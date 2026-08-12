বিশ্ব হাতি দিবসে ভয়ংকর তথ্য ! রুদ্ধ করিডোর-বাড়ছে সংঘাত, উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে গভীর সংকট

বিশ্ব হাতি দিবসে ভয়ংকর তথ্য ! রুদ্ধ করিডোর-বাড়ছে সংঘাত, উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে গভীর সংকট
পরিস্থিতি মোকাবিলা ও মানব-হাতি সংঘর্ষ আটকাতে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ বিশ্ব হাতি দিবসে শুভদীপ রায় নন্দীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : August 12, 2026 at 8:10 PM IST
শিলিগুড়ি, 12 অগস্ট: আজ বিশ্ব হাতি দিবস । আর এই বিশেষ দিনে উঠে এসেছে ভয়ংকর তথ্য ৷ উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল ও সংলগ্ন এলাকাগুলোয় গভীর সংকটের মুখে হাতির অস্তিত্ব । একদিকে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে হাতির সংখ্যা, অন্যদিকে আশঙ্কাজনকভাবে সংকুচিত ও খণ্ডিত হচ্ছে বনের পরিধি । বর্তমানে জঙ্গলের ধারণ ক্ষমতার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে হাতির সংখ্যা । যে কারণে বাসস্থান ও খাবারের সংস্থানে নিজেদের চলাচলের করিডোর বদল করছে তারা ।
নতুন করে উত্তরে একাধিক মুভমেন্ট রুট ও সাব করিডোর তৈরি করছে হাতিরা ৷ যার ফলে হাতির ব্যবহারেও এসেছে বদল । আগের থেকে অনেক বেশি খিটখিটে ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে হাতিরা । আর এর কারণে আগামীতে মানুষের সঙ্গে হাতির সংঘাত আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা করছেন পশু ও পরিবেশপ্রেমী সংস্থার সদস্যরা । এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত হাতির করিডোরগুলোর আইনি স্বীকৃতি, উত্তরে হাতি চলাচলের মুভমেন্ট রুট ও নতুন সাব করিডোরগুলোর সমীক্ষা এবং পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা । সম্পূর্ণ তথ্য তুলে ধরল ইটিভি ভারত ৷
বন দফতর ও ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার সমীক্ষা অনুযায়ী, 2002 সালে যেখানে উত্তরবঙ্গে মোট হাতির সংখ্যা ছিল মাত্র 294টি, 2026 সালে এসে সেই সংখ্যা 750 থেকে 800-র থ্রেশোল্ড পয়েন্ট স্পর্শ করতে চলেছে । বর্তমানে উত্তরবঙ্গে হাতির সংখ্যা 680-র বেশি । কিন্তু এই বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধির বিপরীতে বনাঞ্চলের 'ক্যারিইং ক্যাপাসিটি' বা ধারণক্ষমতা পৌঁছে গেছে চরম সীমায় ।
ভারতের বন সমীক্ষা (ইন্ডিয়ান স্টেট অফ ফরেস্ট রিপোর্ট) এবং পশ্চিমবঙ্গ বন দফতরের সাম্প্রতিক নথি অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত বন মিলিয়ে হাতির প্রধান বিচরণক্ষেত্রটি প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত । তবে আঞ্চলিকভাবে এই বনভূমি অত্যন্ত অসমান ও খণ্ডিত ।
- জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার (ডুয়ার্স অঞ্চল): যৌথভাবে সবচেয়ে বড় বনভূমি অঞ্চল প্রায় 2,862 বর্গকিলোমিটার । এখানেই জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প, গরুমারা ও চাপরামারি অবস্থিত ।
- দার্জিলিং ও কালিম্পং (তরাই ও পার্বত্য অঞ্চল): পাহাড়ি ও সমতল মিলিয়ে বনভূমির পরিধি প্রায় 2,367 বর্গকিলোমিটার । যার মধ্যে মহানন্দা অভয়ারণ্য অন্যতম, সিঞ্চেল ও নেওড়াভ্যালি অভয়ারণ্য রয়েছে ।
- কোচবিহার এলাকা: অত্যন্ত কম বনভূমি ক্ষেত্র, মাত্র 349 বর্গকিলোমিটার বনাঞ্চল রয়েছে ।
ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের বিশাল বনাঞ্চল থাকা সত্ত্বেও এটি অখণ্ড নয় । পুরো জঙ্গলটি অসংখ্য চা-বাগান, নদী, কৃষিজমি এবং জনবসতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন, ছড়িয়ে ছিটিয়ে বা ফ্র্যাগমেন্টেড অবস্থায় রয়েছে ।
করিডোর অবরুদ্ধ হওয়ার পরিণতি
ঐতিহ্যবাহী হাতির করিডোরগুলো জঙ্গল ও মানুষের বসতির মাঝখানে স্থায়ী বেষ্টনী বা জটলার রূপ নেওয়ায় সার্বিক ইকোসিস্টেমে একাধিক বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে । যা হাতি চলাচলের মূল বাধা তৈরি করছে । যার মধ্যে রয়েছে,
- জিনগত সমস্যার বৃদ্ধি: বংশগত বৈচিত্র্য ধ্বংস ও জিনগত সমস্যা মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে । একটি বনের হাতির দল অন্য বনে যেতে না-পারায় একই দলের মধ্যে প্রজনন ঘটছে । ফলে হাতির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং জিনগত বৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে । তাদের আচরণেও ব্যাপক পরিবর্তন আনছে ।
- হাতির আচরণে পরিবর্তন: পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় ও খাদ্যের অভাবে হাতিরা অত্যধিক খিটখিটে ও হিংস্র হয়ে উঠছে । মানুষের ওপর পালটা আক্রমণের ঝোঁক তাদের মধ্যে লাফিয়ে বাড়ছে । আচরণগত তীব্র পরিবর্তন যা সংঘাতকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে ।
- উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাদ্যে আসক্তি: করিডোর বন্ধ থাকায় বনে প্রাকৃতিক খাদ্যের সংকট তৈরি হচ্ছে । ফলে হাতিরা বাধ্য হয়ে লোকালয়ে এসে ধান, ভুট্টা বা পাম ফলের মতো উচ্চ ক্যালোরির খাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে । যা তাদের লোকালয়মুখী আচরণকে স্থায়িত্ব দিচ্ছে । তাদের কাছে লোকালয়ে হানা দেওয়াটা একটা জুয়া খেলার মতো । লোকালয়ে প্রবেশ করলে হয় বিপুল খাদ্য মিলবে, না হলে কিছুই মিলবে না ।
- মরণ ফাঁদ: করিডোর রুদ্ধ হয়ে যাওয়া এলাকা পার হতে গিয়ে রেলপথ , জাতীয় সড়ক, নদী বাঁধ কিংবা খেতের বিদ্যুৎবাহী তারের মুখোমুখি হয়ে প্রতি বছর 10-15টি হাতির মর্মান্তিক অকালমৃত্যু ঘটছে ।
নতুন 'সাব-করিডোর' ও 'মুভমেন্ট রুট' তৈরি
করিডোর অবরুদ্ধ হওয়ার প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে হাতিরা নিজেদের বাঁচানোর জন্য বিকল্প পথ খুঁজে নিচ্ছে ৷
- কেন তৈরি করছে: বংশানুক্রমে ব্যবহৃত পুরনো করিডোরে সেনা ছাউনি, রিসোর্ট, কলেজ, রেললাইন কিংবা জনবসতি তৈরি হওয়ায় হাতি সেখানে প্রবেশের মুখেই বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে । জীবনের তাগিদে ও নিরাপদ খাদ্যের সন্ধানে তারা অবরুদ্ধ অংশ এড়িয়ে পাশের চা বাগান, নদীখাত ও মানববসতির ছোট ফাঁকফোকর দিয়ে নতুন পথ বানিয়ে নিচ্ছে ।
- কীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে: প্রধান পথ ছেড়ে হাতি এখন বিক্ষিপ্তভাবে দল হয়ে চলাচল করছে । উদাহরণ স্বরূপ, পঞ্চাশ থেকে ষাটটি হাতির মূল দল ভেঙে আট থেকে দশটি হাতির ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে । পাশাপাশি আরেকটি উদাহরণস্বরূপ হল - গাজলডোবা থেকে শিলিগুড়ি মহকুমা ও জলপাইগুড়ির বিজয়পাড়া, জাদিয়াপাড়া বা প্রেমগঞ্জের চরের মতো যেসব এলাকায় আগে মাঝেমধ্যে হাতি দেখা যেত, সেখানে এখন নিয়মিত 100-150টি হাতির দল স্থায়ীভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ।
সংঘাত ও ক্ষয়ক্ষতির সাম্প্রতিক খতিয়ান
উত্তরে জঙ্গলের পরিধি কমে যাওয়া, জঙ্গলে অবৈধভাবে লোকালয় তৈরি হওয়া ও হাতির সংখ্যা বৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়ছে মানুষ-হাতি সংঘাতে । ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার পরিসংখ্যান অনুযায়ী,
- মানব জীবনের ক্ষতি: উত্তরবঙ্গে গত সাত থেকে আট বছর আগেও প্রতি বছর হাতি-মানুষ সংঘাতের কারণে গড়ে 40 থেকে 50 জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয় । গত দুই দশকে 700-র বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন । তবে গত তিন বছরে সেই সংখ্যাটা বন দফতরের তৎপরতায় অনেকটাই কমেছে । এখন গড়ে 10 থেকে 15 জনের মৃত্যু হয় । চলতি মাসেও আলিপুরদুয়ারে হাতির হানায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে ।
- হাতির অস্বাভাবিক মৃত্যু: অসচেতনতা এবং সংঘাতের কারণে বছরে 10 থেকে 15টি হাতির প্রাণ যায় । তার কারণগুলি হল - বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, ট্রেনে কাটা পড়া, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিষপ্রয়োগ ও প্রতিশোধমূলক আক্রমণ । জুন মাসে বাজ পরে জলপাইগুড়ি জেলায় একটি হাতির মৃত্যু হয়েছে ।
- ফসল ও পরিকাঠামো ধ্বংস: হাতির হানায় সব থেকে বেশি ক্ষতি হয় ফসলে । ডুয়ার্স ও তরাই জুড়ে বছরে গড়ে 7000-এর বেশি ফসলের ক্ষতির ঘটনা (প্রধানত ধান ও ভুট্টা খেত) এবং 1500-র বেশি ঘরবাড়ি বা পরিকাঠামো ভাঙচুরের অভিযোগ নথিবদ্ধ হয় ।
- ক্ষতিপূরণের পরিমাণ: পশ্চিমবঙ্গ বন দফতরকে প্রতি বছর কেবল ফসলের ক্ষতি, ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ ও মানুষের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ বাবদ গড়ে 3 থেকে 4 কোটি টাকা ব্যয় করতে হয় ।
উত্তরবঙ্গের 15টি প্রধান হাতির করিডোর
উত্তরবঙ্গের জঙ্গল মূলত ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে ভারত-ভুটান সীমান্ত, বাংলা-অসম সীমানা ও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে । নদী অববাহিকা, বনাঞ্চল এবং চা বাগানের মধ্য দিয়ে গজরাজদের যাতায়াতের জন্য চিহ্নিত প্রধান 15টি মূল করিডোর বর্তমানে তীব্র অস্তিত্ব সংকটে ৷
