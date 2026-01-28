দীর্ঘ কূটনৈতিক প্রক্রিয়া শেষে ফিরছেন 14 ভারতীয় মৎসজীবী, মুক্তি পেলেন বাংলাদেশের 157

দীর্ঘ কূটনৈতিক প্রক্রিয়া শেষে ফিরছেন 14 ভারতীয় মৎসজীবী, মুক্তি পেলেন বাংলাদেশের 157
গত সেপ্টেম্বর মাসে ট্রলার খারাপ হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ জলসীমান্তে ঢুকে যান ভারতীয় মৎস্যজীবীরা ৷
Published : January 28, 2026 at 5:43 PM IST
ফ্রেজারগঞ্জ, 28 জানুয়ারি: অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ৷ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘ কূটনৈতিক আলোচনার পর দেশে ফিরছেন 14 জন ভারতীয় মৎস্যজীবী ৷ পাশাপাশি, বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক জলসীমান্ত লঙ্ঘন করে ভারতে প্রবেশ করা 157 জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকেও মুক্তি দেওয়া হল ৷
মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপের ফ্রেজারগঞ্জে বাংলাদেশি মৎস্যজীবীদের উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক জলসীমান্তে দুই দেশের মৎস্যজীবীদের হস্তান্তর করবে ভারত ও বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী ৷
উল্লেখ্য, গতবছরের সেপ্টেম্বর মাসে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আন্তর্জাতিক জলসীমান্তের কাছে ভারতীয় ট্রলার খারাপ হয়ে যায় ৷ এরপর সেটি ভাসতে-ভাসতে বাংলাদেশের জলসীমানা অতিক্রম করে ফেলে ৷ তখনই বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী ট্রলার-সহ 14 জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে আটক করে ৷ এতদিন বাংলাদেশের বিচারাধীন হিসেবে বন্দি ছিলেন তাঁরা ৷
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের নৌবাহিনীর হাতে আটক হওয়া ভারতীয় মৎস্যজীবীদের বাড়ি কাকদ্বীপ বিধানসভা এলাকায় ৷ দুই দেশের মধ্যে সমঝোতার পর ভারতীয় মৎস্যজীবীদের বাংলাদেশের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে ৷ ভারতীয় মৎস্যজীবী-সহ ট্রলারটিকে আন্তর্জাতিক সীমান্তে নিয়ে আসা হচ্ছে ৷ সেখানেই প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে তাঁদের ৷
একইভাবে বাংলাদেশের 157 জন মৎস্যজীবীকে তাঁদের 6টি ট্রলার-সহ সেদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনীকে হস্তান্তর করা হবে ৷ জানা গেছে, 2025 সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের বিভিন্ন সময়ে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার সময় আন্তর্জাতিক জলসীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়ার অভিযোগে তাঁদের আটক করে উপকূলরক্ষী বাহিনী ৷ অভিযোগ ছিল, তাঁরা ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশ করে মাছ ধরছিলেন ৷ সেই সময় ওই মৎস্যজীবীদের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশ ও জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ৷ আইনি প্রক্রিয়া চলাকালীন তাঁদের সংশোধনাগারে রাখা হয়েছিল ৷
দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার পর সম্প্রতি আদালত তাঁদের মুক্তির নির্দেশ দেয় ৷ সেই নির্দেশের ভিত্তিতেই দুই দেশের প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের বাংলাদেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয় ৷ ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে এক সংক্ষিপ্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁদের ফেরত পাঠানো হয়েছে ৷ উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপের মহকুমাশাসক প্রীতম সাহা, নামখানার বিডিও সুব্রত মল্লিক, ফ্রেজারগঞ্জ থানার আধিকারিক এবং ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর একাধিক পদস্থ আধিকারিকরা ৷
এ বিষয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার-সহ মৎস্য আধিকারিক (সামুদ্রিক) সুরজিৎ বাগ বলেন, "গতবছর আন্তর্জাতিক জলসীমান্ত লঙ্ঘন করে ভারতে ঢুকে পড়ার অভিযোগে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক হয়েছিল বাংলাদেশের 6টি মাছ ধরার ট্রলার ৷ তাতে থাকা 157 জন মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করা হয় ৷ দুই দেশের মধ্যে সমঝতার মাধ্যমে আজ ওই 157 জন মৎস্যজীবীকে মুক্তি দেওয়া হল ৷
এই প্রক্রিয়া দুই দেশের মানবিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের ইতিবাচক দিককে সামনে এসেছে বলে মনে করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা ৷ তাঁদের মতে, "আন্তর্জাতিক জলসীমায় মাছ ধরতে গিয়ে মাঝেমধ্যে এমন ঘটনা ঘটলেও, আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান সম্ভব ৷" অন্যদিকে, দীর্ঘ সময় পর বাড়ি ফিরছেন ঘরের ছেলেরা ৷ এই খবরে খুশি কাকদ্বীপে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের পরিবার ৷