পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর 24 জওয়ান, রিপোর্ট তলব কমিশনের

পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর 24 জওয়ান, রিপোর্ট তলব কমিশনের
বুধবার সকাল থেকেই প্রথমে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের পেট ব্যথা শুরু হয় ৷ আর তারপর একের পর এক জওয়ান অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে জানা গিয়েছে ।
Published : April 16, 2026 at 3:56 PM IST
কলকাতা, 16 এপ্রিল: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন ৷ আর এই ভোটকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা দিতে রাজ্যে এসেছে কয়েকশো কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ তাঁদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন 24 জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান । ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-2 ব্লকের তল্লিগুড়ি হাইস্কুলে । এই ঘটনায় এবার রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন ৷
প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে ওই 24 জন জওয়ান অসুস্থ হয়ে থাকতে পারেন । তবে সঠিক কী কারণে এই ঘটনা ঘটল তা নিয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল । জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে ৷ আজকের মধ্যেই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ঘটনার পিছনে খাবার নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়েছে ওই রিপোর্টে ৷
কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই জওয়ানরা যে স্কুলে থাকছিলেন, সেখানেই তাঁরা নিজেরাই রান্নাবান্না করে খাওয়া-দাওয়া করছিলেন । এরপর বুধবার সকাল থেকে প্রথমে তাঁদের পেট ব্যথা শুরু হয় ৷ আর তারপর একের পর এক জওয়ান অসুস্থ হয়ে পড়েন । অনেকেই পেটের তীব্র সমস্যায় ভুগতে শুরু করেন । তড়িঘড়ি তাঁদের ওই স্কুল বিল্ডিং থেকে সরিয়ে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । হাসপাতাল সূত্রে খবর, আক্রান্তদের মধ্যে 14 জনের অবস্থা গুরুতর । চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, খাদ্যে বিষক্রিয়ার জেরেই এই অসুস্থতা ।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনীর দায়িত্বে রাজ্যে এসে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ানের ৷ স্কুলের বারান্দা থেকে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁর ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের দোস্তিপুর এলাকায় । মৃত জওয়ানের নাম কনক কোচ ৷ তিনি অসমের বাসিন্দা এবং আইটিবিপি (ITBP)-র একজন হেড কনস্টেবল ছিলেন ।
আগামী 23 এপ্রিল রাজ্যের 152টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন । প্রথম দফায় কোথায় কত সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন । তাতে ভোটকে সামনে রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে জেলাগুলিতে বিশাল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আগামী 18 এপ্রিল থেকে বাহিনী মোতায়েনের কাজ বা ইন্ডাকশনের কাজ শুরু করতে হবে । আগামী 20 এপ্রিলের মধ্যে পুরো মোতায়েন প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলতে হবে ।