- সঙ্কোশ-বক্সা-রিপু করিডোর: বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প ও অসমের রিপু সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সংযোগস্থল ।
- বক্সা-রাইডাক করিডোর: বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ সংযোগ ।
- টিটি-চামুর্চি করিডোর: জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের মধ্যবর্তী যাতায়াত পথ ।
- রেটি-মোরাঘাট করিডোর: সেন্ট্রাল ডুয়ার্স অঞ্চলের প্রধান পথ ।
- রেটি-টিটি করিডোর: আলিপুরদুয়ারের বনাঞ্চলগুলোর সংযোগকারী করিডোর ।
- মোরাঘাট-সেন্ট্রাল ডুয়ার্স করিডোর: চাপরামারি ও মোরাঘাটের মধ্যেকার করিডোর ।
- চাপরামারি-কালিম্পং করিডোর: ডুয়ার্স সমভূমি থেকে কালিম্পং পাহাড়ে ওঠার পথ ।
- মহানন্দা-কালিম্পং(লোয়ার কুঠি) করিডোর: মহানন্দা অভয়ারণ্য ও পাহাড়ি অঞ্চলের সংযোগ ।
- মহানন্দা-বালাসন করিডোর: শিলিগুড়ি সংলগ্ন তরাই ও ডুয়ার্স করিডোর ।
- মহানন্দা-চালসা করিডোর: মহানন্দা থেকে পূর্ব দিকে চালসা পর্যন্ত ।
- গরুমারা-চাপরামারি করিডোর: গরুমারা জাতীয় উদ্যান ও চাপরামারির মূল সংযোগ ।
- আমবাড়ি-কাঠামবাড়ি করিডোর: জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির সংলগ্ন বনভূমি ।
- আর্দাগ্রাম-তোর্ষা করিডোর: তোর্ষা নদীর দুই পারের বনাঞ্চল ।
- ভুটান পাহাড়ি সীমান্ত করিডোর: ভারত-ভুটানের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পথ ।
- মেচি-বৈকুন্ঠপুর করিডোর: ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে বৈকুন্ঠপুর বন বিভাগ পর্যন্ত ।
হাতির পথ বা করিডর অবরুদ্ধর কারণ
এই প্রধান করিডোরগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটিতেই কোনও না কোন বাধা তৈরি হয়েছে । করিডোরে চা বাগানগুলোর সম্প্রসারণ, নদী খাত থেকে অবৈধ বালি-পাথর উত্তোলন এবং ভারত-অসম সীমান্তের কাছাকাছি নতুন জনবসতি গড়ে ওঠার ফলে পথের বিস্তার সংকুচিত হয়ে পড়েছে । বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের করিডোরের প্রধান বাধা হল শিলিগুড়ি-আলীপুরদুয়ার রেললাইন, যা বনের বুক চিরে গিয়েছে ।
এছাড়া জয়ন্তী ও রায়ডাক নদী অববাহিকায় অবৈধ পর্যটন পরিকাঠামো ও রিসোর্ট গজিয়ে ওঠার সমস্যা রয়েছে । চা বাগানে অবৈধ বিদ্যুৎবাহী তার, গভীর ড্রেন ও বেড়া হাতি চলাচলে বড় বাধা সৃষ্টি করছে । এছাড়া ভুটান সীমান্তমুখী বাণিজ্যিক ট্রাক চলাচলের রাস্তা একে দ্বিখণ্ডিত করেছে । মোরাঘাট ও রেটি বনাঞ্চলের ঠিক মাঝখানে রয়েছে এক ব্রিটিশ আমলের পুরনো এয়ারফিল্ড ও নতুন সরকারি/বেসরকারি পরিকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ ।
পাশাপাশি, একটি বড় সরকারি কলেজ ও আশপাশের সম্প্রসারিত বসতি হাতির চলাচলের স্বাভাবিক পথ অবরুদ্ধ করেছে । বানারহাট ও বীরপাড়া অঞ্চলের কৃষি জমি এবং চা বাগান দ্বারা এই পথ বিচ্ছিন্ন । জাতীয় ও রাজ্য সড়ক পার হওয়ার সময় তীব্র যান চলাচলের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে । নাথুয়া ও গয়েরকাটা এলাকার ঘনবসতি এবং কৃষিজমিতে ধান-ভুট্টা চাষের কারণে হাতিরা প্রতিনিয়ত বাধা পায় । ফলে মানুষ-হাতির মুখোমুখি সংঘাত এখানে সবচেয়ে বেশি ।
