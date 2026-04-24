নিরাপদ সুষ্ঠু নির্বাচনে খুশি ভোটকর্মীরাও, রেকর্ড ভোটের হারে হতবাক অনেকেই
মোটের উপর নির্বিঘ্নেই মিটেছে প্রথম দফার ভোটপর্ব । ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথোপকথনে উত্তরবঙ্গে ভোটকর্মীদের অনেকেই জানালেন, প্রায় 96 শতাংশ ভোটগ্রহণ হয়েছে ৷
Published : April 24, 2026 at 8:12 AM IST
শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, 24 এপ্রিল: মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ পর্ব ৷ ভোটদানের হারও রেকর্ড ছুঁয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোটপর্ব শেষে DCRC-তে ফিরেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন ভোটকর্মীরা । হাততালির মাধ্যমে সহকর্মীদের স্বাগত জানান ৷ সুষ্ঠুভাবে ভোট করানোর জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও অভিনন্দন জানান ভোটকর্মীরা । উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার DCRC-তে বৃহস্পতিবার রাতে দেখা গেল এমনই ছবি ৷
আলিপুরদুয়ার
আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচটি বিধানসভার বিভিন্ন বুথ থেকে দায়িত্ব শেষ করে একে একে DCRC-তে পৌঁছন ভোটকর্মীরা । সবার আগে ফিরে আসা দলটিকে ঘিরে তৈরি হয় আলাদাই উচ্ছ্বাস ৷ হাততালিতে ভরে ওঠে গোটা চত্বর । এদিন 12/153 নম্বর বুথের মহিলা ভোটকর্মীরা তাঁদের সঙ্গে থাকা মহিলা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে আবেগঘন মুহূর্ত ভাগ করে নেন । শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি একসঙ্গে ছবিও তোলেন তাঁরা । ভোটের চাপ ও দায়িত্ব শেষের পর এই দৃশ্য নজর কেড়েছে সকলের ।
ভোটকর্মীদের অনেকেই জানান, প্রায় 96 শতাংশ ভোটগ্রহণ হয়েছে ৷ গোটা প্রক্রিয়াই সম্পন্ন হয়েছে নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে । নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকারও প্রশংসা করেন তাঁরা । ভোটকর্মী পুনম বানিয়াম বলেন, "প্রথমবার ভোটের কাজে অংশ নিয়ে খুবই ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে । শান্তিপূর্ণভাবে ভোট সম্পন্ন হয়েছে । ভবিষ্যতে আবার দায়িত্ব পেলে অবশ্যই পালন করব ।"
অন্যদিকে, 12/96 নম্বর বুথের ভোটকর্মী রাজীব রায় জানান, প্রায় 96 শতাংশ ভোট পড়েছে । সকলেই সুন্দরভাবে ভোট দিয়েছেন এবং সহযোগিতা করেছেন । নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি ।
শিলিগুড়ি
শিলিগুড়িতেও মোটের উপর নির্বিঘ্নেই মিটেছে প্রথম দফার ভোটপর্ব । শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হওয়ায় খুশি ভোটকর্মীরাও । ছ'টা নাগাদ ভোট মেটার পর পর থেকে ভোটকর্মীরা ডিসিআরসিতে ফেরত আসতে শুরু করেন । দার্জিলিং জেলায় ভোট পড়েছে প্রায় 90 শতাংশ । সব থেকে বেশি ভোট পড়েছে ফাঁসিদেওয়া ও মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভায় । ওই দুই বিধানসভায় ভোট 90 শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে । রাজ্যে প্রথম দফায় সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হওয়ায় স্বস্তিতেই ফিরেছেন ভোটকর্মীরা । নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও সাধারণ ভোটারদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁরা ।
দার্জিলিং
দার্জিলিং জেলার মধ্যে পাহাড়ে একেবারেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে । অন্যদিকে, শিলিগুড়ি বিধানসভায় পাঁচ এবং মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভায় দু'টি ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ উঠেছে । তবে সেগুলি বাদে মোটের উপর শান্তিপূর্ণই ভোট হয়েছে সমতলেও । ভোটকর্মী বসন্ত থাপা বলেন, "দারুণ ভোট হয়েছে । খুব শান্তিপূর্ণভাবে সবটা হয়েছে । সবাই খুব ভালো সহযোগিতা করেছেন । কেন্দ্রীয় বাহিনীও খুব ভালো কাজ করেছে । রেকর্ড ভোটদান হয়েছে আমাদের বুথে ।" আরও এক ভোটকর্মী শ্যামল পাল বলেন, "আমি এর আগে একাধিকবার ভোট করেছি, কিন্তু এবার খুব ভালো হয়েছে । শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হওয়ায় আমরাও খুশি ।"
জলপাইগুড়ি
জলপাইগুড়ি জেলাতেও রেকর্ড ভোট পড়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভোটকর্মীরা । সবটা সুষ্ঠুভাবে হওয়ায় এখানেও বেজায় খুশি ভোটকর্মীরা । বিধানসভা নির্বাচনে এই প্রথম 93.8 শতাংশ ভোট পড়েছে এই জেলায় । ভোট কর্মীদের কথায়, "এ এক নতুন অভিজ্ঞতা । এই প্রথম এত বেশি ভোট পড়েছে । পাশাপাশি তাড়াতাড়ি DCRC-তেও আসা গিয়েছে ৷"
ধূপগুড়িতে 93.94%, ময়নাগুড়িতে 95.65%, জলপাইগুড়ি বিধানসভায় 90.68%, রাজগঞ্জে 94.64%, ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে 92.18%, মালবাজারে 92.56%, নাগরাকাটায় 91.56% ভোট পড়েছে । ভোট কর্মী সৌমব্রত অধিকারী বলেন, "আমি এর আগে অনেক ভোটের কাজ করেছি তবে এই রকম ভোটদান আগে দেখিনি । এই প্রথম আমার বুথে 97% ভোট পড়েছে । ভোটারদের সকাল থেকে লাইন দিয়ে ভোট দেওয়াটা গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো ।"
ভোটকর্মী শেখর শর্মা বলেন, "অভিজ্ঞতা খুব ভালো । তাড়াতাড়ি ভোট গ্রহণ হয়ে গিয়েছে । 98% ভোট পড়েছে আমার বুথে । এটা দারুণ অভিজ্ঞতা ।" ভোটকর্মী রমেশ প্রধান বলেন, "খুব আনন্দিত আমরা । এত তাড়াতাড়ি ভোট শেষ করে ফিরতে পারব ভাবতেই পারিনি । আমাদের কর্তব্য শেষ । আমার বুথে 97% ভোট পড়েছে । অন্যান্য বছর এটা দেখা যায়নি ।"