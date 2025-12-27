কাগজ কিন্তু আমরা দেখাব-ই ! শুনানিতে ডাক অনির্বাণের
কাগজ দেখানোর ডাক পেয়েছেন অভিনেতা-গায়ক অনির্বাণ ভট্টাচার্য ৷ কমিশনের তরফে তাঁকে শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷ তিনি যাবেন বলে জানিয়েছেন ৷
Published : December 27, 2025 at 3:04 PM IST
মেদিনীপুর, 27 ডিসেম্বর: যিনি মঞ্চ থেকে 'কাগজ আমরা দেখাবই' বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, তাঁরই ডাক পড়ল ৷ 2002 সালে শেষ এসআইআর তালিকায় নাম নেই বাংলার গায়ক-অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের ৷ তালিকায় নেই তাঁরা বাবা-মায়ের নাম ৷ তাই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের শুনানিতে হাজির হওয়ার বার্তা গিয়েছে 'হুলিগানইজম'-এর গায়কের কাছে ৷
তিনি অবশ্য আগেই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন 'কারণ, আমাদের কাছে কাগজ আছে' ৷ এবিষয়ে অনির্বাণ সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, "পুরো বিষয়টি আমার জেঠু দেখছেন ৷ আমি এখন মা ও বোনকে নিয়ে কলকাতায় থাকি ৷ শুনানিতে ডাকলে সকলেই যাব ৷"
'ব্য়োমকেশ বক্সি'-খ্যাত অভিনেতার বাড়ি মেদিনীপুর পুরসভার 23 নম্বর ওয়ার্ডের শরৎপল্লিতে ৷ ওয়ার্ডের 299 নম্বর বুথের ভোটার অনির্বাণ এবং তাঁর পরিবার ৷ এসআইআর পর্বে তাঁর শরৎপল্লির বাড়িতে এনুমারেশন ফর্ম পৌঁছে দিয়েছিলেন বিএলও ৷ সেই ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছেন 'হুলিগানইজম'-এর গায়ক ৷
2002 সালের ভোটার তালিকায় তাঁর অথবা বাবা–মা, দাদু-ঠাকুমার নাম না-থাকায় শুনানিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে তাঁকে ও বাকিদের ৷ যদিও 2025 সালের ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের নাম রয়েছে ৷ চলতি বছরের 6 জুলাই বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন অনির্বাণের বাবা প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য ৷
'বল্লভপুরের রূপকথা'-র পরিচালক অনির্বাণের জেঠু বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য বলেন, "বুঝতে পারছি না 2002 সালে ভাই কেন ভোটার তালিকায় নাম তোলেননি ৷" তিনি উল্লেখ করেন, ওই সময়ে বাবা-মা অর্থাৎ অনির্বাণের দাদু-ঠাকুমারও মৃত্যু হওয়ায় 2002 সালের তালিকায় তাঁদের নাম ছিল না ৷ তিনি বলেন, "আমি এলাকার তিনটি বুথের তালিকা দেখেছি ৷ কিন্তু ভাইয়ের নাম খুঁজে পাইনি ৷ সে সময়ে তো এত জটিলতা ছিল না ৷ তবে এবার যাতে অনির্বাণ ও পরিবারের সকলের নাম ভোটার তালিকায় থাকে, সে জন্য উদ্যোগী হয়েছি ৷"
মেদিনীপুরের সদর মহকুমাশাসক তথা এইআরও (AERO) মধুমিতা মুখোপাধ্যায় বলেন, "তাঁকে ডাকা হয়েছে এর মানে এটা নয় যে তাঁর কোনও নথি ছিল না ৷ নির্বাচন কমিশন অনুযায়ী যে 12টি তথ্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে কোনও একটি নথি দেখাতে হবে ৷ তালিকায় নাম নেই এমনি বহু ঘটনা রয়েছে ৷ অনেকেই প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে পারছেন ৷"
এ বিষয়ে মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খান বলেন, "এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ৷ মেদিনীপুরের একজন বিখ্যাত অভিনেতার নাম নেই ভোটার তালিকায় ৷ এটা মেনে নেওয়া যায় না ৷ এই জন্য আমরা বারবার বলেছি নির্বাচন কমিশন থেকে অনেকেরই নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, যা ঠিক করা হয়নি ৷"