'সিংহম' আইপিএস বিতর্কের আবহে বদল, ভোটের কয়েক ঘণ্টা আগে সরানো হল ফলতার জয়েন্ট বিডিওকে

'সিংহম' আইপিএস বিতর্কের আবহে বদল, ভোটের কয়েক ঘণ্টা আগে সরানো হল ফলতার জয়েন্ট বিডিওকে
রাত শেষে ভোটের আগে বদলি করা হল ফলতার যুগ্ম-বিডিওকে ৷ যদিও কমিশনের তরফে এই বদলি অনেক আগে থেকেই হওয়ার ছিল বলে জানানো হয়েছে ৷
Published : April 28, 2026 at 8:22 PM IST
কলকাতা, 28 এপ্রিল: দ্বিতীয় তথা শেষ দফার নির্বাচনের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে সরানো হল ফলতার জয়েন্ট বিডিও সৌরভ হাজরাকে ৷ বুধবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিষয়টি জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷
সূত্রের খবর, আইপিএস অজয় পাল শর্মার সঙ্গে অসহযোগিতার অভিযোগে ফলতার যুগ্মবিডিও সৌরভ হাজরাকে পুরুলিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ দক্ষিণ 24 পরগনায় ফলতা উন্নয়ন ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সৌরভ হাজরা 144-ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের সহকারী রিটার্নিং অফিসার (ARO) হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন ৷
তাঁকে ফলতা থেকে সরিয়ে পুরুলিয়া সদরে জয়েন্ট বিডিও হিসেবে পাঠানো হয়েছে ৷ ফলতায় তাঁর জায়গায় আসছেন রম্য ভট্টাচার্য ৷ তিনি বর্তমানে ওএসডি পদে জয়েন্ট বিডিও পদমর্যাদায় কাজ করছেন ৷
রাজ্যের শেষ দফায় 142টি আসনে ভোট আগামিকাল ৷ এই দফায় দক্ষিণ 24 পরগনার পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসাবে উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যে এসেছেন আইপিএস অজয় পাল শর্মা, যিনি এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট হিসাবে খ্যাত ৷
ভোটের আবহে গতকাল আইপিএস অজয় পাল শর্মার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয় ৷ ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, তিনি দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়ির এলাকায় গিয়ে হুঁশিয়ারির সুরে বলেছেন, "কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটালে, তার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷" ভিডিয়োতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "জাহাঙ্গিরকে শুধরে যেতে বলুন, না-হলে পরে কাঁদতে হবে ৷" ঘটনাটি সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷
এই ভিডিয়োর প্রেক্ষিতে তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গিরও পাল্টা হুঁশিয়ারি দেন, "আমি ভয় পাওয়ার মানুষ নই ।" এদিন তাঁর অনুগামীরা উত্তরপ্রদেশের আইপিএস তথা পুলিশ পর্যবেক্ষকের কনভয়ের সামনে 'জয় বাংলা' স্লোগান তুলে বিক্ষোভও দেখান ৷ এই আইপিএসকে কটাক্ষ করে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী- চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও অরূপ বিশ্বাস ৷
গতকাল থেকে এই আইপিএস অজয় পাল শর্মাকে নিয়ে রাজ্যরাজনীতি উত্তপ্ত ৷ এর মধ্যে এদিন সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করে ফলতা থেকে যুগ্মবিডিও সৌরভ হাজরাকে সরিয়ে দেয় ৷ এই বদলির সঙ্গে অবশ্য ফলতার ঘটনার কোনও যোগ নেই বলে দাবি করেছেন, রাজ্যে এসআইআর-এর বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত ৷
বদলির নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে ৷ এছাড়াও কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য রাজ্যের মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন ৷ উল্লেখ্য, চিঠিতে আরও জানানো হয়েছে যে, এর আগে 25 এপ্রিলের চিঠিতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট কিছু কর্মকর্তাদের নির্বাচনী কাজের বাইরে রাখার যে অনুরোধ ছিল, তা যেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিকরা কঠোরভাবে মেনে চলেন ৷
এদিকে ভোটের আগে বিশেষ ভোট পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত বার্তা দিয়েছেন, "আমরা বারবার অনুরোধ করছি, ভুয়ো ভোট দেওয়ার অ্যাডভেঞ্চার করবেন না ৷ কারণ, এবার আমরা যে ওয়েবক্যামের ব্যবস্থা করেছি, তাতে কেউ অন্যের হয়ে ভোট দিতে এলে বা একাধিকবার ভোট দিলে, তাঁর ছবি ওয়েবক্যামের মেমরি চিপে থেকে যাবে ৷ ভোট শেষ হয়ে গেলে আমরা তাঁকে চিহ্নিত করে তাঁর বিরুদ্ধে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা করব ৷ এবং এর শাস্তি এক বছরের জেল ৷"