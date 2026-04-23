ভোট দিতে এসেছে রামলাল ! সকাল সকাল বুথে টহল দিল ঝাড়গ্রামের গজরাজ
রাজ্যে যে ভোট চলছে তা কি টের পেল ঝাড়গ্রামের রামলাল ? দৃশ্য থেকে তাই মনে হচ্ছে ৷ সকাল-সকাল ভোটকেন্দ্রের সামনে গজরাজের আগমনে উঠল শোরগোল ৷
Published : April 23, 2026 at 11:58 AM IST
ঝাড়গ্রাম, 23 এপ্রিল: বঙ্গভোটের উত্তাপ এমনই ৷ তাই তো বোধহয় টের পেল এক হাতি ৷ গজরাজ যখন ভোটকেন্দ্রে তখন এমন ভাবাটায় স্বাভাবিক নয় কি ! আর তাও আবার বেশি করে যখন হাতির নাম রামলাল ৷
এমনিতেই তার যখন খাবারের দরকার হোক, বা স্নান করা কিংবা ফুটবল খেলা নিজেই সবটা করে নেয় ৷ বলা ভালো রামলালের যখন যা মন হয় তখন তাই করে ৷ নিজের এলাকা অর্থাৎ জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে দাপিয়ে বেড়ায় এই দাঁতাল ৷ বৃহস্পতিবার সকালে হাজির ভোটকেন্দ্রে ৷
আজ সকাল থেকে রাজ্যজুড়ে চলছে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ৷ 152টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে ঝাড়গ্রাম জেলাতেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন সাধারণ মানুষ ৷ এদিন গজরাজ রামলালকে দেখা যায় ঝাড়গ্রামের জিতুশোল প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে সামনে ৷ তাকে দেখে ভোটকেন্দ্রে পড়ে যায় শোরগোল ৷ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ভোটারদের একাংশ । পরে বন দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে হাতিটিকে সরিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন ।
স্থানীয়দের কাছে রামলাল নামে পরিচিত ওই হাতি অবশ্য কারও ক্ষতি করেনি । নিজের ছন্দে পা-চালিয়ে বুথের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পণ্যবাহী গাড়িতে সামান্য উঁকিঝুঁকি মেরে নিজের খেয়ালে এগিয়ে যায় সে । কারণ খাবার মেলেনি । রামলালকে দেখতে তার পিছনে হাঁটতে থাকে অনেকেই ।এদিকে, জেলাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অন্যান্য হাতির দলের উপর নজর রাখতে বিশেষ সদস্যদের নিয়ে কুইক রেসপন্স টিম সবসময়ই সক্রিয় রয়েছে ।
জঙ্গল লাগোয়া বুথগুলোর কর্মীদের বন দফতরের ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে যাতে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত যোগাযোগ করা যায় । ঝাড়গ্রাম ও খড়গপুর বন বিভাগের ক'য়েকশো কর্মী এবং একাধিক গাড়ি বর্তমানে এই নজরদারির দায়িত্বে রয়েছে । ভোট শেষে ইভিএম নিয়ে কর্মীরা নিরাপদ স্থানে না-ফেরা পর্যন্ত এই বাড়তি সতর্কতা বজায় থাকবে ।