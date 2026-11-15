ছটঘাট তৈরির কাজ চলাকালীন হাজির তিন বুনো হাতি! আতঙ্কে ছুটোছুটি নির্মাণ কর্মীদের
Chhath Puja: ছটঘাট নির্মাণের কাজ চলাকালীন তিনটি বুনো হাতি এসে হাজির ৷ তাদের দেখে আতঙ্কে ছুটোছুটি করতে থাকে ছটঘাটের কর্মীরা ৷
Published : November 15, 2026 at 6:03 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 15 নভেম্বর: ছটপুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছিল জোরকদমে ৷ তারই মাঝে আচমকাই ছটঘাটে হাজির তিন বুনো হাতি ৷ রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলার হ্যামিল্টনগঞ্জের বাসরা ছটঘাটে তিনটি বুনো হাতির উপস্থিতিতে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক ৷ সেই সময় ছটঘাট নির্মাণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন বেশ কয়েকজন কর্মী ৷
আচমকাই হাতির দলকে সামনে আসতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা ৷ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় ছটঘাটের নির্মাণকাজ ৷ ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মীরা ৷ তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে হাতিগুলিকে সেখান থেকে সরিয়ে পুনরায় জঙ্গলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন বনকর্মীরা ৷ হাতির দল জঙ্গলে ফিরে যাওয়ার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন নির্মাণকাজে যুক্ত কর্মীরা ৷
উল্লেখ্য, এদিন থেকেই শুরু হচ্ছে ছটপুজো ৷ পুজোকে কেন্দ্র করে বাসরা ছটঘাটে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ৷ পুণ্যার্থীদের জন্য ঘাট সাজানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে দ্রুতগতিতে ৷ আর সেই কাজ চলাকালীনই তিন বুনো হাতির হঠাৎ আগমনে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ৷ বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকায় ছটপুজোর প্রস্তুতির মাঝে বুনো হাতির এমন উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবে বাড়তি সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়ে দিল ৷ যদিও সেরকম বড়সড়ো কোন ঘটনা ঘটেনি ৷
রবিতে ছটপুজোর মূল পর্ব । কলকাতায় গঙ্গামুখী হাজার হাজার পুণ্যার্থী । যাত্রাপথ শেষে ঘাটে হবে পুজোর আয়োজন । সেই ঘাটে পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাতে সকাল থেকেই মিস্ট ক্যানন দিয়ে গোলাপ জল স্প্রে করল কলকাতা কর্পোরেশন ।
কলকাতা কর্পোরেশনের আধিকারিকরা জানান, শুধু ছট উপলক্ষেই মিস্ট ক্যানন ব্যবহার করে গোলাপ জল ছেটানো হচ্ছে এমন নয় । সদ্য সমাপ্ত কালীপুজোয় লেক কালীবাড়িতে আগত ভক্তদের এই মিস্ট ক্যানন দিয়েই গোলাপ জল স্প্রে করে স্বাগত জানানো হয়েছে । হুগলি নদীর ধারে উত্তর থেকে দক্ষিণ মিলিয়ে প্রায় 30টি ঘাটে দুটো মিস্ট ক্যানন গোলাপ জল স্প্রে করছে । আজ রবি ও আগামিকাল সোমবার অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত এই মিস্ট ক্যানন কাজ করবে ।