এখনও জমা পড়েনি 55 লক্ষ ফর্ম, মৃত ভোটার খুঁজতে নয়া উদ্যোগ কমিশনের

এখনও জমা পড়েনি 55 লক্ষ ফর্ম, মৃত ভোটার খুঁজতে নয়া উদ্যোগ কমিশনের
মৃত ভোটারদের চিহ্নিত করতে এসআইআর পর্যবেক্ষক এবং জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের নির্দেশ দিল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ।
Published : December 6, 2025 at 10:52 AM IST
কলকাতা, 6 ডিসেম্বর: ক্রমশ এগিয়ে আসছে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৷ এদিকে শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত জমা পড়েনি 54 লক্ষ 59 হাজার 541টি ফর্ম ৷ এমনই তথ্য দিল নির্বাচন কমিশন ৷ কমিশন সূত্রের খবর, এদের মধ্যে মৃত ভোটার যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন স্থানান্তরিত ভোটারও ৷ এমনকী ভুয়ো ভোটারও রয়েছেন তালিকায় ৷
গত 4 নভেম্বর থেকে রাজ্যের প্রতিটি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করেছেন বিএলও'রা ৷ আগামী 11 ডিসেম্বর ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন। এর মধ্যে ফর্ম জমা না-দেওয়া হলে রাজ্যে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বে তাঁদের নাম ৷
এদিকে, রাজ্যে মোট কতজন ভোটারের মৃত্যু হয়েছে, তা চিহ্নিত করতে এসআইআর পর্যবেক্ষক এবং জেলা নির্বাচনী আধিকারিক বা ডিইওদের নির্দেশ দিল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ৷ ইআরও'দের কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, যে কোনও সূত্র মারফত মৃত ভোটারের তথ্য পেলেই, সেগুলি সংগ্রহ করে তালিকা তৈরি করতে হবে ৷ এরপর সেগুলিকেকে কমিশনের ডেটাবেসে ‘dead marked’ হওয়া নামগুলির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে হবে ।
মৃত ভোটার বাছাই করা হবে কীভাবে ?
রাজ্যের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর (SIR)-এর কাজ সম্পর্কে জানতে শুক্রবার বাংলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করেন জাতীয় কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনের বাকি আধিকারিকরাও ৷ দেশের মোট 9টি রাজ্য এবং 3টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর-এর কাজ হচ্ছে ৷ এদিন বাংলা ছাড়াও সেই সমস্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন জাতীয় কমিশনার ৷ কমিশন সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার বিকেল 4টে পর্যন্ত এখনও 54 লক্ষ 59 হাজার 541টি ফর্ম জমা পড়েনি।
উল্লেখ্য, ভুয়ো ভোটারদের ধরতে 'Demographic Similar Entries' নামক এক নতুন সফটওয়্যার নিয়ে এসেছে কমিশন ৷ আগামী বছরের 14 ফেব্রুয়ারি এসআইআর কাজের শেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ৷ নতুন তালিকাটি যাতে একশো শতাংশ স্বচ্ছ এবং ত্রুটিমুক্ত হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে ৷
কীভাবে কাজ করবে এই সফটওয়্যার ?
আপাতত নির্দিষ্ট বিধানসভা এলাকার দায়িত্বে থাকা ERO-রাই শুধু এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে পারছেন । তবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, আগামী দু'দিনের মধ্যে প্রত্যেক জেলার DEO-রাও এই সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারবেন । জেলার ভুয়ো ভোটারদের চিহ্নিত করতে পারবেন তাঁরা । পাশাপাশি, রাজ্যজুড়ে ভুয়ো ভোটারদের চিহ্নিত করতে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে পারবেন সিইও'রা ৷
এসআইআর-এর কাজে ত্রুটি
শুক্রবার এসআইআর সংক্রান্ত ত্রুটিগুলি তুলে ধরে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচ অর্থাৎ ডব্লিউবিইডব্লিউ (WBEW) ৷ সংগঠনের তরফে এই সংক্রান্ত একটি প্রেস বিবৃতিও প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে তারা জানিয়েছে, 2001-2002 সালে যেভাবে সংশোধনের কাজ পরিচালনা করা হয়েছিল, তার সঙ্গে এই এসআইআর-এর একাধিক পার্থক্য রয়েছে ৷ 2002 সালের তালিকায় পরিবারের কারও নাম রয়েছে কি না, এসআইআর-এ তা দেখাতে হচ্ছে ভোটারদের ৷ অথচ নির্বাচন কমিশনের তরফে এই প্রসঙ্গে কোনও যুক্তি তুলে ধরা হয়নি ৷
সংগঠনের তরফে আরও দাবি, এসআইআর-এর বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, একজন ভোটার অন্যত্র স্থানান্তরিত হলে তাঁর নামের এনুমারেশন ফর্ম পুরনো ঠিকানাতেই পাঠানো হবে ৷ ফর্ম জমা না-দিলে তালিকায় ওই ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত হিসাবে চিহ্নিত করা হতে পারে কিংবা তালিকা থেকে মুছে ফেলাও হতে পারে ৷ অথচ, নতুন বাসস্থান নথিভুক্ত করার কোনও নিয়ম নেই ৷
উল্লেখ্য, ডব্লিউবিইডব্লিউ হল অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচ (এনইডব্লিউ) এর রাজ্য শাখা । সংগঠনের দাবি, 2002 সালে এপিক নম্বর রয়েছে এমন ভোটারদের নাম কোনও কারণে মুছে ফেলা হলেও সংশোধন এবং অন্তর্ভুক্তি সম্ভব ছিল । কিন্তু, 2025 সালের প্রক্রিয়ায় এমন কোনও নিয়ম নেই ৷ এমনকী, নামের বানান ভুল কিংবা ঠিকানায় কোনও ত্রুটি থাকলেও তা পরিবর্তনের কোনও নিয়ম নেই নয়া এসআইআর প্রক্রিয়ায় ৷