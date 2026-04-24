24 ঘণ্টার মধ্যে তৃণমূলকে জবাব দেবে কমিশন, পুলিশ পর্যবেক্ষক মামলায় হাইকোর্টের বড় নির্দেশ
ডায়মন্ড হারবার, ফলতা এবং মগরাহাট পূর্ব ও পশ্চিম কেন্দ্রের পুলিশ পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে কমিশনকে পদক্ষেপ করার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷
Published : April 24, 2026 at 8:49 PM IST
কলকাতা, 24 এপ্রিল: পুলিশ পর্যবেক্ষক পিএস পুরুষোত্তম দাসের বিরুদ্ধে যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কী পদক্ষেপ নেওয়া হল তা 24 ঘণ্টার মধ্যে তা লিখিত আকারে তৃণমূলকে জানাবে কমিশন ৷ শুক্রবার এমনই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷
ডায়মন্ড হারবার, ফলতা এবং মগরাহাট পূর্ব ও পশ্চিম কেন্দ্রের পুলিশ পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ারে এজলাসে মামলা দায়ের হয়। এর আগে পর্যবেক্ষকের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবং তাঁর ভূমিকা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছিল তৃণমূল । 21 এপ্রিল কমিশনকে আপত্তির কথা বলার সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে দাবি তৃণমূলের ৷ এমতাবস্থায় হাইকোর্টে জরুরি ভিত্তিতে মামলা দায়ের করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ৷ এই মামলায় এদিন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্বাচন কমিশনকে 24 ঘণ্টার মধ্যে যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন ৷
পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে মুল অভিযোগ, তিনি এলাকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। যদিও পাল্টা নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী জানান, ওই পর্যবেক্ষক যেখানে বৈঠক করেছেন সেখানে সিসিটিভি ছিল । সবার উপস্থিতিতে কথা বলেছেন ৷ ফলে তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও মানে নেই ৷ বিচারপতি সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর কমিশনকে পদক্ষেপের নির্দেশ দেন ৷
গত মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পান্নালাল হালদার অভিযোগ করেন, সোমবার রাতের অন্ধকারে ডায়মন্ড হারবাবের একটি সরকারি লজে বসে কমিশনের পুলিশ পর্যবেক্ষকের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার ও কয়েকজন বিজেপি নেতা। সেই বৈঠকের ভিডিও ও তাঁদের হাতে এসে পৌঁছেছে বলে দাবি করেন তৃণমূল প্রার্থী। কমিশনকে এই মর্মে অভিযোগ জানান তিনি।
কমিশনের দাবি, লুকিয়ে কোনও মিটিং করা হয়নি। অসাধু উদ্দেশ্য থাকলে হোটেলের সিসিটিভি আগে থেকে অফ করে দিতে বৈঠক করা যেতে পারত। কিন্তু সেটা করা হয়নি। এলাকার সমস্যা বুঝতে পর্যবেক্ষককে প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে হয় ৷ এখানেও সেটাই হয়েছে ৷ এর মধ্যে আপত্তিকর কিছু নেই ৷ এদিন উভয়পক্ষের সওয়াল শোনার পর বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দেন, তৃণমূল কংগ্রেস যে অভিযোগ জানিয়েছে, তার লিখিত উত্তর আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে কমিশনকে আদালতে জমা দিতে হবে ৷