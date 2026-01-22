SIR শুনানিতে নথি অমিলে ভোটার তালিকা থেকে বাদ !
শুনানির সময় ভোটার যে নথি দেবেন তাই চূড়ান্ত, এমনটাই জানা গিয়েছে নির্বাচন কমিশন সূত্রে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই শুনানি হবে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের।
Published : January 22, 2026 at 11:30 AM IST
কলকাতা, 22 জানুয়ারি: লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর অনেকটাই বদলে গিয়েছে SIR শুনানির সার্বিক চিত্র । কারণ শুধু 94 লক্ষ নয়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে আগের লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা মেনে 1 কোটি 36 লক্ষ ভোটারকেই শুনানিতে ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন । জমা দিতে হবে সঠিক নথি ৷ এরপর মিলবে দু'টি করে রিসিপ্ট কপি, জানাল নির্বাচন কমিশন ৷
বিষয়টি হল, স্ক্রুটিনি বা পর্যবেক্ষণের সময় সংশ্লিষ্ট সেই ব্যক্তি যে নথি জমা দেবেন তাই চূড়ান্ত বলে ধরে নেবে কমিশন । আর সেই জমা দেওয়া নথি যদি নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী মান্যতা না-পায় সেক্ষেত্রে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ভোটার তালিকা থেকে সেই ব্যক্তির নাম বাদ যাবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে নির্বাচন কমিশন সূত্রে ।
পুরো রাজ্যজুড়ে এখন প্রতিদিন প্রায় 20 লক্ষ ভোটারের কাগজ স্ক্রুটিনি করছেন স্পেশাল রোল অবজার্ভার এবং রোল অবজার্ভাররা । নির্বাচন কমিশনের দেওয়া যে নথির তালিকা রয়েছে তার মধ্যে যে কোনও একটি নথি দিতে হবে ৷ তার বাইরে কোনও নথি দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না-বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে ।
সম্প্রতি, কমিশনের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, নামের বানানের ছোটখাটো ভুলের ক্ষেত্রে বিএলওরাই তা ঠিক করে দেবেন । এই ধরনের ঘটনায় শুনানিতে ডাকা হবে না । এমনকী যাদের নামে শুনানির নোটিশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল, সেই নোটিশও স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় । তাই এই নিয়ম মেনেই কমিশনের তরফে জানানো হয়েছিল, যে সেক্ষেত্রে 1 কোটি 36 লক্ষকে নয়, শুনানিতে শুধুমাত্র ডাকা হবে 94 লক্ষকে । তাই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর অনেকটাই বদলে গিয়েছে সেই ছবি ।
প্রসঙ্গত, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা প্রকাশের আবেদন জানিয়ে আদালতে গিয়েছিল রাজ্য সরকার । এরপরই সোমবার সুপ্রিম কোর্টের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির তালিকা প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে । স্বাভাবিকভাবেই আর 94 লক্ষকে নয়, এখন 1 কোটি 36 লক্ষ ভোটারকেই শুনানিতে ডাকা হবে ।
এবার সুপ্রিম অর্ডার অনুসারে তালিকা প্রকাশের তিনদিনের মধ্যে সেই ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে হবে শুনানির নোটিশ । আর তারপর 10 দিন সময় দেওয়া হবে নথি জমা করা জন্য । উল্লেখ্য, বিভিন্ন মহল এবং ভোটারদের একাংশের দাবি ছিল, তাঁরা যে যে নথি জমা দিচ্ছেন তার একটি রিসিপ্ট (Receipt) কপি তাঁদের দিতে হবে । এর পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের এক কর্তা জানান, এক্ষেত্রে দু'টি করে রিসিপ্ট কপি দেওয়া হবে । একটি দেওয়া হবে নথি জমা দেওয়ার সময় আর একটি দেওয়া হবে শুনানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ।