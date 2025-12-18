আজ থেকে শুনানির নোটিশ পাঠানো শুরু; কাদের ডাক পড়বে, কোন নথি রেডি রাখবেন
খসড়া ভোটার তালিকায় নাম আছে বা নেই, কমিশনের হেয়ারিং নোটিশ আপনার কাছেও যেতে পারে ৷ নথি যাচাইয়ে কোন জিনিসগুলি হাতের কাছে রাখবেন জানুন ৷
Published : December 18, 2025 at 10:33 AM IST
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: প্রকাশিত হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকা ৷ এবার শুনানির জন্য ভোটারদের বিজ্ঞপ্তি পাঠানো শুরু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন ৷ এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রথম ধাপের কাজ শেষ ৷ এবার ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (SIR) দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু হচ্ছে ৷ বৃহস্পতিবার থেকে শুনানির জন্য নোটিশ জারি করা শুরু করবেন ইআরও-রা (ERO) ৷
তিনি আরও জানিয়েছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় 32 লক্ষ ম্যাপহীন (UNMAPPED) ভোটারদের শুনানির নোটিশ জারি করা হতে পারে ৷ যাদের 2002 সালে হওয়া SIR-এর তথ্য অনুযায়ী ভোটার তালিকায় নাম পাওয়া যায়নি ৷ অথচ সেই সমস্ত নাম 2026 সালের খসড়া ভোটার তালিকায় রয়েছে ।
বুধবার ওই আধিকারিক বলেন, "খসড়া ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে একজন ভোটারকে শুনানির জন্য ডাকা হবে না ৷ যদিও তাদের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে সহজ হতে পারে । ERO-রা 18 ডিসেম্বর সকাল থেকে শুনানির নোটিশ জারি করা শুরু করবেন ৷ শুনানির জন্য নোটিশের দুটি করে কপি জারি করা হবে । যার একটি কপি সংশ্লিষ্ট ভোটারকে হস্তান্তর করা হবে এবং অন্যটি ভোটারের স্বাক্ষর পাওয়ার পর বুথ লেভেল অফিসারের বা বিএলও-র কাছে থাকবে । নোটিশ পাওয়ার পর ভোটারদের শুনানির জন্য উপস্থিত হওয়ার জন্য কিছু সময় দেওয়া হবে ৷ তবে তাও শীঘ্রই শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷"
তিনি আরও জানান, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এবং ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (BDO)-সহ সরকারি অফিসগুলিতে শুনানির জন্য ডাকা হবে ।
নির্বাচনী সংস্থার এক আধিকারিক বলেন, জীবিত ব্যক্তি মৃত দেখানো বা এই ধরনের সঙ্গে সম্পর্কিত যে ভুল তথ্যের জন্য অভিযোগ জমা পড়েছে সেই মামলাগুলির তদন্তও চলছে ৷ ফলে মোট কতজন ভোটারকে শুনানির জন্য নোটিশ জারি করা হবে সেই সংখ্যা এখনই স্পষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না ৷ তবে শুনানিতে যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত 11টি নথি হাতের কাছে প্রস্তুত রাখতে ভোটারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।
অন্য এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এসআইআরের কাজ পর্যালোচনা করার জন্য বড়দিনের আগে উত্তরবঙ্গ সফর করার সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যের স্পেশাল রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্তের ৷ এই সফরের লক্ষ্য হল উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে SIR-এর অগ্রগতি এবং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করা ।