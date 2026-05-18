সপ্তম বেতন কমিশনে খুশি, বকেয়া ডিএ মেটাতে ঘোষণা না-থাকায় হতাশ কর্মচারীরা

কর্মচারী সংগঠনগুলির দাবি, রাজ্যের আর্থিক অসঙ্গতি যে নেই সেটা ভাতা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট করেছে সরকার ।

বকেয়া ডিএ মেটাতে ঘোষণা না-থাকায় হতাশ কর্মচারীরা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 18, 2026 at 4:40 PM IST

কলকাতা, 18 মে: রাজ্যের নতুন সরকারের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারি কর্মীদের বেতন কাঠামো বৃদ্ধি নিয়ে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে । নারী ও শিশু কল্যাণ এবং পুরমন্ত্রী আগ্নিমিত্রা পাল এক সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানিয়েছেন । বেতন বৃদ্ধি নিয়ে আনন্দিত হলেও একরাশ হতাশার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেল বকেয়া ডিএ প্রসঙ্গে কোনও ঘোষণা না-থাকায় ।

এদিন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, "আমাদের লড়াই শুধু ডিএ কেন্দ্রিক ছিল না । ছিল শূন্যপদ নিয়ে, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে । সরকারের তরফে প্রথম বৈঠকের পর বলা হয়েছিল, ডিএ নিয়ে দ্বিতীয় বৈঠকে তারা সিদ্ধান্ত নেবে । আজ জানতে পারি, তাদের আলোচনার বিষয়ের মধ্যে ডিএ ছিল না । সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করেছে । এই কমিশন গঠন করা ও লাগু করতে কত সময় লাগবে আমরা কিছু জানি না । তারা কী কী বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে সেটাও জানি না ।"

একরাশ হতাশার বহিঃপ্রকাশ কর্মচারীদের মধ্যে (নিজস্ব চিত্র)

তিনি আরও বলেন, "আমরা বারে বারে বলে আসছি কেন্দ্রের বা অন্য রাজ্যের কর্মীদের সঙ্গে আমাদের যে ডিএ-র পার্থক্য তাতে আকাশ জমিনের ফারাক । তৎকালীন বিরোধীরা এই বিষয় নিয়ে সরব হয়েছিল । তারা আজ সরকারে । ফলে ধৈর্য্য রাখছি । আশা করছি পরবর্তী কোনও বৈঠকে ডিএ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে । আমরা চাই কর্মীদের স্বার্থ কীভাবে রক্ষা করবে সেই বিষয়ে আমাদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় বসুক সরকার । আগের সরকারের মতো দরজা বন্ধ যাতে না-হয় । রাজ্যের আর্থিক অসঙ্গতি যে নেই সেটা ভাতা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট করেছে সরকার । আগের সরকারের পথে না-হেঁটে সদিচ্ছা দেখিয়ে সমস্যা মেটান । গত সরকার যে চার শতাংশ ডিএ-র কথা বলেছিল, সেবিষয়েও এই সরকার পদক্ষেপ করতে পারত । দিনের শেষে একটু হলেও হতাশ ।"

সিআইটিইউ নেতা অমিতাভ ভট্টাচার্য বলেন, "নতুন সরকার কাজ করছে । এখনই তাদের বিরোধিতা বা প্রশংসা করছি না । কারণ বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত কোনও পদক্ষেপ করেনি । পাশাপশি সপ্তম পে কমিশন গঠন ও বাস্তবায়ন নিয়ে বলেছে ৷ আগে হোক । এতে ডিএ থাকছে কি না সেটাও দেখতে হবে । বকেয়া ডিএ নিয়ে কিছু না-বলাতে হতাশ হলাম ।"

আইএনটিইউসি নেতা শঙ্কর রায়ের কথায়, "আমরা খুশি । আমরা জানতাম আমাদের জন্য কিছু একটা হবে । এই সিদ্ধান্তে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা ।"

আরেক শ্রমিক সংগঠন বিএমএস-এর নেতা ধরণী ধর দাস এবিষয়ে বলেন, "যেমন কথা তেমন কাজ । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি । কর্মী স্বার্থে পদক্ষেপ করার জন্য । বকেয়া ডিএ নিয়েও আশা রাখছি ইতিবাচক পদক্ষেপ করবেন ।"

