SIR শুনানিতে নথি অমিলে ভোটার তালিকা থেকে বাদ !

শুনানির সময় ভোটার যে নথি দেবেন তাই চূড়ান্ত, এমনটাই জানা গিয়েছে নির্বাচন কমিশন সূত্রে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই শুনানি হবে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের।

SIR HEARING IN BENGAL
শিলিগুড়ির একটি স্কুলে SIR শুনানি ক্যাম্পে উপস্থিত ভোটারদের দেওয়া বৈধ পরিচয়পত্র জমা দেওয়ার নথি সংগ্রহ এবং যাচাই করছেন (ফাইল ছবি/আইএএনএস)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 22, 2026 at 11:30 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 22 জানুয়ারি: লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর অনেকটাই বদলে গিয়েছে SIR শুনানির সার্বিক চিত্র । কারণ শুধু 94 লক্ষ নয়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে আগের লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা মেনে 1 কোটি 36 লক্ষ ভোটারকেই শুনানিতে ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন । জমা দিতে হবে সঠিক নথি ৷ এরপর মিলবে দু'টি করে রিসিপ্ট কপি, জানাল নির্বাচন কমিশন ৷

বিষয়টি হল, স্ক্রুটিনি বা পর্যবেক্ষণের সময় সংশ্লিষ্ট সেই ব্যক্তি যে নথি জমা দেবেন তাই চূড়ান্ত বলে ধরে নেবে কমিশন । আর সেই জমা দেওয়া নথি যদি নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী মান্যতা না-পায় সেক্ষেত্রে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ভোটার তালিকা থেকে সেই ব্যক্তির নাম বাদ যাবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে নির্বাচন কমিশন সূত্রে ।

পুরো রাজ্যজুড়ে এখন প্রতিদিন প্রায় 20 লক্ষ ভোটারের কাগজ স্ক্রুটিনি করছেন স্পেশাল রোল অবজার্ভার এবং রোল অবজার্ভাররা । নির্বাচন কমিশনের দেওয়া যে নথির তালিকা রয়েছে তার মধ্যে যে কোনও একটি নথি দিতে হবে ৷ তার বাইরে কোনও নথি দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না-বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে ।

সম্প্রতি, কমিশনের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, নামের বানানের ছোটখাটো ভুলের ক্ষেত্রে বিএলওরাই তা ঠিক করে দেবেন । এই ধরনের ঘটনায় শুনানিতে ডাকা হবে না । এমনকী যাদের নামে শুনানির নোটিশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল, সেই নোটিশও স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় । তাই এই নিয়ম মেনেই কমিশনের তরফে জানানো হয়েছিল, যে সেক্ষেত্রে 1 কোটি 36 লক্ষকে নয়, শুনানিতে শুধুমাত্র ডাকা হবে 94 লক্ষকে । তাই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর অনেকটাই বদলে গিয়েছে সেই ছবি ।

প্রসঙ্গত, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা প্রকাশের আবেদন জানিয়ে আদালতে গিয়েছিল রাজ্য সরকার । এরপরই সোমবার সুপ্রিম কোর্টের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির তালিকা প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে । স্বাভাবিকভাবেই আর 94 লক্ষকে নয়, এখন 1 কোটি 36 লক্ষ ভোটারকেই শুনানিতে ডাকা হবে ।

এবার সুপ্রিম অর্ডার অনুসারে তালিকা প্রকাশের তিনদিনের মধ্যে সেই ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে হবে শুনানির নোটিশ । আর তারপর 10 দিন সময় দেওয়া হবে নথি জমা করা জন্য । উল্লেখ্য, বিভিন্ন মহল এবং ভোটারদের একাংশের দাবি ছিল, তাঁরা যে যে নথি জমা দিচ্ছেন তার একটি রিসিপ্ট (Receipt) কপি তাঁদের দিতে হবে । এর পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের এক কর্তা জানান, এক্ষেত্রে দু'টি করে রিসিপ্ট কপি দেওয়া হবে । একটি দেওয়া হবে নথি জমা দেওয়ার সময় আর একটি দেওয়া হবে শুনানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ।

