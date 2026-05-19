রিসর্টের সামনে পড়ে হাতির দেহ, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী
দাঁতালের মৃত্যুকে ঘিরে শোরগোল ঝাড়গ্রামে ৷ হাতি তাঁদের ঐতিহ্য, এই ঘটনা মেনে নেওয়া যাবে না, বলে জানান ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ৷
Published : May 19, 2026 at 12:23 PM IST
ঝাড়গ্রাম, 19 মে: পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ঝাড়গ্রামে । মঙ্গলবার সকালে ঝাড়গ্রামের জিতুশোল গ্রামে এক পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয় । কী কারণে ওই হাতিটির মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে । কারণ জানতে হাতিটির দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছে বন দফতর ।
মঙ্গলবার সকালে ঝাড়গ্রামের জিতুশোলে থাকা একটি বেসরকারি রিসর্টের সামনে থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় । রিসর্টের সামনে হাতিটিকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে গ্রামের মানুষজন ছুটে আসেন । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন বন দফতরের আধিকারিকরাও ।
বন দফতর সূত্রে খবর, কীভাবে হাতির মৃত্যু হয়েছে তা ময়নাতদন্ত করে জানা যাবে ৷ ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম বলেন, "ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করে দেখেছি । 20 থেকে 25 বছর বয়সের একটি পুরুষ হাতির মৃত্যু হয়েছে । তবে কী কারণে মৃত্যু হয়েছে তা আমরা খতিয়ে দেখছি । ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে ৷"
শুধু গ্রামের মানুষ নয়, দূর-দূরান্ত থেকেও মানুষ ভিড় জমান মৃত হাতিকে দেখতে । স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, ওই এলাকায় গতকাল দু'টি হাতি ছিল তাঁর মধ্যে একটি বনের মধ্যে চলে গেলেও এই হাতিটি ওই রিসর্টের মধ্যে থেকে যায় । স্থানীয়দের দাবি, রিসর্টে মধ্যে থাকা ইলেকট্রিক কাঁটাতারের বেড়াতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে । যার জেরে রিসর্ট কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
জিতুশোল এলাকার বাসিন্দা ধীরেশ মাহাতোর কথায়, "এই সমস্ত হাতিগুলি আমাদের ঐতিহ্য, বাইরে থেকে লোকজন হাতি দেখতে আমাদের এলাকায় আসে ৷ কিন্তু এইভাবে হাতি মারা যাওয়া ঠিক নয় । লজে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ফলে ইলেকট্রিক শক খেয়ে এই হাতিটি মারা গিয়েছে । আমরা চাই রিসর্টগুলিতে এই বেড়া দেওয়া বন্ধ হোক ৷"
অপরদিকে বেসরকারি রিসর্টটির রাতের দায়িত্বে থাকা এক নিরাপত্তারক্ষী বলেন, "গতকাল রাতে হাতি এসেছিল, সবাই পাহারা দিচ্ছিলাম । কিন্তু 10টার পর সবাই আমরা বাড়ি চলে যাই । রাতে গাছের ডাল ভাঙার শব্দ পাওয়া গেলেও হাতি দেখা যায়নি । কিন্তু সকালে উঠে দেখি হাতি মরে পড়ে আছে । আমাদের রিসর্টের পাঁচিলগুলো হাতিতে ভেঙে দেয় তাই কিছুটা তারের বেড়া দেওয়া আছে । তবে মৃত্যুর কারণ জানা নেই ৷"