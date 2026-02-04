ETV Bharat / state

নেপাল থেকে ইস্তাম্বুলগামী বিমানের ইঞ্জিনে আগুন ! কলকাতায় জরুরি অবতরণ

কলকাতা বিমানবন্দরের তরফে জানানো হয়েছে, দুপুর 1টা 51 মিনিট নাগাদ বিমানের ইঞ্জিনের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে৷ তারপর থেকে পর্যবেক্ষণ শুরু হয়৷

Kolkata Airport Emergency Landing
নেপাল থেকে ইস্তাম্বুলগামী বিমানের কলকাতায় জরুরি অবতরণ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 4, 2026 at 7:44 PM IST

কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: টার্কিশ এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী বিমান একটি বড় ধরনের বিমান দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে। বুধবার (4 ফেব্রুয়ারি) ইঞ্জিনে আগুন লাগার পর বিমানটি কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে। বিমানটিতে 236 জন যাত্রী-ক্র ছিলেন। তবে সকলেই নিরাপদে আছেন বলে জানা গিয়েছে।

কলকাতা বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, টার্কিশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট টিকে 727 নেপালের কাঠমান্ডু থেকে তুরস্কের ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বিমানটি যখন কলকাতার আকাশসীমায় ছিল, তখন পাইলট একটি ইঞ্জিন বগিতে আগুন দেখতে পান। পরিস্থিতি গুরুতর বলে মনে হওয়ায় পাইলট তাৎক্ষণিকভাবে কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি) থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর, বিমানটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রানওয়েতে অবতরণ করে। বিমানবন্দরে ফায়ার ব্রিগেড এবং জরুরি পরিষেবাগুলি তার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। বিমানটি নিরাপদে অবতরণের পর, যাত্রীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আগুন লেগেছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য খুঁটিনাটি বিষয় তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, দুপুর 1টা 28 মিনিট নাগাদ বিমানটি উড়ানের মাত্র চার মিনিট পরেই পাইলট একটি ইঞ্জিন বগিতে আগুন দেখতে পান। THY 727 নম্বরের ফ্লাইট নম্বরের Airbus A330-300টি কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ইস্তাম্বুলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে, যার মধ্যে 11 জন ক্রু সদস্য-সহ মোট 236 জন যাত্রী ছিলেন। ইঞ্জিনে আগুন লাগার খবর পাওয়ার পর বিমানবন্দর কর্তারা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রায় 15 মিনিটের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন।

টিআইএ-র জেনারেল ম্যানেজার টেক নাথ সিটৌলা বলেন, "আমরা তাৎক্ষণিকভাবে দমকল এবং অ্যাম্বুলেন্স সহ সকল জরুরি ব্যবস্থা প্রস্তুত করেছিলাম এবং বিমানবন্দরটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তবে, তুর্কি ক্রুরা বিমানটিকে কলকাতায় সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা আমাদের জানানোর পর, আমরা অনুমতি দিয়েছি।"

তিনি আরও বলেন, "বিমানটি নিরাপদে কলকাতায় অবতরণ করেছে এবং ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্যক্রম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।" এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।"

অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ডান ইঞ্জিনে আগুন লাগার কারণে ফ্লাইটটি আন্তর্জাতিক রেডিও জরুরি সঙ্কেত 'প্যান প্যান' ঘোষণা করে এবং একটি ইঞ্জিন বিকল অবস্থায় দুপুর 1টা 38 মিনিটে কলকাতায় অবতরণের জন্য অনুরোধ জানায়।" কলকাতা বিমানবন্দরের তরফে জানানো হয়েছে, দুপুর 1টা 51 মিনিট নাগাদ বিমানের ইঞ্জিনের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে৷ তারপর থেকে পর্যবেক্ষণ শুরু হয়৷

এই প্রসঙ্গে কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষের তরফএ জানানো হয়েছে, বিমানটির কলকাতা বিমানবন্দরে পরিদর্শন চলছে। টার্কিশ এয়ারলাইন্সের বিমানটির ইঞ্জিনে স্ফুলিঙ্গ দেখা দেওয়ার কারণে সেটিকে কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করতে হয়েছে।

