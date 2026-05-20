পাঁচ বছরের বিল বকেয়া, তৃণমূল জেলা সভাপতির দুই স্কুলের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

পাঁচ বছরের বিল বকেয়া, তৃণমূল জেলা সভাপতির দুই স্কুলের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন
তৃণমূল বিধায়ক আবদুর রহিম বকসির দুটি স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে ৷ যদিও রহিম সাহেবের দাবি, ইতিমধ্যে তিনি বকেয়া বিল পরিশোধ করে দিয়েছেন৷
Published : May 20, 2026 at 3:43 PM IST
মালদা, 20 মে: আমজনতার বিদ্যুতের বিল কয়েকদিন বাকি থাকলেই বাড়িতে পৌঁছে যায় দফতরের নোটিশ৷ অমুক তারিখের মধ্যে বিল পরিশোধ না করলে বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে দেওয়া হবে৷ কিন্তু তিনি তো আমজনতার মধ্যে পড়েন না৷ একদিকে বিধায়ক, অন্যদিকে তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি৷ তবু বছরের পর বছর বিল বাকি থাকায় তাঁর কাছে নোটিশ পাঠানোর ‘সাহস’ দেখিয়েছিল বিদ্যুৎ দফতর৷ একবার নয়, একাধিকবার৷ কাজ হয়নি৷ দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা সেসব নোটিশকে পাত্তাও দেননি৷ এবার বঙ্গে ক্ষমতার মসনদ থেকে তৃণমূল সরতেই কড়া পদক্ষেপ করেছে বিদ্যুৎ দফতর৷ ঘাসফুলের জেলা সভাপতি তথা মালতিপুর কেন্দ্রের বিধায়ক আবদুর রহিম বকসির দুটি স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে৷ যদিও রহিম সাহেবের দাবি, ইতিমধ্যে তিনি বকেয়া বিল পরিশোধ করে দিয়েছেন৷ কিন্তু এতদিন সেই বিল কেন বকেয়া ছিল সেই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর নেই তাঁর কাছে৷
রতুয়া 1 ও 2 নম্বর ব্লকে দুটি স্কুল রয়েছে রহিম সাহেবের৷ মালিকানার কাগজে অবশ্য তাঁর নাম নেই৷ রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের রতুয়ায় স্কুলটি রয়েছে তাঁর স্ত্রী আয়েশা খাতুনের নামে৷ নথি অনুযায়ী রতুয়া 2 নম্বর ব্লকের নসিপুরের স্কুলটির মালিক তাঁর পুত্রবধূ রেজিনা খাতুন৷ যদিও দুটি স্কুল কার্যত তাঁরই সিদ্ধান্তে পরিচালিত হয়৷ স্থানীয় লোকজন থেকে শুরু করে এলাকার তৃণমূল কর্মীরাও সেটা জানিয়েছেন৷ এই দুটি স্কুলেই পাঁচ বছর ধরে বিদ্যুতের বিল বকেয়া৷ তার পরিমাণও নেহাত কম নয়৷ প্রায় 12 লাখ টাকা৷ নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর রহিম সাহেব বুঝে ফেলেন, ক্ষমতার ব্যারোমিটারে তিনি আর ধাক্কা দিতে পারবেন না৷ তাই সম্প্রতি 56 হাজার টাকা পরিশোধ করেছেন তিনি৷ তাতে অবশ্য কোনও স্কুলকে তিনি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বাঁচাতে পারেননি৷
মালদা জেলা বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির রিজিওনাল ম্যানেজার সৌমেন দাস জানিয়েছেন, “ওই দুটি স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে বকেয়া বিল পরিশোধ করার জন্য একাধিকবার নোটিশ পাঠানো হয়েছে৷ কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি৷ দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছেন তাঁরা৷ শেষ পর্যন্ত তাঁরা দুটি স্কুলের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন৷ তাঁরা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে স্কুলেও যান৷ কিন্তু বিধায়ক নিজের ক্ষমতার প্রভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে দেননি৷ অবশেষে আমরা দুটি স্কুলেরই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছি৷ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, বকেয়া বিল সম্পূর্ণ পরিশোধ না করলে ওই দুটি স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া যাবে না৷”
এই ঘটনায় রহিম সাহেবের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অভিষেক মিশ্র৷ তিনি বলেন, “ক্ষমতায় এসেই আমাদের সরকার ঘোষণা করেছে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হবে৷ সেই ঘোষণা অনুযায়ীই সরকার কাজ করছে৷ মালতিপুরের বিধায়কের যে দুটি স্কুল রয়েছে, তার একটি সেচ দফতরের জমির উপর অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছে৷ এনিয়ে নিশ্চিতভাবে তদন্ত হবে৷ যারা সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে কিংবা সরকারি পাওনা মেটাচ্ছে না, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ হবেই৷ সরকারি জমি সরকারকে ফিরিয়ে না দেওয়া হলে তার ফলও হবে মারাত্মক৷ এই দুটি স্কুলের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা আয় করছেন বিধায়কের পরিবারের সদস্যরা৷ তাহলে তাঁরা বিদ্যুতের বকেয়া বিল মেটাবেন না কেন?”
এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে রহিম সাহেব বলেন, “বিদ্যুতের বিল কিছু বাকি ছিল৷ সেকথা ঠিক৷ রতুয়ার স্কুলটির বিল আগেই পরিশোধ করে দেওয়া হয়েছে৷ সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরেও এসেছে৷ নসিপুরের স্কুলটির বকেয়া বিলও দ্রুত দিয়ে দেওয়া হবে৷”