রাস্তা দখলের অভিযোগ তৃণমূলকর্মীর বিরুদ্ধে! জলাশয় পেরিয়ে শ্মশানে যাচ্ছেন গ্রামবাসীরা

রাস্তা দখলের অভিযোগ তৃণমূলকর্মীর বিরুদ্ধে! জলাশয় পেরিয়ে শ্মশানে যাচ্ছেন গ্রামবাসীরা
গ্রামবাসীর অভিযোগ রাস্তার জমি দখল করে চাষাবাদ শুরু করেছেন তৃণমূল কর্মী ৷ ফলে, শ্মশান বা গোরস্থানে যাওয়ার কোনও পথ নেই ৷
Published : November 1, 2025 at 10:38 AM IST
মালদা, 1 নভেম্বর: নেই রাস্তা ৷ অগত্যা প্রায় এক কোমর জল পেরিয়ে কাঁধে করে দেহ নিয়ে শ্মশান-গোরস্থানে যেতে বাধ্য হচ্ছেন গ্রামবাসীরা । হরিশ্চন্দ্রপুরে এমন ছবি ফুটে উঠতেই হইচই পড়েছে জেলাজুড়ে । এলাকাবাসীর অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সেচ দফতরের জায়গা দখল করে চাষাবাদ করছেন । শ্মশান ও গোরস্থানে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি । গ্রামবাসীদের এই অভিযোগ শুরু রাজনৈতিক তরজা ৷
ঘটনাটি মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের তুলসিহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বসতপুরে গ্রামের ঘটনা । এলাকাটি চাঁচল বিধানসভার অন্তর্গত । বসতপুর এলাকায় শ্মশান ও করবস্থান পাশাপাশি রয়েছে । দুই সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানেই দেহ সৎকার করেন । স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বসতপুরের শ্মশান ও গোরস্থানে যাওয়ার রাস্তায় সেচ দফতরের একটি জমি রয়েছে । দীর্ঘদিন ধরে সেই 50 শতক জমি দখল করে চাষাবাদ করছেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সাত্তার আলি ।
বিষয়টি নিয়ে গত বছর অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জানান স্থানীয় বাসিন্দারা । অভিযোগের ভিত্তিতে প্রায় 5 মাস আগে সেচ দফতরের লোকজন এসে মাপজোক করে চলে যান । কিন্তু, তারপরও সমস্যার সমাধান হয়নি । শাসকদলের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় প্রশাসনও কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের ।
শুক্রবার সকালে এলাকার বাসিন্দা সোলো বিবির মৃত্যু হয় । রাস্তা না-থাকায় দেহ গোরস্থানে নিয়ে যেতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয় এলাকাবাসীদের । প্রায় দুই কিলোমিটার পথ ঘুরে মরা মহানন্দার কোমর জল ডিঙিয়ে দেহ গোরস্থানে নিয়ে যান স্থানীয়রা । সেই ছবি ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা ।
বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের লোকজন স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষকে সমস্যায় ফেলছেন । ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক রুপেশ আগরওয়ালা বলেন, "হরিশ্চন্দ্রপুর 1 ব্লকের তুলসিহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বসতপুরে পাশাপাশি শ্মশান ও গোরস্থান রয়েছে । সেখানে যাওয়ার রাস্তাকেও তৃণমূলের লোকজন দখল করে চাষাবাদ শুরু করেছে । রাজ্যে যেখানে যেখানে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েছেন, সেখানেই দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের লোকের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে ।"
খোঁজ নিয়ে প্রশাসনের সহযোগিতায় বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক । চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ বলেন, "সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারলাম । তবে এই সমস্যাটা দীর্ঘদিন আগে দেখা দিয়েছিল । সেই সময় জেলা প্রশাসন, সেচ দফতর, পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ করে বিষয়টিকে মীমাংসার জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল । কেন আবার এই পরিস্থিতি তৈরি হল, তা খোঁজ নিয়ে দেখব । প্রয়োজনে প্রশাসনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে।" এদিকে অভিযুক্ত সাত্তার আলি বলেন, "ওই জমিতে আমি কিছু ফলের গাছ লাগিয়েছি। কিন্তু আমি কোনও রাস্তা বন্ধ করিনি।"