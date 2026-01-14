মকর সংক্রান্তির মেলায় মিলছে হাতির পায়ের আকারের লুচি ! দাম-ওজন কত?

মকর সংক্রান্তির মেলায় মিলছে হাতির পায়ের আকারের লুচি ! দাম-ওজন কত?
দেড়শো থেকে দুশো গ্রাম ওজনের একটি লুচি ৷ গঙ্গাস্নানে এসে পুণ্যার্থীরা চেটেপুটে নিচ্ছেন লুচির স্বাদ ৷
Published : January 14, 2026 at 8:29 PM IST
মালদা, 14 জানুয়ারি: গঙ্গাস্নান সেরেই মিলছে গরম গরম হাতির পায়ের আকারের লুচি ৷ সেই হাতি-পায়া লুচিতেই জমে উঠেছে মকর সংক্রান্তির মেলা ৷ পুণ্যার্থীরা চেটেপুটে নিচ্ছেন লুচির স্বাদ ৷
কোথায় মিলছে এই লুচি ?
মালদা জেলার সাদুল্লাপুর গ্রামে রয়েছে বৈদ্যুতিক শ্মশান ৷ প্রতিদিন প্রচুর মরদেহের সৎকার হয় ৷ শ্মশানের পাশ দিয়ে বইছে গঙ্গার ক্যানাল ৷ মকর সংক্রান্তি ও মাঘি পূর্ণিমায় সেখানে স্নান করার ভিড় জমে ৷ সেই উপলক্ষ্যে বসে মেলাও ৷ যেটি লোকমুখে ছোট মেলা হিসাবে পরিচিত ৷ এখানেই মিলছে হাতির পায়ের আকারের লুচি ৷
লুচির ওজন
বছর কয়েক আগেও একেকটি লুচির ওজন ছিল সাড়ে তিনশো থেকে চারশো গ্রাম ৷ কিন্তু মানুষ অত বড় লুচি খেতে পারে না ৷ তাছাড়া অত ওজনের লুচির দামও বেড়ে যায় ৷ তাই এখন ওজন খানিকটা কমানো হয়েছে ৷ দেড়শো থেকে দুশো গ্রামের মধ্যে ওজন রাখা হচ্ছে ৷ তবে ওজন কমে গেলেও জনপ্রিয়তা কমেনি সাদুল্লাপুরের বিশালাকার লুচির ৷ মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান করে এই লুচি খেয়ে বাড়ি ফেরেন পুণ্যার্থীরা ৷ অনেকে তো আবার এই লুচির স্বাদ নিতেই গঙ্গাস্নান করতে আসেন ৷ এটাই এখানকার 'হাতি পায়া লুচির' মহিমা ৷
লুচির নামকরণ
একেকটি লুচির আয়তন হাতির পায়ের মতো ৷ তাই এই লুচির নামকরণ করা হয়েছিল 'হাতি পায়া লুচি' ৷ কে এই লুচির প্রতিষ্ঠাতা, কবে এই লুচি প্রথম ভাজা হয়েছিল, সেসব কেউ জানেন না ৷ আশির বৃদ্ধ থেকে আটের কিশোর, সবারই মুখে এক কথা, জন্মের পর থেকে তাঁরা এই লুচি দেখে আসছেন ৷ খেয়েও যাচ্ছেন ৷ স্বাদের তেমন কিছু হেরফের না হলেও ওজনে এখন অনেকটাই মান হারিয়েছে এই লুচি ৷
লুচির দাম
প্রতি কিলোয় 100 টাকা দরে মেলায় বিক্রি হচ্ছে এই লুচি ৷ অর্থাৎ একটি লুচির দাম পড়ছে 15 থেকে 20 টাকা ৷ তবে মকর সংক্রান্তিতে একাদশী তিথি পড়ে যাওয়ায় মেলায় ভিড় অনেকটাই কম দেখা গিয়েছে ৷
ব্যবসায়ীদের কথা
মেলায় খাবারের দোকান দিয়েছেন কালিয়াচকের সিলামপুরে গ্রামের রাজকুমার গুপ্ত ৷ তিনি বলেন, "অনেকদিন ধরেই আমরা মেলায় খাবারের দোকান দিই ৷ এখানকার বিখ্যাত হাতি পায়া লুচি ৷ এই লুচি তৈরি না করলে বিক্রিও হবে না ৷ ছোট লুচি এখানে কেউ খাবে না ৷ জন্মের পর থেকেই এই মেলায় আসছি ৷ এই লুচিই দেখে আসছি ৷ আগে লুচির ওজন অনেক বেশি ছিল ৷ কিন্তু এখন খদ্দেররা অত ওজনের লুচি নিতে চান না ৷ তাই চাহিদা অনুযায়ী আমাদেরও লুচির ওজন কমানো হয়েছে ৷ এখন প্রতিটি লুচি দুশো থেকে আড়াইশো গ্রাম ওজনের তৈরি করছি ৷"