হাতির অকালমৃত্যু
সমতল ডুয়ার্স থেকে কালিম্পং পাহাড়ে ওঠার মুখে 31 নম্বর জাতীয় সড়ক এবং শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ার রেললাইন প্রধান বাধা । এছাড়া তিস্তা ও মূর্তি নদীর ধারে পর্যটন রিসোর্টের জটলা পথটিকে অত্যন্ত সরু করে দিয়েছে । চালসা ও জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকা । শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ার রেল ট্র্যাকটি চাপরামারি অভয়ারণ্যের একেবারে মাঝখান দিয়ে যাওয়ায় বহু হাতির ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণহানি ঘটেছে । এছাড়াও মূর্তি নদীর চরে পর্যটন লজ ও গাড়ির ভিড় অন্যতম বাধা ।
ক্রান্তি, ওদলাবাড়ি ও নাগরাকাটা এলাকার বড় বড় চা বাগান এবং মালবাজার শহরের দ্রুত নগর সম্প্রসারণের কারণে উত্তরবঙ্গের অন্যতম ব্যস্ত করিডোর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে । সেবক রোড ও তিস্তা নদী অববাহিকা, জাতীয় সড়ক ও রেলসেতু পার হওয়ার স্থানে তীব্র যান চলাচল এবং পাহাড়ি ধস সামলানোর গাবিয়ন ওয়াল বা ধস প্রতিহত করার দেওয়াল ও কংক্রিট নির্মাণ হাতিদের অবাধ আরোহণে বাধা দেয় ।
আন্ডারপাস বা র্যাম্পের অভাব
মহানন্দা অভয়ারণ্য শিলিগুড়ি শহরের খুব কাছাকাছি অবস্থিত । মাটিগাড়া, দাগাপুর এবং চম্পাসারি এলাকার দ্রুত অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন, শপিং মল, হাউজিং কমপ্লেক্স এবং সেনাবাহিনীর ক্যাম্পগুলোর কারণে এই করিডোরটি প্রায় পুরোপুরি অবরুদ্ধ । গাজলডোবা ক্যানেল রোড, তিস্তা ব্যারাজ এলাকা ও পর্যটন কেন্দ্র । এছাড়া তিস্তা ক্যানেল পার হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনও আন্ডারপাস বা র্যাম্প না থাকায় হাতিরা ক্যানেলের কংক্রিট ওয়ালে আটকে পড়ে ।
নকশালবাড়ি, টুকরিয়াঝাড় ও ফাঁসিদেওয়া এলাকার ঘন কৃষি জমি, ঘনবসতি এবং ভারত-নেপাল-বাংলাদেশ সীমান্তের কাটাতার ও বিএসএফ-এর টহলপথ অতিক্রম করা হাতিদের জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ । ভারত ও ভুটানের সীমান্ত ঘেঁষে পাহাড় থেকে সমতলে নামার পথগুলোতে ডলোমাইট খনি, নুড়ি-পাথর তোলার ভারী যন্ত্রপাতি এবং পাহাড়ি নদীর তলদেশ ও বাঁধ নির্মাণ এই ঐতিহ্যবাহী পথ ধ্বংস করছে । তোর্ষা নদী অববাহিকার বাঁধ, বেআইনি দখলদারি ও আলিপুরদুয়ার শহরের সীমানা বৃদ্ধি । তোর্ষার চরে নতুন বসতি ও চাষাবাদ শুরু হওয়ায় নদীকেন্দ্রিক এই করিডোরটি অবরুদ্ধ হচ্ছে ।
এসব কারণে নতুন পথে যেতে সাব করিডোর তৈরি করছে হাতি । 2016 সালে ডাব্লিউটিআইয়ের সমীক্ষায় মাত্র হাতেগোনা কটা সাব করিডোর ও মুভমেন্ট রুট ছিল । সেগুলো হল,
- আপালচাঁদ-কালিম্পং ও মহানন্দা এলাকা: মিনগ্লাস ও সাইলি চা বাগান ব্লক হয়ে বনাঞ্চলের অভ্যন্তরীণ পথ ।
- ডুয়ার্স ও জলদাপাড়া এলাকা: টিটি-ডুমচি-রেটি এবং রেটি-ডুমচি-জলদাপাড়া সাব করিডোর ।
- বৈকুন্ঠপুর ও মহানন্দা এলাকা: মহানন্দা-কলাবাড়ি-টুকরিয়াঝাড় এবং কাঠামবাড়ি-গাজলডোবা ।
- বক্সা ও সীমান্ত এলাকা: নিমতি-চিলাপাতা এবং সাঁকোশ-জাঁয়তি সংযোগ পথ ।
