এই সমস্যার সমাধান হবে ।

এদিনের অভিযানে নেতৃত্ব দেন দুর্গাপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রঞ্জনা রায় । অভিযান চলাকালীন তিনি বলেন, "আমরা আজ বেনাচিতি বাজারের ঘোষ মার্কেটে শাক সবজি, মাছের পাইকারি ও খুচরা দোকানগুলিতে অভিযান চালিয়েছে । আমাদের সঙ্গে লিগাল মেট্রলজি দফতরের আধিকারিকরাও রয়েছেন । তারা ডিজিটাল দাঁড়িপাল্লা চেক করে দেখছেন । এই ধরনের অভিযান ধারাবাহিক চলবে ।"

অন্যদিকে বর্ষার মধ্যে প্রতিনিয়ত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সবজির দাম । বাজার করতে গিয়ে পকেটে টান পড়ছে আমজনতার । সবজির মূল্যবৃদ্ধির কারণ খতিয়ে দেখতে এবার বাজারে বাজারে অভিযানে নামল উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ আধিকারিকরা । রবিবার ছুটির সকালে একযোগে এই পুলিশ জেলার একাধিক বাজারে হানা দেয় পুলিশ । তারা সবজির মূল্য নিয়ে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে । খোঁজ নেন কালোবাজারি চলছে কি না ।

Enforcement Branch raid
বনগাঁর সবজি বাজারে অভিযান (নিজস্ব ছবি)

পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরে প্রতিনিয়ত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বিভিন্ন সবজির দাম । সবজির দাম বৃদ্ধির পিছনে অবৈধ মজুত বা কালোবাজারি আছে কি না সে বিষয়ে জানতেই এদিন বনগাঁ পুলিশ জেলার বনগাঁ, গাইঘাটা, বাগদা ও গোপালনগর থানার অধীনে একাধিক বাজারে পুলিশের পক্ষ থেকে হানা দেওয়া হয় । গাইঘাটা থানার গাইঘাটা খুচরো বাজার, চাঁদপাড়ার দেবীপুরে অবস্থিত পাইকারি কৃষক বাজারে পুলিশ আধিকারিকেরা হানা দেন ।

পাইকারি বাজারে কী দামে সবজি কেনাবেচা হচ্ছে, পাশাপাশি খুচরো বাজারেও কী দামে সবজি বিক্রি হচ্ছে সে বিষয়েও তাঁরা খোঁজ নেন । পাইকারি বাজার এবং খুচরো বাজারে বিক্রির মধ্যে দামের ফারাক ঠিক আছে কি না সেই সমস্ত বিষয় জানতে ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন ।

Enforcement Branch raid
উত্তর 24 পরগনার বাজারে অভিযানে পুলিশ আধিকারিকরা (নিজস্ব ছবি)

এদিকে গোপালনগর থানার, নহাটা, পাল্লা বাজার-সহ একাধিক বাজারে হানা দেয় গোপালনগর থানার পুলিশ । বাগদা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে হেলেঞ্চা, বাগদা ও সিন্দ্রানি বাজারে হানা দেওয়া হয় । তারা জানার চেষ্টা করে অবৈধভাবে সবজি মজুত করা হচ্ছে কি না । বাজারে কালোবাজারি চলছে কি না । এদিন দেবীপুর কৃষক বাজারের সবজি কিনতে আসেন শ্রীপদ সরকার । তিনি বলেন, "বিগত কয়েক হাটে সবজির দাম বেড়েছে । তবে আজ সবজির মূল্যে খুব একটা পরিবর্তন নেই ।"

চাষি তাপস দাস বলেন, "বাজারে সবজির দাম বাড়লেও চাষিরা পয়সা পাচ্ছে না । চাষিদের কাছ থেকে ব্যবসায়ীরা যে দামে সবজি কিনছে তার থেকে অনেক বেশি দামে তারা বিক্রি করছেন । ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চাষিরা । যেভাবে সার ও তেলের দাম বাড়ছে তাতে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে তাদের হাতে কিছু থাকছে না । এভাবে চলতে থাকলে আগামিদিনে কৃষকরা সবজি চাষ করবে না । পুলিশের কালোবাজারি ধরতে হলে সাদা পোশাকে ক্রেতা সেজে আসতে হবে ।"

Enforcement Branch raid
উত্তর 24 পরগনা জেলার একাধিক বাজারে হানা দেয় পুলিশ (নিজস্ব ছবি)

তবে চাষিদের তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা । তাঁদের দাবি, বর্ষায় ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রতিবছর এইসময় দাম বাড়ে । ব্যবসায়ী প্রদীপকুমার ঘোষ বলেন, "চাষিদের কাছ থেকে যেমন দামে তারা কেনেন তার সঙ্গে সামান্য কিছু লাভ রেখে তারা বিক্রি করেন । এখানে কালোবাজারি বা মজুত করে দাম বাড়ানো হয় না । এই এলাকায় সবজি মজুত করার মতো কোলস্টোরেজ নেই ।" একই সঙ্গে তিনি পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, "আমরা চাই পুলিশ মাঝেমধ্যেই এভাবে বাজারে আসুক, তাতে বাজারে ব্যবসার পরিবেশ বজিয়ে থাকবে । "

Enforcement Branch raid
বনগাঁয় সবজির মান খতিয়ে দেখেন পুলিশ আধিকারিকরা (নিজস্ব ছবি)

বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত বলেন, "সাম্প্রতিক সময়ে বাজারে সবজির দাম বাড়ছে । দাম বাড়ার কারণ খতিয়ে দেখতে বনগাঁ পুলিশ জেলার বিভিন্ন বাজারে পুলিশের পক্ষ থেকে হানা দেওয়া হয়েছে । পুলিশের পক্ষ থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে কোথাও কালোবাজারি হচ্ছে কি না, কেউ সবজি মজুত করে দাম বাড়াচ্ছে কি না ।" একই সঙ্গে তিনি সাধারণ মানুষের উদ্দেশে বার্তা দেন, তাদের কাছে কালোবাজারি বা সবজি মজুত করার মতো কোনও খবর থাকলে যাতে তারা পুলিশকে জানায় । পুলিশ বিষয়টি গোপনীয়তার সঙ্গে খতিয়ে দেখবে ।

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POLICE RAID IN MARKET
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এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ হানা
সবজি বাজারে হানা
ENFORCEMENT BRANCH RAID

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