সিলামপুর গ্রামেরই আরেক লুচি বিক্রেতা বান্টি সাহার কথায়, "একাদশী তিথি হওয়ায় আজ মেলায় ভিড় কম ৷ আমি খাবারের দোকান দিয়েছি ৷ আমরা দেড়শো গ্রামের লুচি তৈরি করছি ৷ মেলায় এসে লোকজন বেশি ওজনের লুচি খেতে চান না ৷ তাছাড়া ওজন বাড়লে লুচির দামও বাড়বে ৷ আমরা এমন লুচি তৈরি করছি যাতে একজন দুটো লুচি খেতে পারে ৷ লুচির সঙ্গে খোসাযুক্ত আলুর তরকারি দেওয়া হয় ৷ বুঁদিয়া কিংবা অন্যান্য মিষ্টিও রয়েছে ৷ সেসব অবশ্য আলাদা কিনে নিতে হবে ৷ এখন প্রতি কিলো লুচি 100 টাকা দরে বিক্রি করছি ৷ আজ অবশ্য ছোট মেলা, আগামী 1 ফেব্রুয়ারি মাঘি পূর্ণিমায় বড় মেলা বসবে ৷ সেদিন বিক্রিও বেশি হবে ৷"
পুণ্যার্থীদের বক্তব্য
স্বামী ও সন্তানকে নিয়ে গঙ্গাস্নান করে হাতি পায়া লুচি খাচ্ছিলেন মালদা শহরের বাগবাড়ি এলাকার বাসিন্দা পিউ দাস ৷ তিনি বললেন, "গঙ্গাস্নান করতে এসেছিলাম ৷ স্নান সেরে লুচি খাচ্ছি ৷ এই লুচির নাম আমার ঠিক জানা নেই ৷ তবে বেশ বড় আকারের ৷ একটির অর্ধেক খেতে পেরেছি ৷ আর খাওয়া যাচ্ছে না ৷ লুচির স্বাদ খুব ভালো ৷ এখানে এটাই জনপ্রিয়৷ গঙ্গায় স্নান করে এই লুচি খাওয়া এখানকার ট্র্যাডিশন ৷ আগে অনেক ভারী লুচি পাওয়া যেত ৷ এখন খানিকটা হালকা হয়েছে ৷ মনে হয় জিনিসের দাম বাড়ার জন্যই লুচির ওজন কমেছে ৷"
মালদা শহরের কুলদীপ মিশ্র কলোনির বাসিন্দা ফেকন সাহার কথায়, "মকর সংক্রান্তির স্নান করতে এসেছিলাম ৷ স্নান হয়ে গিয়েছে ৷ এখন লুচি খেতে বসেছি ৷ খাওয়ার পর মেলা ঘুরে বাড়ি ফিরে যাব ৷ এই লুচির নাম হাতি পায়া লুচি ৷ হাতির পায়ের মতো দেখতে ৷ সাত বছর বয়স থেকে এখানে আসছি ৷ তখন থেকেই এই লুচি খাই ৷ লুচির স্বাদের পার্থক্য হয়নি ৷ তবে হালকা হয়েছে ৷ কেন লুচির ওজন কমল, ঠিক বলতে পারছি না ৷"
গঙ্গাস্নান সেরে লুচির দোকানের দিকে যাচ্ছিলেন মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকার বধূ অনু সিংহ ৷ তাঁর কথা শুনে অবাক হতে পারেন সবাই ৷ তিনি বলেন, "আমি এই লুচি খেতেই গঙ্গাস্নান করতে আসি ৷ বাড়ির জন্যও নিয়ে যাই ৷ এখানকার লুচি খেতে খুব ভালো লাগে ৷ অনেকে বলছেন, আগের থেকে লুচি হালকা হয়ে গিয়েছে ৷ আমার তো মনে হয় না ৷ মাঝেমধ্যেই লুচি খাওয়ার লোভে এখানে স্নান করতে চলে আসি ৷ প্রতিবারই একই ওজনের লুচি খেয়েছি ৷ এই লুচিকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে ৷ দাম একটু বেড়েছে বটে, কিন্তু সে তো বাড়বেই ৷"