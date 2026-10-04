ইটিভি ভারতের খবরের জের ! সেন-র্যালের জমিতে সাইকেল কারখানা নিয়ে আশার বাণী অগ্নিমিত্রার
Sen-Raleigh Bicycle Factory: সেন-র্যালে নিয়ে প্রথম খবর প্রকাশ হয় ইটিভি ভারতেই । সেখানে ফের কারখানা খোলার সম্ভাবনায় সায় দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
Published : October 4, 2026 at 5:26 PM IST
আসানসোল, 4 অক্টোবর: ইটিভি ভারতের খবরের জের ৷ আসানসোলের সেন-র্যালে পরিত্যক্ত 650 একর জমিতেই পুনরায় সাইকেল কারখানা গড়ে তোলা যেতে পারে ৷ এমনটাই সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ তাঁর কথায়, বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণভাবে তিনি গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স বৈঠকে আলোচনা করবেন ।
এদিন রানিগঞ্জের বল্লভপুরে একটি স্কুলে 'সারথি' প্রকল্পের সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল । সেখানে ছাত্রছাত্রীদের সাইকেলের প্রতি উৎসাহিত করতে নিজেও সাইকেল চালান তিনি । আর সেখানেই সাইকেল কারখানা বলতে গিয়ে সেন-র্যালে কারখানার প্রসঙ্গ টানেন অগ্নিমিত্রা পাল ।
রাজ্যের মন্ত্রী বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বাইরে থেকে আমরা আর সাইকেল নিয়ে আসব না । আগের সরকারের সিন্ডিকেট ছিল, অনেক কাটমানি ছিল, অনেক বড় বড় পরিবারের নাম যুক্ত হয়েছিল । আমরা 'সারথি' প্রকল্পের সাইকেল কারখানা পশ্চিমবঙ্গে বানাবো । আর যদি পশ্চিমবঙ্গে হয়, তাহলে সেন-র্যালের জমিতে কেন নয়?" ইতিহাস আউড়ে অগ্নিমিত্রা পাল আরও বলেন, "সেন-র্যালের কারখানাতে 1952 সালে এই কারখানা খোলে এবং হ্যামার ও বলাকা বলে দুই ধরণের সাইকেল সারা বিশ্ববিখ্যাত ছিল । বামফ্রন্ট আমলে কারখানাটা বন্ধ হয়ে গেল । আমরা আবার কারখানাটি খোলার চেষ্টা করছি ।"
তবে শুধু সেন-র্যালে নয়, আসানসোলের একাধিক বন্ধ কারখানার জমিতে নতুন শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনার কথা শোনান অগ্নিমিত্রা পাল । তিনি বলেন, "শুধু সেন-র্যালে নয়, ঢাকেশ্বরী কটন মিল, হিন্দুস্তান কেবলস, অক্সিজেন প্ল্যান্ট, ব্লু ফ্যাক্টরি, বন্ধ হয়ে পড়ে আছে । বল্লভপুর পেপার মিলও ধুঁকছে । আমরা চাই এগুলোকে খোলা হোক । মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জিওএম (গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স) করে দিয়েছেন । তাতে আমরা ছ'জন মন্ত্রী রয়েছি ৷ আমরা এই শিল্প বিনিয়োগের বিষয়টা দেখছি । কাজটা অনেকটাই এগিয়েছে এবং আগামিদিনে আপনারা নিশ্চয়ই সুখবর পাবেন ।"
সম্প্রতি 'সারথি' প্রকল্প নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারি প্রকল্পে প্রদেয় সাইকেল আর বাইরে থেকে আমদানি করা হবে না । রাজ্যেই গড়ে উঠবে সাইকেল কারখানা । আর তাঁর ওই ঘোষণার পরই ইটিভি ভারতে প্রথম প্রকাশ হয়েছিল বন্ধ হয়ে যাওয়া আসানসোলের সেন-র্যালে সাইকেল কারখানার খবর ।
এশিয়ার বৃহত্তম এই সাইকেল কারখানা 2002 সালে বন্ধ হয়ে যায় । সেই কারখানার প্রায় 650 একর জমি ফাঁকা অবস্থায় পড়ে আছে বলে খবরে উল্লেখ করা হয়েছিল । কারখানার প্রাক্তনীরা ও এলাকার মানুষজন ইটিভি ভারতের ক্যামেরার সামনে মুখ্যমন্ত্রীকে আর্জি জানিয়েছিলেন, যদি কারখানা হয় তবে আসানসোলের সেন-র্যালেের জমিতেই সেই কারখানা হোক । এবার একই সুরে কথা বলে সেই আশার আলো আরও জ্বালিয়ে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।