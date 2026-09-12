স্বাধীনতার 79 বছর পর হ্যারিকেনের দিন শেষ ! বিদ্যুতের আলো জ্বলল বৃদ্ধ দম্পতির ঘরে
Electricity in Namkhana House: আর এই সবই হয়েছে সাগরের বিধায়কের উদ্যোগে ৷ যদিও দম্পতির ঘরে শুধু বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি বিধায়ক ।
Published : September 12, 2026 at 7:25 PM IST
নামখানা, 12 সেপ্টেম্বর: পেরিয়েছে স্বাধীনতার 79 বছর ৷ অবশেষে দীর্ঘ কয়েক দশকের অপেক্ষার অবসান ঘটল ৷ ঘুচল আঁধার ৷ হ্যারিকেনের দিন শেষ ৷ একটা সুইচে চাপেই আলোকিত হল বৃদ্ধ দম্পতির ঘর । মুহূর্তের জন্য যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন তাঁরা ৷ আর এই সবটাই হয়েছে এলাকার বিধায়কের উদ্যোগে ৷
ঘটনাটি দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণগঞ্জ এলাকায় ৷ যেখানে একচিলতে ঘরে বছরের পর বছর ধরে বসবাস করেন 75-এর গৌর দাস এবং তাঁর 70 বছরের স্ত্রী কল্পনা দাস । সেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া বলতে কিছুই নেই তেমন । একটি জীর্ণ ঘর, মাটির মেঝে, মাথার উপরে খড়-তালপাতার ছাউনি, আর অন্ধকারে কাটানোর জন্য একটি হ্যারিকেন ৷
বহু বছর আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির আমলে এই আশ্রয় পেয়েছিলেন দম্পতি ৷ আর সেই আশ্রয়ই আজও তাঁদের একমাত্র ঠিকানা । সময়ের সঙ্গে ঘরটির অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে । কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে সেই ঘর মেরামত করার সামর্থ্যও হয়নি তাঁদের । এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি পৌঁছেছিল । আশপাশের বাড়িতে আলো জ্বলছিল । কিন্তু গৌর দাসের ঘর পড়ে ছিল অন্ধকারেই ।
পরিবারের দাবি, আর্থিক সমস্যার কারণে এতদিন বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া সম্ভব হয়নি । প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো হলেও দীর্ঘদিনেও সমস্যার সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ । ফলে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের জীবনে নেমে আসত অন্ধকার । হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় কোনওরকমে চলত রাতের কাজ । কেরোসিন ফুরিয়ে গেলে সেই আলোটুকুও নিভে যেত । তখন ঘরজুড়ে নেমে আসত ঘন অন্ধকার । সেই অন্ধকারেই কেটে গিয়েছে বছরের পর বছর ।
শুধু বিদ্যুতের অভাব নয়, তাঁদের জীবনে অভাব ছিল আরও অনেক কিছুর । ঘরে ছিল না শৌচালয় । ছিল না শোওয়ার জন্য একটি খাটও । মাটির মেঝেতেই কোনওরকমে শুয়ে রাত কাটাতেন বৃদ্ধ দম্পতি । বয়সের ভারে যখন শরীর একটু আরাম চায়, তখনও সেই আরামের সুযোগ ছিল না তাঁদের । এরই মধ্যে বছর দুয়েক আগে মারা যান তাঁদের একমাত্র সন্তান । মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলের মৃত্যুর পর আরও একা হয়ে পড়েন গৌর ও কল্পনা । সংসারে উপার্জন করার মতো কেউ নেই । বয়সের কারণে তাঁরাও কাজ করতে পারেন না ।
রেশন মিললেও বার্ধক্য ভাতা না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে কল্পনা দাসের । বৃদ্ধা বলেন, "রাতের পর রাত অন্ধকারে কেটেছে । স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি । রেশন পেলেও বার্ধক্য ভাতা পাই না ।" কথাগুলি বলতে বলতে চোখে জল চলে আসে তাঁর ।
আর তাঁদের এই অসহায়তার কথা একদিন জানতে পারেন সাগরের বিজেপি বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল । এরপরই বৃদ্ধ দম্পতির পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেন তিনি । বিদ্যুৎ দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বৃদ্ধ দম্পতির ঘরে নতুন মিটার বসিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয় । আর অবশেষে আসে সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত । গৌর-কল্পনার ঘরে পৌঁছে যান বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল । তাঁর হাতেই সুইচ টিপে জ্বলে ওঠে আলো ।
কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বদলে যায় ঘরের চেহারা । এতদিন যে ঘরে হ্যারিকেনের আলোই ছিল একমাত্র ভরসা, সেই ঘর এবার বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত । আলো জ্বলার সেই মুহূর্তে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি বৃদ্ধ দম্পতি । তাঁদের চোখেমুখে তখন স্বস্তি, আনন্দ আর অবিশ্বাসের মিশ্র অনুভূতি । দীর্ঘদিনের অন্ধকার পেরিয়ে নিজেদের ঘরে আলো জ্বলেছে-এই দৃশ্য তাঁদের কাছে যেন স্বপ্নের মতো ।
তবে শুধু বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি বিধায়ক । নিজের উদ্যোগে ঘরে সুইচ বোর্ড এবং আলো লাগানোর ব্যবস্থা করেছেন তিনি । মাটির মেঝেতে শুয়ে থাকা বৃদ্ধ দম্পতির জন্য একটি নতুন খাটও দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি তাঁদের বাড়িতে শৌচালয় তৈরির ব্যবস্থাও করা হচ্ছে ।
বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল বলেন, "ওঁরা এখানকারই ভোটার । বহিরাগত নন । যখন জানতে পারলাম স্বাধীনতার এত বছর পরেও তাঁদের ঘরে বিদ্যুতের আলো আসেনি, তখন নিজেদের উদ্যোগে তাঁদের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছি । ভবিষ্যতে আবাস যোজনার মাধ্যমে ওই বৃদ্ধ দম্পতির জন্য পাকা বাড়ি তৈরির ব্যবস্থা করারও চেষ্টা করব ।"
নারায়ণগঞ্জের এই ঘটনা হয়তো উন্নয়নের বিশাল পরিসরে ছোট্ট একটি গল্প । কিন্তু গৌর ও কল্পনার কাছে এই আলো কোনও সাধারণ আলো নয় । এই আলো তাঁদের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান, এই আলো তাঁদের বঞ্চনার অন্ধকার কাটার প্রতীক । যে ঘরে সন্ধে নামলেই হ্যারিকেনের কাঁপা আলোয় শুরু হত রাত, এখন সেই ঘরেই সুইচ টিপলেই জ্বলছে আলো । যে মাটির মেঝেতে অসংখ্য রাত কেটেছে, সেখানে এসেছে নতুন খাট । আর যে দু'টি মানুষ এতদিন অভাবকে সঙ্গী করে বেঁচেছেন, তাঁদের চোখে এখন অন্তত একটু স্বস্তির ঝিলিক । যা দেখে খুশি বিধায়ক থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা ৷