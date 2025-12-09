লক্ষাধিক টাকা ঘুষ ! অভিযুক্ত বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিক
অভিযোগকারী ব্যবসায়ী তাঁর টাকা ফেরত চান ৷ সরকারের কাছে সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ৷
Published : December 9, 2025 at 7:49 PM IST
বংশীহারী, 9 ডিসেম্বর: ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠল বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকের বিরুদ্ধে ৷ অভিযুক্তের নাম নীলাঞ্জন মণ্ডল ৷ তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের বুনিয়াদপুর শাখার ডিভিশনাল ম্যানেজার ৷
তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী সংলগ্ন জোড়দিঘি চাঁদমুখ এলাকার ব্যবসায়ী সঞ্জয় ঘোষ ৷ ব্যবসায়ীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে 11 হাজার ভোল্টের একটি বিদ্যুতের লাইন তাঁর দোকানের পেছন ঘেঁসে রয়েছে । এতে যেকোনও সময় বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল । তাই এক বহিরাগত ঠিকাদার সংস্থার স্থানীয় এজেন্ট শিশির সরকার তাঁর সঙ্গে সংস্থার মালিক অমল কর্মকারের পরিচয় করিয়ে দেন । ওই এজেন্টের দাবি, ওই ঠিকাদার সংস্থার মালিক বুনিয়াদপুর ডিভিশনাল ম্যানেজারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ৷ তাই তিনি তাঁর প্রভাব খাটিয়ে কাজটি খুব দ্রুত করিয়ে দেবেন ।
পরবর্তীতে ঠিকাদার সংস্থার কর্ণধার অমল কর্মকার জানান, অফিসিয়াল কোটেশন করে কাজটি করতে গেলে প্রায় ছয় মাস লেগে যাবে । তাঁদের মাধ্যমে যদি ডিভিশনাল ম্যানেজারকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নেন, তাহলে সাতদিনের মধ্যেই ইলেকট্রিক পোল স্থানান্তর হয়ে যাবে । সেই মোতাবেক অমল ব্যবসায়ী সঞ্জয়কে ডিভিশনাল ম্যানেজারের অফিসে নিয়ে যান । এখানেও নাকি ডিভিশনাল ম্যানেজার ওই ব্যবসায়ীকে অমলের মতো একই কথা বলেন । আর ওই দিনই সন্ধ্যায় এই কাজের জন্য ব্যবসায়ী সঞ্জয় এজেন্ট শিশিরকে কোটেশন বাবদ এক লাখ 30 হাজার টাকা দেন । কিন্তু সেই টাকা নেওয়ার পর কোনও রসিদ বা কোটেশন দেন না তিনি ।
পরবর্তীতে সাতদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কাজটি না হওয়ায় ব্যবসায়ী শিশিরকে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন ৷ তখন শিশির জানান, তিনি টাকাটি ঠিকাদার সংস্থাকে দিয়ে দিয়েছেন । এতদিন পরেও কোনও রসিদ না পাওয়ায় এরপর ঠিকাদার সংস্থার কর্ণধার অমল কর্মকারকে গিয়ে ব্যবসায়ী ওই টাকা ফেরতে চান ৷ তখন ঠিকাদার সংস্থার কর্ণধার ব্যবসায়ীকে জানান, ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে টাকা জমা করে দিয়েছেন ।
তখন ব্যবসায়ী ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে গিয়ে টাকার রসিদ চান ৷ কিন্তু তিনি বলেন, কাকে টাকা দিয়েছেন ৷ তখন ব্যবসায়ী জানান, অমল কর্মকারের মাধ্যমে টাকা দিয়েছেন ৷ ডিভিশনাল ম্যানেজারের কোনও অভিযোগ না নিয়ে পালটা জানান, ব্যবসায়ীর কাজটা দু-চারদিনের মধ্যে করে দেবেন ৷ এ বিষয়ে অমল ও শিশিরের সঙ্গে আলোচনা করার দরকার নেই ৷ এরপরও কাজ না হওয়ায় এবং টাকা ফেরত না পাওয়ায় দালালের মাধ্যমে বেআইনি অর্থ লেনদেন ও অনিয়মের অভিযোগ করেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী সঞ্জয় ঘোষ ৷
তিনি বলেন, "আমি আমার টাকা ফেরত চাই ৷ কাজটা সরকারি নিয়ম মেনে করা হোক ৷ কারণ বিদ্যুতের তারটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে ৷ এরকমের হেনস্তা যেন কোনও গ্রাহককে না হতে হয় ৷ তার জন্য সরকার পদক্ষেপ করুক ৷ আমি আরএম-সহ বাকি উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করেছি ৷ তারা দ্রুত তদন্তের ব্যবস্থা করুক ৷"
ঠিকাদার সংস্থার এজেন্ট শিশির সরকার বলেন, "আমি অমল কর্মকারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম ব্যবসায়ী সঞ্জয় ঘোষকে ৷ তিনি আমাদের ডিভিশনাল ম্যানেজার কাছে নিয়ে যান ৷ ডিভিশনাল ম্যানেজার বলেন, টাকার ব্যবস্থা করুন কাজ সাতদিনের মধ্যে হয়ে যাবে ৷ এরপর আমি যথাসময়ে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 1 লক্ষ 30 হাজার টাকা নিয়ে অমল কর্মকারকে দিই ৷ সেই টাকা দেওয়ার পর সাতদিন পেরিয়ে গেলেও কাজ হয়নি ৷ তারিখের পর তারিখ দিতে থাকেন তিনি ৷ তারপরও কাজ হয় না ৷ এরপর অমল কর্মকার দাবি করেন, তিনি ব্যবসায়ীর টাকা নেননি ৷ এর সঙ্গে ডিভিশনাল ম্যানেজারও জড়িত রয়েছে ৷"
যদিও এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি অভিযুক্ত ডিভিশনাল ম্যানেজার নীলাঞ্জন মণ্ডল । উলটে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ ।