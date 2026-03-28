6 ঘটনায় যুক্ত হলে কর্মী-আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবেন নির্বাচনী আধিকারিক

6 ঘটনায় যুক্ত হলে কর্মী-আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবেন নির্বাচনী আধিকারিক
ছয় ঘটনায় যুক্ত হলে পুর কর্মী ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷ বিশেষ সতর্ক থাকার বার্তা দিয়ে জানালেন ডিইও নর্থ, স্মিতা পাণ্ডে ৷
Published : March 28, 2026 at 8:04 PM IST
কলকাতা, 28 মার্চ: রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোট নিশ্চিত করতে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। সেই অনুসারে নবান্ন থেকে মুখ্যসচিবের দফতরের তরফে জারি করা হয় একটি নির্দেশিকা। যাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, রাজ্যে ভোটপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে সহিংসতা মুক্ত, ভয় মুক্ত ও স্বচ্ছ রাখতে হবে।
এর জন্য 6টি বিষয় উল্লেখ করা হয়ছে। সেই 6 ঘটনায় যদি কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মী আধিকারিকরা কোনওভাবে যুক্ত হন তাহলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন কলকাতা উত্তরের নির্বাচনী আধিকারিক (District Election Officer, North) ও পুরকমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। তিনি এদিন কর্পোরেশনের সমস্ত বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ৷ জানান, কর্পোরেশনের আধিকারিক কর্মীরা এখন থেকে নির্বাচনের প্রয়োজনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবে। আর যারা ভোট প্রক্রিয়াতে যুক্ত থাকবেন তাদের 6টি বিষয় মাথায় রাখতে হবে।
সম্প্রতি এক নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, আসন্ন বিধানসভা ভোটে কোনওভাবেই হিংসা, ভয় দেখানো বা প্রলোভন দেখানোর ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। পাশাপাশি 'ছাপ্পা ভোট', বুথ জ্যামিং এবং ভোটারদের বাড়ি থেকে বের হতে বাধা দেওয়ার মতো ঘটনাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । প্রত্যেকেই যাতে স্বাধীনভাবে এবং নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনকে। এই লক্ষ্যে সমস্ত দফতরের আধিকারিক ও কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ উল্লেখ করেই আজ স্মিতা পাণ্ডে প্রতি বিভাগের আধিকারিকদের বলে দেন কর্মীদের যাতে এই বিষয় স্পষ্টভাবে অবগত করা হয় ৷
উল্লেখ্য, এছাড়াও নির্বাচন কমিশনের মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট (MCC) কঠোরভাবে মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। সরকারি দফতর, পাবলিক সেক্টর সংস্থা এবং স্থানীয় প্রশাসনের সব স্তরে এই নির্দেশ পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে।
নির্দেশ অনুযায়ী বলা হয়েছিল, গত 25 মার্চ বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে এই নির্দেশ সব স্তরে পৌঁছেছে কি না, তা ই-মেলের মাধ্যমে জানাতে হবে। একইসঙ্গে, কোনও আধিকারিক বা কর্মীর বিরুদ্ধে MCC লঙ্ঘনের অভিযোগ যাতে না ওঠে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকার বার্তাও দেওয়া হয়েছে ৷
এদিন স্মিতা পাণ্ডে বলেন, "আমরা সমস্ত রিটার্নিং অফিসার এবং কলকাতা কর্পোরেশন বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে বসে সব বিভাগকে জানিয়ে দিয়েছি 6টি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিধির কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি এই 6টি নিয়ম লঙ্ঘন করে তবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমাদের রাজ্য ভোট উৎসব হিসাবে পালন করা হয়। তিনটি হাইরাইস বিল্ডিং ভোট কেন্দ্রে করা হচ্ছে। ডিইও নর্থ অন্তর্ভুক্ত 7টি বিধানসভা রয়েছে। সমস্ত বিভাগকে নিয়ে আমরা নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।"
তিনি আরও বলেন, "প্রিসাইডিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় আমরা দিয়ে থাকি। তাদের নিরাপত্তা জন্য 100% শতাংশ ওয়েব কাস্টিং অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সেনসিটিভ বুথের ক্ষেত্রে তিনটে করে ওয়েব কাস্টিং হবে। 1835 বুথ, প্রেমিসেস। কনফিডেন্স বিল্ডিং পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সেনসিটিভ বুথ নির্ভর করবে যদি কোনও হিংসাগ্রাস্ত এলাকা থাকলে সেটা কে সেনসিটিভ হিসাবে বিবেচিত হবে। 583টি প্রেমিসেস রয়েছে।" আধ ঘণ্টার বেশি যদি ওয়েবকাস্টিং বন্ধ থাকলে সেই বুথে রিপোল হবে জানালেন ডিইও নর্থ স্মিতা পান্ডে।