তিনটি প্রধান হাতির 'মুভমেন্ট এরিয়া'
- উত্তর তরাই অঞ্চল: মহানন্দা, বৈকুন্ঠপুর বন বিভাগ (কাঠামবাড়ি, আপালচাঁদ), টুকরিয়াঝাড় এবং তিস্তা, মেচি, বালাসন ও মহানন্দা নদীর চর ।
- সেন্ট্রাল ডুয়ার্স অঞ্চল: গরুমারা, চাপরামারি, নাথুয়া, ডায়না, চালসা, মোরাঘাট ও রেটি । জলঢাকা, মূর্তি, ডায়না ও তোর্সার প্লাবনভূমি এবং নাগরাকাটা, ধূপগুড়ি ও ওদলাবাড়ির চা বাগান ।
- ইস্টার্ন ডুয়ার্স ও সীমান্ত অঞ্চল: জলদাপাড়া, বক্সা, চিলাপাতা, রিপু-চিরং এবং কালজানি, রায়ডাক, সাঁকোশ নদী অববাহিকা ।
তবে বর্তমানে বিভিন্ন পশু ও পরিবেশপ্রেমী সংস্থার সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে সাব করিডোর ও মুভমেন্ট রুট মিলিয়ে অন্তত 54টি নতুন পথ তৈরি করেছে হাতি । যেমন সম্প্রতি সাব করিডোর তৈরি করে ভারতের হাতির বাংলাদেশে প্রবেশ করে যাওয়া । এছাড়াও আগে বাংলা বিহার সীমান্তে হাতির দেখা মিলত না । কিন্তু এখন সাব করিডোর তৈরি করে হাতি বিহারেও যাওয়া শুরু করেছে ।
সংঘাত কমাতে করণীয় পদক্ষেপ
মানুষ ও হাতির সংঘাত কেবল সাময়িক 'পুশিং' বা তাড়া করে ঠেকানো সম্ভব নয় । কারণ পটকা ফাটিয়ে, আলো দেখিয়ে হাতিকে তাড়ানোর যে প্রক্রিয়া তাতে হাতি মানিয়ে নিতে শুরু করেছে । এসব তাদের উপর আর কোনও প্রভাব ফেলছে না । তাই দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার ও বন দফতরকে একগুচ্ছ সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
- করিডোর ও নতুন পথের 'আইনি স্বীকৃতি' বা লিগ্যাল স্ট্যাটাস: প্রধান 15টি করিডোরের পাশাপাশি নতুন করে তৈরি হওয়া 'সাব-করিডোর' ও 'মুভমেন্ট রুট' চিহ্নিত করে দ্রুত আইনি সুরক্ষা দিতে হবে ।'কমিউনিটি রিজার্ভ অ্যাক্ট' বা 'কনজারভেশন রিজার্ভ'-এর অধীনে করিডোরগুলোকে এনে বাণিজ্যিক ও সরকারি পরিকাঠামো নির্মাণ বা জমি জবরদখল অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে ।
- হ্যাবিট্যাট এনরিচমেন্ট ও বনে খাদ্যের পুনরুজ্জীবন: জঙ্গলের মূল গভীরে হাতির পছন্দের প্রাকৃতিক খাবার (যেমন-দেশি প্রজাতির ঘাস, বাঁশ গাছ, ফলদ বৃক্ষ) রোপণ করতে হবে । বনের জীববৈচিত্র্য ধ্বংসকারী বিদেশি আগাছা (যেমন ল্যান্টানা ক্যামেরা বা পারথেনিয়াম) সাফ করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে ও শুকনো মরশুমে বনের ভেতরে জলসংকট মেটাতে কৃত্রিম ওয়াটারহোল বা ওয়াটার বডি তৈরি বাড়াতে হবে ।
- চা বাগান ও সীমান্ত এলাকায় যৌথ ব্যবস্থাপনা: চা বাগান কর্তৃপক্ষ, বন দফতর ও স্থানীয় গ্রামবাসীর সমন্বয়ে যৌথ তদারকি কমিটি গঠন করতে হবে । চা বাগানের নতুন ল্যান্ড-ইউজ বা বাণিজ্যিক পরিকল্পনায় হাতির করিডোর অংশটি অক্ষত রাখার আইনি বাধ্যবাধকতা কঠোরভাবে জারি করতে হবে ।
- প্রযুক্তিভিত্তিক আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা: 'এআই ভিত্তিক থার্মাল ক্যামেরা' এবং সেন্সর ব্যবহার করে লোকালয় বা ট্র্যাকে হাতির উপস্থিতি আগে থেকে চিহ্নিত করতে হবে । জিপিএস কলার ট্র্যাকিং ও ওয়াচটাওয়ার বাড়িয়ে হাতির গতিবিধি তাৎক্ষণিকভাবে গ্রামীণ কিউআরটি ও স্থানীয়দের কাছে এসএমেস-এর মাধ্যমে জানাতে হবে ।
