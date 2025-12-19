শুনানির তদারকিতে কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকরা, মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করছে কমিশন

শুনানির তদারকিতে কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকরা, মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করছে কমিশন
সব জেলার সব বিধানসভার জন্য মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করবে কমিশন । শুনানি পর্বে ইআরও এবং এইআরও-দের সঙ্গে থাকবেন মাইক্রো অবজার্ভাররা ।
Published : December 19, 2025 at 3:18 PM IST
কলকাতা, 19 ডিসেম্বর: স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR-এর কাজে সহায়তার জন্য মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন ৷ এই পদে কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকদের নিয়োগ করা হবে ৷ তাঁরা শুনানি পর্বের তদারকি করবেন ৷ আগেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে মাইক্রো অবজার্ভার চাওয়া হয়েছিল । এবার সেই আবেদনে সম্মতি দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷
এসআইআর-এর কাজের জন্য মাইক্রো অবজার্ভার চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর । শুক্রবার সেই আবেদনে সম্মতি দিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করল । বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সব জেলার সব বিধানসভার জন্য মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করা হবে । শুনানি পর্বে ইআরও এবং এইআরও-দের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন মাইক্রো অবজার্ভাররা । কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ইআরও এবং এইআরও-দের কাজকে সহজ করে দেবেন মাইক্রো অবজার্ভাররা ৷
কমিশনের দাবি, নির্বাচনের ভোটার তালিকার প্রস্তুতি ও সংশোধন প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও নির্ভুল করতে ইলেক্টোরাল রোল মাইক্রো অবজার্ভারদের বিশেষ ভূমিকা থাকবে । জানানো হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে থেকে এই মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করা হবে । তাঁরা SIR-এর শুনানি চলাকালীন ভোটার তালিকার ত্রুটি খতিয়ে দেখবেন ৷ পাশাপাশি নথি যাচাই ও শুনানি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বেও থাকবেন মাইক্রো অবজার্ভাররা । তাঁরা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অধীনেই কাজ করবেন ৷
শুক্রবার বিকেলের মধ্যে চূড়ান্ত হয়ে যাবে আদপে রাজ্যের কতগুলো জায়গায় এবং কোন কোন জায়গায় এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানির কাজ হবে ৷ তখনই বোঝা যাবে কতজন মাইক্রো অবজার্ভার লাগবে । প্রত্যেক ঘরে একজন করে মাইক্রো অবজার্ভার থাকবে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে ।