বিশ্বের সেরা 2% বিজ্ঞানীদের তালিকায় এনআইটি দুর্গাপুরের 11 অধ্যাপক

বিশ্বের সেরা 2% বিজ্ঞানীদের তালিকায় এনআইটি দুর্গাপুরের 11 অধ্যাপক
NIT Durgapur: এই অনন্য অবদান, উদ্ভাবন এবং শিক্ষাগত শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ওই 11 জন অধ্যাপককে সংবর্ধনা দিলেন এনআইটি দুর্গাপুরের অধিকর্তা ৷
Published : October 14, 2026 at 2:00 PM IST
দুর্গাপুর, 14 অক্টোবর: বিশ্বমঞ্চে ফের জয়জয়কার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি), দুর্গাপুরের । স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং এলসেভিয়ার (Elsevier)-এর গবেষণাপত্র সাইটেশন সম্পর্কিত বৈশ্বিক র্যাঙ্কিং-এ বিশ্বের শীর্ষ দুই শতাংশ বিজ্ঞানীদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন এনআইটি দুর্গাপুরের 11 জন বিশিষ্ট অধ্যাপক । তাঁদের এই অনন্য অবদান, উদ্ভাবন এবং শিক্ষাগত শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠানটির 'ডিন অব ফ্যাকাল্টি ওয়েলফেয়ার' শাখার উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয় ।
কোন কোন বিজ্ঞানী দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন ?
1) অধ্যাপক পরিমল পাল (প্রফেসার HAG), কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
2) অধ্যাপক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ)
3) ড. সৌম্য চট্টোপাধ্যায় (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ)
4) অধ্যাপক আশিসকুমার বোহরে (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ)
5) অধ্যাপক গোপীনাথ হালদার (প্রফেসর, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ)
6) ড. দেবব্রত গায়েন (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ)
7) অধ্যাপক দুর্বাদল মণ্ডল (প্রফেসর, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ)
8) ড. তুষারকান্তি বেরা (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ)
9) অধ্যাপক পথিক কুম্ভকার (পদার্থবিদ্যা বিভাগ)
10) অধ্যাপক সমরজিৎ কর (গণিত বিভাগ)
11) ড. সন্দীপ রাজ (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং)
উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য বৃদ্ধি এবং ক্যাম্পাসে একটি সমৃদ্ধ গবেষণা সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এনআইটি দুর্গাপুরের যে দীর্ঘদিনের অঙ্গীকার, এই প্রাপ্তি তারই প্রতিফলন । উচ্চমানের গবেষণার প্রভাব ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতেই অধ্যাপকদের এই সম্মানজনক তালিকার জন্য মনোনীত করা হয়েছে ।
এনআইটি দুর্গাপুরের অধিকর্তা অরবিন্দ চৌবে 11 জন অধ্যাপককে বিশেষ ভাবে সংবর্ধিত করেন । গবেষণার প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক ও বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে তাঁদের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন তিনি । এই গৌরবময় অর্জন এনআইটি দুর্গাপুরের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় বলে উল্লেখ করে তিনি জানান, উচ্চশিক্ষা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিক ভাবে উৎকর্ষ বজায় রেখে চলেছে ।
অনুষ্ঠানে বিশ্বমানের গবেষণা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, আন্তঃবিষয়ক (Interdisciplinary) চর্চা এবং নামী আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশের গুরুত্ব তুলে ধরা হয় ।
বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, এই ধরনের সাফল্য অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও তরুণ গবেষকদেরও দেশীয় ও বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আরও প্রভাব বিস্তারকারী গবেষণায় অনুপ্রাণিত করবে । অনুষ্ঠানের আয়োজক 'ডিন অব ফ্যাকাল্টি ওয়েলফেয়ার' শাখার প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অর্জনকে স্বীকৃতি জানানো এবং গবেষণাবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন ।
এনআইটি দুর্গাপুর সম্প্রদায়ের জন্য এটি একটি অত্যন্ত গৌরবময় মুহূর্ত । ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কারিগরি শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করার যে অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠানটি গ্রহণ করেছে, এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান তারই একটি ইতিবাচক বার্তা বহন করে ।