এসআইআর শুনানিতে সপরিবার তলব টুটু বসুকে, প্রতিবাদে তৃণমূল
মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি তথা শিল্পপতি টুটু বসুকে এসআইআর প্রক্রিয়ায় হাজিরা দেওয়ার নোটিশ পাঠাল নির্বাচন কমিশন ৷
Published : January 13, 2026 at 1:31 PM IST
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: সপরিবার টুটু বসুকে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া অর্থাৎ এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার নোটিশ পাঠাল নির্বাচন কমিশন ৷ আগামী 19 জানুয়ারি তাঁকে ও পরিবারের সদস্যদের হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
কমিশনের তরফে নোটিশে জানানো হয়েছে, 2002 সালে টুটু বসু ও তাঁর পরিবার যেখানে থাকতেন, সেই বিধানসভার ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম নেই ৷ তাই তাঁদের তলব করা হয়েছে ৷ পরিবারের বক্তব্য, এই বিষয়ে তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিএলও-কে পুরো বিষয়টি জানিয়েছিলেন ৷ তখন বুথ স্তরের আধিকারিক কোথাও কোনও সমস্যা হবে না বলে আশ্বস্ত করেছিলেন ৷ কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে সেই শুনানির নোটিশ এল ৷ টুটু বসু ও তাঁর ছেলে সৃঞ্জয় বসু শুনানিতে হাজির হবেন বলে জানা গিয়েছে ৷
রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ, দেশের অন্যতম বড় শিল্পপতি এবং মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতির পরিবারের সব সদস্যকে এসআইএর প্রক্রিয়ায় তলবের খবরে বিস্মিত ক্রীড়া থেকে রাজনৈতিক মহল ৷ এই সমস্যা নতুন নয় ৷ এর আগে বঙ্গের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে শুনানির নোটিশ পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ এছাড়া ক্রিকেটার মহম্মদ শামি, লক্ষ্মীরতন শুক্লা থেকে কবি জয় গোস্বামী, অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যও এসআইআর শুনানিতে ডাক পেয়েছেন ৷
এদিকে একাধিক খেলোয়াড়কে এসআইআর শুনানিতে তলবের ঘটনায় ক্ষুব্ধ ক্রীড়ামহল ৷ এর প্রতিবাদে সোমবার প্রাক্তন ফুটবলারদের একাংশ রানি রাসমণি রোডে ভবানীপুর ক্লাবের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন ৷ তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা যেমন একদিকে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তেমনই তাঁদের আরেকটি পরিচয় তাঁরা সরকারি কর্মচারী ৷ তাও কেন এসআইআরের নামে এই হয়রানি ?
তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন এই সাংসদের শুনানিতে তলব নিয়ে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল ৷ দলের নেতা কুণাল ঘোষ সোশাল মিডিয়ায় এই বিষয়ে পোস্ট করেছেন, "বাংলার একাধিক বিশিষ্টকে এসআইআর নিয়ে শুনানিতে তলবের পর এবার মোহনবাগান ও ফুটবলের অন্যতম প্রাণপুরুষ, প্রাক্তন সাংসদ, সফল বাঙালি উদ্যোগপতি টুটু বোসকে (স্বপনসাধন) সপরিবার নোটিশ দিয়ে ডাকল নির্বাচন কমিশন ৷ টুটুবাবু অসুস্থ ৷ হুইল চেয়ার ছাড়া গতিবিধি অসম্ভব ৷ 19 জানুয়ারি তাঁদের ডাকা হয়েছে ৷ টুটু বোসকে এখন প্রমাণ দিতে হবে, তিনি বাংলার নাগরিক ৷ নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি বাংলা, বাঙালি আর বঙ্গবাসীর উপর এই অত্যাচারের জবাব পাবে আসন্ন নির্বাচনে ৷" রাজ্যের একের পর এক বিশিষ্ট ব্য়ক্তিদের এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানিতে তলব নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি ৷