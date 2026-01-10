রাজ্যের 69টি আবাসনে হচ্ছে পোলিং বুথ, তালিকায় সবার পিছনে দক্ষিণ কলকাতা

রাজ্যের 69টি আবাসনে হচ্ছে পোলিং বুথ, তালিকায় সবার পিছনে দক্ষিণ কলকাতা
কলকাতা ও দুই 24 পরগনার পাশাপাশি বহুতলে পোলিং বুথের তালিকায় হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান ও হুগলি ৷
কলকাতা, 10 জানুয়ারি: অনেক টালবাহানার পর বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্যের একাধিক বহুতল আবাসনে হতে চলেছে পোলিং বুথ ৷ কলকাতা শহর, শহরতলি ও জেলার একাধিক আবাসনে এই পোলিং স্টেশনগুলি করা হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, রাজ্যের সাতটি জেলায় 69টি বহুতল আবাসনে বুথ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এই সমস্ত আবাসনে 300-র বেশি ভোটার রয়েছে ৷
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে পাওয়া তালিকা অনুযায়ী, দক্ষিণ কলকাতায় দু’টি, উত্তর কলকাতায় আটাটি, দক্ষিণ 24 পরগনায় 25টি, উত্তর 24 পরগনায় 22টি, হাওড়ায় চারটি, পূর্ব বর্ধমানে তিনটি এবং হুগলিতে পাঁচটি বহুতল আবাসনে ভোটকেন্দ্র বা পোলিং বুথ তৈরি করা হবে ৷
নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী, বহুতল আবাসনে বসবাসকারী ভোটারদের ভোটদানে সুবিধা করে দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে, আবাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে ৷
এই প্রথমবার রাজ্যের 300-র বেশি ভোটার থাকা হাইরাইজগুলিতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বুথ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ জানা গিয়েছে, আর পাঁচটা বুথের মতোই হবে এই বুথগুলি হবে ৷ আকারেও হবে একইরকম ৷ এই মর্মে গত 30 ডিসেম্বর রাজ্যের আট জন ডিইও-র সঙ্গে বৈঠক করেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী এবং সিইও দফতরের আধিকারিকরা ৷
ওই বৈঠকে ডিইও অর্থাৎ, জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আবাসনগুলির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি তালিকা জমা দেওয়ার জন্য ৷ কিন্তু দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবাসনগুলির তরফে আগ্রহ দেখানো হয়নি ৷ তবে, যে ক’টি আবেদন জমা পড়েছে, সেই বহুতল আবাসনগুলিতে বুথ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
তবে, উল্লেখযোগ্যভাবে দক্ষিণ কলকাতা থেকে মাত্র দু’টি আবাসন থেকে বুথ তৈরির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে ৷ প্রশ্ন উঠছে, কলকাতা সবচেয়ে বেশি বহুতল আবাসন রয়েছে দক্ষিণ কলকাতায় ৷ সেখানে সবচেয়ে কম আবেদন দক্ষিণ কলকাতাতেই ! যা নিয়ে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এখনও আবেদন জানানোর সময় রয়েছে ৷ ফলে আগামিদিনে সংখ্যাটা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে ৷
প্রসঙ্গত, বরাবরই দেখা গিয়েছে যে কলকাতা বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতায় ভোটের হার অন্যান্য জায়গার থেকে তুলনামূলকভাবে কম থাকে ৷ অন্তত এমন তথ্যই উঠে এসেছে ভোট পরবর্তী বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে ৷ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল শহর কলকাতার ভোটারদের ভোটদানে রীতিমতো অনীহা রয়েছে ৷ তাই শহুরে ভোটারদের বুথমুখী করতেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর বিভিন্ন সময় একাধিক পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে ৷
কিন্তু, তাতে যে খুব একটা লাভ হয়নি সেটা বলাই বাহুল্য ৷ দেখা গিয়েছে শহর কলকাতায় ভোটের হার 55 শতাংশের কাছাকাছি ছিল অতীতের নির্বাচনগুলিতে ৷ বিভিন্ন রকম প্রচার চালানো সত্ত্বেও কোনও ফল মেলেনি ৷ তাই 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন আবাসনগুলিতে পোলিং বুথ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