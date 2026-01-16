সৈকত পরিষ্কার আমাদের অঙ্গীকার ! সাগরমেলার শেষে ঝাঁটা হাতে সাফাই অভিযানে 6 মন্ত্রী
ঝাঁটা হাতে সৈকত সাফাই অরূপ বিশ্বাস, বেচারাম মান্না, স্নেহাশিস চক্রবর্তীদের ৷ গঙ্গাসাগরে 1 কোটি 30 লক্ষ পুণ্যার্থীর আসার দাবি অরূপের ৷
Published : January 16, 2026 at 3:23 PM IST
গঙ্গাসাগর, 16 জানুয়ারি: 'সৈকত পরিষ্কার আমাদের অঙ্গীকার'—এই বার্তাকে সামনে রেখে গঙ্গাসাগর মেলার শেষে সৈকত সাফাইয়ে নামলেন রাজ্যের 6 মন্ত্রী ৷ শুক্রবার সকালে অরূপ বিশ্বাস, বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, পুলক রায়, বেচারাম মান্না, স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং সুজিত বসুকে দেখা গেল ঝাঁটা হাতে গঙ্গাসাগরের সৈকত পরিষ্কার করতে ৷ সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারকরা ৷
উল্লেখ্য, গঙ্গাসাগর মেলাকে পরিবেশবান্ধব করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ৷ তার জন্য ইতিমধ্যেই সাগরে আসা পুণ্যার্থীদের ফেলে যাওয়া আবর্জনা বিশেষত, প্লাস্টিক বর্জ্র সাফাই ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হচ্ছিল ৷ এই পরিবেশবান্ধব গঙ্গাসাগর মেলা করতেই এবার সৈকত সাফাইয়ে নামলেন রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রীরা ৷
এই সাফাই অভিযান সম্পর্কে রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, "এই গঙ্গাসাগর মেলাকে আমরা পরিবেশবান্ধব গড়ে তোলার চেষ্টা করছি ৷ বিগত দুই বছর ধরে সেইভাবেই গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজন করা হচ্ছে ৷ তার জন্য আমরা স্লোগানও তৈরি করেছি ৷ 'সৈকত পরিষ্কার আমাদের অঙ্গীকার' এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমরা আজ গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণ এবং সৈকত সাফাইয়ে নেমেছি ৷"
এই উদ্যোগের পুরো কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে এই সাগরমেলা পরিবেশবান্ধব হয়ে ওঠে ৷ মেলা প্রাঙ্গণ যাতে পরিষ্কার থাকে ৷ সেই লক্ষ্যে সাগর পঞ্চায়েতের তত্ত্ববধানে নির্মল বাংলা প্রকল্পে সর্বক্ষণ সাগরতট ও মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখার কাজ করছেন আমাদের সাফাই কর্মীরা ৷ মেলার শুরুর দিন থেকে সৈকতে একটা প্লাস্টিক পড়লে, তা সঙ্গে-সঙ্গে তুলে নেওয়া হয়েছে ৷"
মন্ত্রী দাবি করেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্মল বাংলা প্রকল্প ইতিমধ্যেই পুরষ্কৃত হয়েছে ৷ আর তা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ যে দল আমাদের সর্বক্ষণ সমালোচনা করে, তাদের সরকারই আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়েছেন ৷ এটাই আমাদের জয় ৷"
অরূপ বিশ্বাস বলেন, "এই গঙ্গাসাগর মেলায় 1 কোটি 30 লক্ষ পুণ্যার্থী এসেছেন মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান করতে ৷ মানুষই গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দিয়েছে, তাই আর কারও স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই আমাদের ৷"