ফিরছে রাজ আমলের ঐতিহ্য, বুধে রাসমেলার উদ্বোধনে জয়পুরের হাতি-ঘোড়া-পালকি
Cooch Behar Rash Mela 2026: আসছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ রাসমেলার উদ্বোধন ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে কোচবিহার রাজবাড়িতে ৷ ফিরছে রাজ ঐতিহ্যবাহী হাতি-ঘোড়া-পালকি ৷
Published : November 24, 2026 at 8:37 PM IST
কোচবিহার, 24 নভেম্বর: রাস উৎসবের সূচনা হয়েছে মঙ্গলবার । বুধবার বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
তবে এবারের রাসমেলার উদ্বোধনকে ঘিরে বিশেষ আকর্ষণ হতে চলেছে রাজকীয় শোভাযাত্রা । যেখানে থাকছে হাতি, ঘোড়া এবং পালকি । রাজ আমলের ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতেই এই বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর ।
ইতিমধ্যেই জয়পুর থেকে কোচবিহারে নিয়ে আসা হয়েছে দু'টি হাতি । মৈনাক ও গুলাবো নামের ওই দুই হাতিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে । হাতি দু'টিকে একনজর দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন বহু মানুষ । বুধবার দুপুর দু'টোয় কোচবিহার রাজবাড়ি থেকে মদনমোহন মন্দির পর্যন্ত এই রাজকীয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ।
প্রশাসন সূত্রে খবর, দুপুর সাড়ে বারোটায় কোচবিহার বিমানবন্দরে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী । এরপর ল্যান্সডাউন হলে রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন । বৈঠক শেষে রাজবাড়ি থেকে শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ার কথা তাঁর । শোভাযাত্রা মদনমোহন মন্দিরে পৌঁছনোর পর সেখানে পুজো দেবেন মুখ্যমন্ত্রী । রাসচক্র ঘোরাবেন ৷ মদনমোহন মন্দিরে পুজো শেষে রাসমেলার উদ্বোধন করবেন ।
উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, "রাজ আমলে যেভাবে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হত, সেই ঐতিহ্য এবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে । শোভাযাত্রায় হাতি, ঘোড়া ও পালকি থাকছে । কোচবিহারের রাজকুমারী গায়ত্রীদেবীর যখন জয়পুরের মহারাজার সঙ্গে বিয়ে হয়, তখন যৌতুক হিসাবে হাতি, ঘোড়া দেওয়া হয়েছিল । সেকারণেই জয়পুর থেকে হাতি নিয়ে আসা হয়েছে ৷"
ধর্মীয় বিভেদ ও হানাহানির আবহেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির কোচবিহারের রাস উৎসব। আর সেই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে রাজ আমল থেকে চলে আসা পরম্পরা মেনে শুরু হয় রাসচক্র তৈরি । লক্ষ্মীপুজোর পূর্ণিমায় উপবাস করে রাসচক্র তৈরির কাজে হাত দেন হরিণচড়া সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা আমিনুর মিয়াঁ।