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ও রেল দুর্ঘটনা রোধে কঠোরতা: রেললাইন সংলগ্ন হটস্পটগুলোতে ট্রেনের গতিসীমা কমানো ও আন্ডারপাস/ওভারপাস তৈরি করতে হবে । খেত বা চা বাগানের বিদ্যুৎ সংযোগে অবৈধ হুকিং ও জিআই তারের ফাঁদ রোধে নিয়মিত টহল ও জরিমানা এবং গ্রেফতারের মতো কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে ।
- দ্রুত ক্ষতিপূরণ ও স্থানীয়দের বিকল্প জীবিকা: ফসলহানি ও ঘরবাড়ি ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল ও দ্রুততর করতে হবে । সংঘাতপ্রবণ এলাকার মানুষকে ইকো-ট্যুরিজম ও যৌথ বন ব্যবস্থাপনা বা জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির মাধ্যমে বিকল্প জীবিকায় যুক্ত করে তাদের বন্যপ্রাণী সুরক্ষার অংশীদার করে তুলতে হবে ।
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ
ঐরাবত সংস্থার সম্পাদক অভিযান সাহা বলেন, "নেপালের মেচি থেকে অসমের সঙ্কোষ পর্যন্ত মূল করিডোর ভেঙে গিয়েছে । প্রায় 700টি হাতি পুরো রুটে একসঙ্গে হাঁটে না, ছোট দলে মাইগ্রেট করে । কিন্তু আমাদের করিডোর বা সাব-করিডোরগুলোর লিগ্যাল স্ট্যাটাস নেই । কমিউনিটি রিজার্ভ অ্যাক্ট বা কনজারভেশন অ্যাক্টের অধীনে আইনি সুরক্ষা না দিলে দখলদারি ঠেকানো যাবে না । জঙ্গল ফ্র্যাগমেন্টেশনের জন্যই সংঘাত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে ।"
সলিটারি নেচার অ্যান্ড অ্যানিম্যাল প্রোটেকশন (SNAP)-এর সম্পাদক কৌস্তভ চৌধুরী বলেন, "15টি প্রধান করিডোরই কোনও না কোনওভাবে ডিস্টার্বড । যেমন, মোরাঘাট-রেটি করিডোরের পুরোনো এয়ারফিল্ড এলাকায় নতুন সরকারি পরিকাঠামো গড়ার কাজ চলায় করিডোরটি আরও বিঘ্নিত হতে বসেছে । ক্যানোপি কভার সংকুচিত হচ্ছে, ক্যারিং ক্যাপাসিটি পৌঁছেছে থ্রেশোল্ডে । কেবল স্কোয়াড দিয়ে তাড়া করা বা কনফ্লিক্ট মিটিগেশন দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হবে না । প্রয়োজন সায়েন্টিফিক হ্যাবিট্যাট এনরিচমেন্ট এবং করিডোরগুলোর আইনি সুরক্ষা ।"
রাজ্যের বনমন্ত্রীর আশ্বাস
রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওঁরাও বলেন, "মানব হাতি সংঘাত কমানো আমাদের মূল লক্ষ্য । কিন্তু হাতির সুরক্ষাও আমাদের প্রাধান্য । সেজন্য রাজ্য সরকার সবরকম সহযোগিতা করবে । করিডোর নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছে । সেগুলোকে কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় সেটার পরিকল্পনা করা হচ্ছে ।"
আজ বিশ্ব হাতি দিবসে পরিবেশপ্রেমীদের প্রধান দাবি, চিহ্নিত 15টি প্রধান করিডোর এবং উপ-করিডোর ও নতুন মুভমেন্ট রুটগুলোকে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার মাধ্যমে দ্রুত আইনি সুরক্ষা দিতে হবে । বনে খাদ্যের উৎস পুনরুদ্ধারে অবক্ষয়প্রাপ্ত বনাঞ্চলের হ্যাবিট্যাট এনরিচমেন্ট সুনিশ্চিত করতে হবে । বিপজ্জনক রেলওয়ে ট্র্যাক ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ লাইনে প্রযুক্তিগত নজরদারি ও নিরাপত্তা বাড়াতে হবে ।