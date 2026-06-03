ভুটান সীমান্তে হাতির দাঁত উদ্ধার, গ্রেফতার 1
প্রাথমিক তদন্তে বন দফতরের অনুমান, উদ্ধার হওয়া দাঁত দু'টি সম্ভবত অসমের কোনও বনাঞ্চলে শিকার হওয়া একটি পূর্ণবয়স্ক হাতির।
Published : June 3, 2026 at 8:28 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 3 জুন: ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন জয়গাঁও করিডরকে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণ পাচার চক্র সক্রিয় থাকার আশঙ্কা আরও জোরাল হল। মঙ্গলবার গভীর রাতে বক্সা টাইগার রিজার্ভ পশ্চিমের পানা রেঞ্জের বনকর্মীরা বিশেষ অভিযান চালিয়ে এক সন্দেহভাজন বন্যপ্রাণ পাচারকারীকে গ্রেফতার করে এবং তার কাছ থেকে দু'টি হাতির দাঁত উদ্ধার করে ৷
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বন দফতরে কর্মীরা হামিল্টনগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালান ৷ অভিযানে অসমের কোকরাঝাড় জেলার বাসিন্দা অজয় ব্রহ্মকে আটক করা হয় ৷ তিনি মোটরসাইকেলে করে অসম থেকে জয়গাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিল। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে প্রায় 2 কিলোগ্রাম ওজনের দু'টি হাতির দাঁত উদ্ধার হয়।
প্রাথমিক তদন্তে বন দফতরের অনুমান, উদ্ধার হওয়া দাঁত দু'টি সম্ভবত অসমের কোনও বনাঞ্চলে শিকার হওয়া একটি পূর্ণবয়স্ক হাতির। তদন্তকারীদের সন্দেহ, দাঁতগুলো জয়গাঁও–ভুটান সীমান্ত হয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ বন দফতরের কর্মকর্তাদের মতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একাধিক দেশে এখনও হাতির দাঁতের চাহিদা থাকায় সীমান্ত পেরিয়ে পাচারের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই জলদাপাড়া বন বিভাগের কর্মীরা আলিপুরদুয়ারের পাটকাপাড়া এলাকা থেকে দুই অভিযুক্ত বন্যপ্রাণ পাচারকারীকে গ্রেফতার করে ৷ তাদের কাছ থেকেও হরিণের শিং-সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর দেহাংশ উদ্ধার হয়েছিল।
তদন্তে দুই ঘটনার মধ্যে পাচারের কৌশল ও কার্যপদ্ধতিতে একাধিক মিল পাওয়া গিয়েছে ৷ ফলে বন দফতরের সন্দেহ, এর পিছনে একটি বৃহৎ ও সংগঠিত বন্যপ্রাণ পাচার চক্র কাজ করছে ৷ বারবার জয়গাঁও–ভুটান সীমান্তকে সম্ভাব্য পাচার রুট হিসেবে সামনে আসতে দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বনকর্তারা ৷ এই করিডরকে ব্যবহার করে কোনও আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণ পাচার চক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে এক যৌথ অভিযানে বড়সড় সাফল্য পায় বনদফতর ও বন্যপ্রাণ অপরাধ দমন শাখা ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কার্শিয়ং বনবিভাগের অধীন সুকনা রেঞ্জ, দার্জিলিং ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশন, ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো (WCCB) এবং জলদাপাড়া আরআরটি (RRT) রেঞ্জের যৌথ অভিযানে কালচিনি থানার 317 নম্বর জাতীয় সড়কের দক্ষিণ সাথালি এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ বন্যপ্রাণীর দেহাংশ উদ্ধার করা হয় ৷ এই ঘটনায় দু’জন পাচারকারীকে গ্রেফতারও করে বন বিভাগ ৷