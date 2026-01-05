ETV Bharat / state

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট জমা নির্বাচন কমিশনে

প্রতি সপ্তাহে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার রিপোর্ট জমা দিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে ৷ ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্যে আসছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷

আইনশৃঙ্খলা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে (ইটিভি ভারত)
January 5, 2026

কলকাতা, 5 জানুয়ারি: আজ থেকে প্রতি সপ্তাহে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে । এমনটাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

আগামী 14 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। এখন রাজ্যে চলছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের শুনানি পর্ব। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ তারপরেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা ।

এসআইআর-এর পাশাপাশি শুরু হয়ে গিয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের অনান্য প্রস্তুতি পর্ব ৷ রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখতেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রিপোর্ট এবার পাঠাতে হবে প্রতি সপ্তাহে । ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের সব জেলা শাসকদের।

Law and order report
রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার রিপোর্ট জমা দিতে হবে কমিশনকে (ইটিভি ভারত)

আজ থেকে প্রতি সপ্তাহে সব জেলা শাসকরা রিপোর্ট পাঠাবেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে ৷ তারপর সেই রিপোর্ট পাঠানো হবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে । অর্থাৎ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর অনেক আগে থেকেই নজর রাখতে চাইছে কমিশন । পাশাপাশি ভোটের আগে নিয়োগ করা হয়েছে 15টি নোডাল এজেন্সি ৷ তারাও কাজ শুরু করে দিয়েছে । এই নিয়ে প্রত্যেক জেলায় জেলা শাসকের নেতৃত্বে একটি আলাদা কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷

অন্যদিকে, রাজ্যে বিকেন্দ্রীকৃত শুনানি কেন্দ্র চালুর অনুমোদন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন । পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরকে পাঠানো এক নির্দেশিকায় কমিশন জানিয়েছে, ভৌগোলিক বিস্তৃতি, দুর্গম এলাকা, বনাঞ্চল, ছড়িয়ে থাকা বসতি এবং যাতায়াত সংক্রান্ত সমস্যার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের 12টি জেলায় মোট 160টি বিকেন্দ্রীকৃত শুনানি কেন্দ্রে ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত শুনানি হবে। এই জেলাগুলি হল- দার্জিলিং, ঝাড়গ্রাম, কালিম্পং, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, আলিপুরদুয়ার, বাঁকুড়া, নদিয়া, হাওড়া, পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং জলপাইগুড়ি । কমিশনের অনুমোদন অনুযায়ী, দার্জিলিং জেলায় সর্বাধিক ঊনচল্লিশটি এবং আলিপুরদুয়ারে 38টি বিকেন্দ্রীকৃত শুনানি কেন্দ্রের প্রস্তাব করা হয়েছে । সবমিলিয়ে বিভিন্ন জেলার প্রস্তাবিত মোট বিকেন্দ্রীকৃত শুনানি কেন্দ্রর সংখ্যা 160টি ৷

নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই সমস্ত বিকেন্দ্রীকৃত কেন্দ্রে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যাতে শুনানি প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলপূর্বভাবে করা যায়। পাশাপাশি কোনও রকম বহিরাগত প্রভাব বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা বজায় রেখে শুনানি চালানোর উপর জোর দিয়েছে কমিশন। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ভোটার নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধি এবং নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন সময়ে জারি করা নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলার কথাও বলা হয়েছে ।

কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, শুনানির দিনক্ষণ ও কেন্দ্রগুলির অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য সব পক্ষকে আগাম জানাতে হবে। একই সঙ্গে জেলা প্রশাসনকে এই নির্দেশাবলির বাস্তবায়নকরার ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে নজরদারির চালাতে হবে। এছাড়াও দুর্গম ও প্রান্তিক এলাকায় বসবাসকারী ভোটারদের যাতে অযথা দূরত্ব পাড়ি দিয়ে শুনানিতে আসতে না-হয় সেই লক্ষ্যেই এই বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত।

বিকেন্দ্রীকৃত শুনানিকেন্দ্র চালু হলে প্রক্রিয়া আরও গতিশীল হবে এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়বে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সমস্ত অভিযোগ ও অসঙ্গতি দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে মেটাতেই এই পদক্ষেপ।

