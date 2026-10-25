সংক্রমণের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে যোগেন, স্থানান্তরিত ভেন্টিলেশনে

সংক্রমণের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে যোগেন, স্থানান্তরিত ভেন্টিলেশনে
Jogen Chowdhury on ventilator support: পুজোর সময় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন এই বিশিষ্ট চিত্রকর । এবার তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হল ।
Published : October 25, 2026 at 1:36 AM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর : গুরুতর অসুস্থ যোগেন চৌধুরী । বাইপাসের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে এই বিশিষ্ট চিত্রকরের । শনিবার তাঁকে ভেন্টিলেশনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে খবর। কয়েকটি শারীরিক সমস্যা নিয়ে পুজোর সময় এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি । এবার তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হল ।
জানা গিয়েছে, বছর খানেক আগে ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত হন শিল্পী। গত 14 মাসে বেশ কয়েকবার কেমো থেরাপিও নিয়েছেন তিনি । এরপর সম্প্রতি তাঁর শরীরে কয়েকটি সংক্রমণ ধরা পড়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় । হাসপাতালের এক প্রবীণ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেছে সংবাদসংস্থা পিটিআই । তিনি জানিয়েছেন, পুজোর সময় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর শিল্পীর চিকিৎসা শুরু হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি আরও জটিল হতে শুরু করে। শেষমেশ ভেন্টিলেটরে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । তাঁর পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ।
বিশিষ্ট এই চিত্রকরের জন্ম 1939 সালের 16 ফেব্রুয়ারি । অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরে । দেশভাগের সময় কলকাতায় চলে আসে পরিবার । বাবা প্রমথনাথ চৌধুরী ছিলেন পূর্ববঙ্গের জমিদার । একইসঙ্গে শিল্পকলার প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ অনুরাগ । মা বাড়িতে আলপানা দিতেন । সেখান থেকেই ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় যোগেনের । কলকাতায় চলে আসার পর ঢাকুরিয়ায় কাকার বাড়িতে থাকতেন । সেই বাড়ির দেওয়ালেই প্রথম আঁকার কাজ শুরু করেন ।
কয়েকবছর বাদে 1955 সালে ভর্তি হন আর্ট কলেজে । স্নাতক হন বছর পাঁচেক বাদে । আরও বছর দুয়েক বাদে ডিজাইনার হিসেবে যোগ দেন হ্যান্ডলুম বোর্ডে । পরে চেন্নাইতেও গিয়েছিলেন কর্মসূত্রে। ছয়ের দশকের মধ্যভাগে ফরাসি সরকারের দেওয়া স্কলারশিপ নিয়ে সে দেশে চলে যান শিল্পকলায় উচ্চশিক্ষা লাভ করতে । পরে দেশে ফিরে এসে একাধিক কালজয়ী সৃষ্টি করেছেন শিল্পী । ভারতীয় চিত্রকলার দুনিয়ার নিজের জন্য একটি বিশেষ জায়গা তৈরি করেছেন তিনি । একসময় রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকা বিভিন্ন বিরল ছবি সংগ্রহ করে রাখার কাজেও জড়িত ছিলেন । এসেছিলেন রাজনীতিতেও । মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় তাঁকে তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভার সদস্যও করেছিলেন ।