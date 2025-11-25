বিনামূল্যে ফুসফুসের ক্যানসার নির্ণয়, রাজ্যে প্রথম সরকারি হাসপাতালে বসল এই যন্ত্র

বিনামূল্যে ফুসফুসের ক্যানসার নির্ণয়, রাজ্যে প্রথম সরকারি হাসপাতালে বসল এই যন্ত্র
সহজেই ফুসফুসের ক্যানসারের পর্যায় নির্ণয় করা যাবে ৷ যন্ত্রটি বসানো হয়েছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চেস্ট মেডিসিন বিভাগে ৷
Published : November 25, 2025 at 7:40 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: ফুসফুসের ক্যানসার নির্ণয় এবার আরও সহজ ৷ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চেস্ট মেডিসিন বিভাগে বসানো হল অত্যাধুনিক এন্ডোব্রঙ্কিয়াল আল্ট্রা সাউন্ড বা EBUS মেশিন । প্রায় 90 লক্ষ টাকা খরচ করে রাজ্যে প্রথম কোনও সরকারি হাসপাতালে বসানো হল এই যন্ত্র ৷
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, এই যন্ত্রের সাহায্যে ফুসফুসের ক্যানসার কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা সহজেই জানা যাবে ৷ আর সরকারি হাসপাতালে এই পরীক্ষা করানো যাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ৷ রোগীদের শারীরিক পরিস্থিতির গুরুত্ব, সময় ও আর্থিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে চিকিৎসা পরিষেবায় এই সংযোজন নিঃসন্দেহে বড় পদক্ষেপ বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা ৷
ফুসফুসে ক্যানসার ধরা পড়লে, তার পর্যায় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা জরুরি ৷ কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রেই ক্যানসারের স্টেজ জানা না-থাকলে, চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হয় না ৷ তার জন্য প্রয়োজন পড়ে এন্ডোব্রঙ্কিয়াল আল্ট্রা সাউন্ড মেশিন ৷ যা রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে এতদিন ছিল না ৷ আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এই বিশেষ পরীক্ষা করাতে গেলে প্রচুর অর্থব্যয় হয় ৷ সেই কারণেই সরকারি হাসপাতালে পরিষেবাটি বিনামূল্যে শুরু হওয়ায় সাধারণ মানুষের বড় উপকার হবে বলে মত চিকিৎসকদের ৷
চেস্ট মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান চিকিৎসক শাশ্বত ঘোষ বলেন, "আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তি পুরোপুরি বিনামূল্যে থাকবে রোগীদের জন্য ৷" তাঁর দাবি, এই যন্ত্রের মাধ্যমে ফুসফুসের পাশাপাশি শ্বাসনালির চারপাশের লিম্ফনোডে কোনও ক্যানসারের উপস্থিতি রয়েছে কি না, তা নিশ্চিতভাবে জানা যাবে ৷ এমনকি এক্ষেত্রে টিস্যু বায়োপসি করাও সম্ভব হবে ৷
EBUS মেশিনে ফুসফুসের ক্যানসার ও তার স্টেজ নির্ণয়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কে চিকিৎসক জানিয়েছেন, এই পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয় একটি বিশেষ নল ৷ ঠিক যেমনটা ব্রঙ্কোস্কপির ক্ষেত্রে করা হয় ৷ মুখ বা নাক দিয়ে শ্বাসনালির ভিতরে সেই নল প্রবেশ করানো হয় ৷ নলের মাথায় থাকে আল্ট্রাসাউন্ড সেন্সর ও ক্যামেরাযুক্ত সরু টিউব ৷ ফুসফুস বা শ্বাসনালির ভিতরে কোনও অস্বাভাবিক গঠন দেখা গেলে, আল্ট্রাসাউন্ড প্রযুক্তির মাধ্যমে তা সহজেই ধরা পড়ে যায় ৷ এমনকি ক্যানসার দ্রুত শনাক্ত হওয়ায় চিকিৎসা শুরু করতেও দেরি হয় না ৷
বিশ্ব সিওপিডি দিবসের দিন এই অত্যাধুনিক ইবাস যন্ত্রের উদ্বোধন হয়েছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৷ উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের অধ্যক্ষ চিকিৎসক মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান চিকিৎসক রামতনু বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ চেস্ট মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসকরা ৷
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আরজি করের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের ওপিডি-তে প্রতিদিন প্রায় তিনশো রোগী আসেন ৷ তাঁদের মধ্যে কমপক্ষে সত্তর শতাংশ মানুষের সিওপিডি-র সমস্যা রয়েছে ৷ এমন পরিস্থিতিতে আধুনিক এই যন্ত্র চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করে তুলবে বলে আশাবাদী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