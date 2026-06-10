ডিলিমিটেশনের পরেই দুর্গাপুর পুরনিগমে নির্বাচন ! ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে কত হবে জানুন

ডিলিমিটেশনের পরেই দুর্গাপুর পুরনিগমে নির্বাচন ! ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে কত হবে জানুন
কালী পুজো মিটে গেলেই দুর্গাপুর পুরনিগমের নির্বাচনের প্রক্রিয়া শেষ করার চেষ্টা পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের !
Published : June 10, 2026 at 8:10 PM IST
দুর্গাপুর, 10 জুন: নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার চার বছর পরেও হয়নি দুর্গাপুর পুরনিগমের নির্বাচন ৷ এই মুহূর্তে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসকের নেতৃত্বে দুর্গাপুর পুরনিগমের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে ৷ ফলে প্রশ্ন উঠছে, কবে হবে দুর্গাপুরের নির্বাচন ? সম্প্রতি দুর্গাপুরে চার জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলে গিয়েছিলেন, "ডিলিমিটেশন (সীমানা পুনর্বিন্যাস)-এর পর, দুর্গা পুজো এবং কালী পুজো মিটে গেলে দুর্গাপুর পুরসভা নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে ৷" এবার দুর্গাপুরের দুই বিধায়কের মুখেও শোনা যাচ্ছে ডিলিমিটেশন ও মেগা পুরনিগম গঠন হওয়ার কথা ৷
উল্লেখ্য, 1992 সালে 'দুর্গাপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি' ভেঙে দিয়ে তৎকালীন বাম সরকার তৈরি করেছিল দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ৷ মোট 43টি ওয়ার্ড নিয়ে দুর্গাপুর পুরনিগম তৈরি হয়েছিল ৷ এখনও পর্যন্ত শহর আড়ে-বহরে বাড়লেও সেই 43টি ওয়ার্ড নিয়েই দুর্গাপুর পুরনিগম সীমাবদ্ধ থেকে গেছে ৷ যা ডিলিমিটেশনের পর বেড়ে সর্বোচ্চ 90টি ওয়ার্ড হতে পারে ৷
2011 সালের রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হওয়ার পর, 2012 সালে বামেদের হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে চলে যায় দুর্গাপুর পুুরনিগমের রাশ ৷ প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাক্তন মেয়র অপূর্ব মুখোপাধ্যায় দুর্গাপুর পুরনিগমের ওয়ার্ড আরও বৃদ্ধির জন্য সেই সময় আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দফতরের তরফে হচ্ছে, হবে এই কথাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় সেই প্রক্রিয়া ৷
2017 সালে শেষবারের মতো নির্বাচন হয় দুর্গাপুর পুরনিগমের ৷ এরপর 2022 সালে সেই বোর্ডের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও, তারপর চারবছরেও আর নির্বাচন সম্পন্ন হয়নি ৷ এই চার বছরে প্রথমে পাঁচজন সদস্য নিয়ে প্রশাসক বোর্ড চালানো হচ্ছিল, পরে সেই সংখ্যা কমে গিয়ে দু’জনে দাঁড়ায় ৷
2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে ঘাসফুল শিবির পর্যুদস্ত হয়েছে বিজেপির কাছে ৷ আর ক্ষমতায় এসেই রাজ্যের একাধিক পুরসভা ও পুরনিগমের মতো দুর্গাপুর পুরনিগমে 'তৃণমূল পরিচালিত' প্রশাসক বোর্ড ভেঙে দেয় পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ৷ বদলে প্রশাসক হিসাবে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক পুন্নবালাম এস কে-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷
তার পরপরই দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠক করতে এসেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানেই শুভেন্দুকে প্রশ্ন করা হয়, কবে হবে দুর্গাপুর পুরনিগমের নির্বাচন ? সাংবাদিকদের প্রশ্নে শুভেন্দু বলেন, "যদিও এই উত্তর দেবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ৷ ডিলিমিটেশনের কাজ শেষ হলেই দুর্গাপুজো অথবা কালীপুজোর পরেই নির্বাচন সম্পন্ন হবে ৷ রাজ্য সরকারের পুর ও নগর উন্নয়ন দফতরের পক্ষ থেকে নির্বাচন দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত রকম সহায়তা করা হবে ৷"
মুখ্যমন্ত্রী ডিলিমিটেশনের কথা বলতেই দুর্গাপুর পুরনিগমের এলাকা বিস্তারের জল্পনা বৃদ্ধি পায় ৷ যা নিয়ে অনেকদিন ধরেই নানান কানাঘুষো চলছিল ৷ এ নিয়ে দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কাঁকসার রাজবাঁধ, গোপালপুর, বামুনাড়া এই সমস্ত এলাকাগুলি পুরনিগমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ৷ অন্যদিকে, অন্ডাল বিমান নগরী এলাকাকেও পুরনিগম এলাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা অতি প্রয়োজনীয় ৷ কারণ, সেখানে বিমানবন্দর ছাড়াও সাম্প্রতিককালে কার্গো পরিষেবা চালু হয়েছে ৷ প্রচুর আবাসন এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও স্কুল, কলেজ এসব গড়ে উঠছে ৷ সুতরাং, সবদিক বিশ্লেষণ করে বলা ভালো যে দুর্গাপুর পুরসভা আরও বিস্তার লাভ করতে চলেছে ৷ কারণ, এতে করে কেন্দ্রীয় বহু প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ দুর্গাপুর পাবে এবং সার্বিক উন্নয়ন ঘটতে সাহায্য করবে ৷"
দুর্গাপুর পশ্চিমের আরেক বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই বলেন, "দুর্গাপুরে নতুন করে শিল্প আসছে ৷ ডিভিসি’র নতুন করে ইউনিট তৈরি হচ্ছে ৷ রেল যোগাযোগ আরও উন্নত করার কথা রেলমন্ত্রীর কাছে লিখিত আকারে জানানো হয়েছে ৷ দুর্গাপুরের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আরও বেশি কাজ করবে ৷ তাই দুর্গাপুর পুরনিগম এলাকার বিস্তার খুব জরুরি ৷ এছাড়া অনেক ওয়ার্ডে অধিক সংখ্যায় মানুষ বসবাস করছেন ৷ সেই ওয়ার্ডগুলিকে ভাঙাও জরুরি ৷"
দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক কৌশিক চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এখনও পর্যন্ত লিখিতভাবে নির্দেশ আসেনি ৷ তবে, এ নিয়ে আলোচনা বেশ কয়েক দফা এগিয়েছে ৷ রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দফতরর থেকে এই মর্মে নির্দেশ আসবে পশ্চিম বর্ধমানের মাননীয় জেলাশাসকের কাছে এবং সেখান থেকে আমাদের কাছে ৷"
দুর্গাপুর পুরনিগম এবং দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, যে এলাকাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তারপরে দুর্গাপুর পুরনিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে 84 থেকে 90 হতে পারে ৷ উল্লেখ্য, রাজবাঁধে রাষ্ট্রায়ত্ত খনিজ তেলের একাধিক কোম্পানি রয়েছে ৷ অন্যদিকে, অন্ডালে বিমানবন্দর ৷ সূত্রের খবর, এই এলাকাগুলি পঞ্চায়েতের অধীনে হওয়ায় রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে সরকারের ৷ তাই সব মিলিয়ে দুর্গাপুর পুরনিগমের পুনর্বিন্যাসের পরেই নির্বাচন সম্পন্ন হবে, এমন সম্ভাবনা প্রবল ৷