দাপুটে তৃণমূল নেতার প্রাসাদোপম বাড়ির বকেয়া বিল 10 লক্ষ! বিচ্ছিন্ন করা হল বিদ্যুৎ সংযোগ

দাপুটে তৃণমূল নেতার প্রাসাদোপম বাড়ির বকেয়া বিল 10 লক্ষ! বিচ্ছিন্ন করা হল বিদ্যুৎ সংযোগ
সন্ধ্যা নামতেই বাড়ি-সহ আশপাশের এলাকা আলোর রোশনাইতে ঝলমল করত । রাজ্যে পালাবদলের পরেই সেই আলোর ঝলকানি উধাও ৷
Published : June 3, 2026 at 3:01 PM IST
জলপাইগুড়ি, 3 জুন: দাপুটে তৃণমূল নেতার বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করল বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি । বছরের পর বছর বিদ্যুতের বিল দেননি জলপাইগুড়ির ডাকসাইটে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস । তাঁর বাড়ির বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ প্রায় 10 লক্ষ টাকা । তিনি কয়েক বছরে প্রাসাদোপম বাড়ি তৈরি করছেন । সন্ধ্যা নামতেই বাড়ি-সহ আশপাশের এলাকা আলোর রোশনাইতে ঝলমল করত । রাজ্যে পালাবদলের পরেই সেই আলোর ঝলকানি উধাও ৷ বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীরা কৃষ্ণের বাড়িতে গিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় গোটা বাড়ি ডুবেছে অন্ধকারে ।
কৃষ্ণ দাস কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে প্রাসাদের মতো বাড়ি তৈরি করায়, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে । তাঁর বাড়ির নির্মাণ সরকারি নিয়ম মেনে হয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে সংশ্লিষ্ট দফতর ।
ভোটের ফলাদলের পরেই দিনই বিজেপি কর্মীদের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণের অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে ৷ তার পর থেকেই তিনি পলাতক । এবার তাঁর বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দিল বিদ্যুৎ বণ্টন দফতর । মঙ্গলবার বিকেলে সদর ব্লকের বারোপেটিয়ায় কৃষ্ণ দাসের প্রাসাদোপম বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে । জানা গিয়েছে, বকেয়া বিদ্যুতের বিল মেটানোর জন্য একাধিক দফতরের পক্ষ থেকে নোটিশ দেওয়া হলেও দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া বিল মেটাননি কৃষ্ণ দাস । ফলে আইন অনুযায়ী কৃষ্ণ দাসের বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বিদ্যুৎ দফতরের পক্ষ থেকে ।
যদিও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার বিষয়ে বিদ্যুৎ বণ্টন দফতরের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি । কৃষ্ণ দাসের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি ।
বিধানসভা নির্বাচনে দাপুটে নেতা কৃষ্ণ দাসকে জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা থেকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস । 68 হাজার ভোটে বিজেপি প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারীর কাছে হেরে যান তিনি । ফল প্রকাশের পরের দিন বিজেপি কর্মীদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে । আহত হন বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী । এরপর থেকেই উধাও কৃষ্ণ দাস । তাঁর বাড়িতে একাধিকবার অভিযান চালানো হলেও তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি । তবে তাঁর কয়েকজন সাগরেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে । কৃষ্ণ দাস পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁর বাড়ি তালাবন্ধ অবস্থাতে পড়ে রয়েছে । এবার তাঁর বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়ে তৃণমূলের কোনও নেতা মুখ খুলতে চাননি ৷
বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি পলেন ঘোষ বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস কৃষ্ণ দাসের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে । আর রইল বিদ্যুৎ সংযোগের বিষয়, আর কোনওদিনই কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে আলো জ্বলবে না । যদি তাঁর বয়স্ক মা বাড়িতে থাকতেন, তাহলে আমরাই উদ্যোগী হয়ে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়ার চেষ্টা করতাম । এখন ভয়মুক্ত সরকার হয়েছে ৷ তাই তাঁর বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে । সব টাকা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করা হবে ।"