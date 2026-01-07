অমর্ত্য সেনের SIR শুনানি নিয়ে বড় পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের

অমর্ত্য সেনের SIR শুনানি নিয়ে বড় পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের
SIR শুনানিতে জনপ্রিয় অনেকেরই ডাক পড়েছে ৷ মঙ্গলবার অমর্ত্য সেনকে শুনানিতে ডাকার খবর প্রকাশ্যে আসতেই কমিশনের উপর ক্ষোভ বাড়ে ৷ তাতেই কি এই সিদ্ধান্ত ?
Published : January 7, 2026 at 10:06 AM IST
কলকাতা, 7 জানুয়ারি: অবশেষে অমর্ত্য সেনের শুনানি নিয়ে সুর নরম নির্বাচন কমিশনের ৷ বানান ভুলের জন্য নোবেলজয়ীকে শুনানি কেন্দ্রে যোগদানের প্রয়োজন নেই ৷ মঙ্গলবার এমনটাই জানাল কমিশন ৷
নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, ভোটার তালিকায় নামের বানানে অসঙ্গতির জন্য কমিশনের তরফে তলব করা হয়েছিল নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে ৷ তাঁকে শুনানির জন্য উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নেই ৷
তিনি জানান, যেহেতু বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) ভোটারদের নামের বানান ভুল-সহ ছোটখাটো ভুল সংশোধন করার ক্ষমতা রয়েছে, তাই অর্থনীতিবিদের ক্ষেত্রে সংশোধন স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিকভাবে পরিচালিত হবে ।
তাঁর কথায়, "বানান নিয়ে বিভ্রান্তি সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তিগত এবং ভোটারের যোগ্যতার উপর এর কোনও প্রভাব নেই । অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক বন্ধের জন্য আমাদের আধিকারিকদের প্রশাসনিক স্তরে এই ধরনের বিষয়গুলি সমাধান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷"
তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার দাবি করেছিলেন যে, অমর্ত্য সেনকে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে একটি SIR শুনানির নোটিশ দেওয়া হয়েছে । যদিও নোবেলজয়ীর পরিবারের এক সদস্য সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন যে তাঁরা এখনও কমিশনের তরফ থেকে কোনও শুনানির নোটিশ পাননি ।
কমিশন জোর দিয়ে বলেছে যে, ভোটারদের নামের ছোটখাটো ভুল শুনানি প্রক্রিয়া বা ভোটারের অধিকারকে প্রভাবিত করে না ৷ কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছে যে, এই ধরনের প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে যাতে বিতর্ক তৈরি না হয় সেই দিকে নজর রাখতে হবে ।
কমিশনের আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, ভোটার তালিকায় অভিযোগ করা অসঙ্গতি বা যৌক্তিক অসঙ্গতি সম্পর্কিত সমস্ত নোটিশ অবিলম্বে ডাউনলোড করে আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন কঠোর নির্দেশিকা জারি করেছে ৷ এই কাজে কোনও গাফিলতি সহ্য করা হবে না ।
এই নির্দেশের পর, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) এর কার্যালয় সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছে ৷ পাশাপাশি নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক যৌক্তিক অসঙ্গতি নোটিশের সংখ্যা সম্পর্কে দৈনিক রিপোর্ট চেয়েছে ।
এর আগে, ভোটার তালিকার চলমান বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) এর প্রথম পর্যায়ে, প্রায় 1.36 কোটি ভোটারের তথ্যে অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছিল । পরবর্তী যাচাই এবং সংশোধনের পর, যৌক্তিক অসঙ্গতি বিভাগের অধীনে এই সংখ্যা এখন প্রায় 59 লক্ষে নেমে এসেছে ।
নির্বাচন কমিশনের আরেকটি সূত্র জানিয়েছে যে, কমিশন এখন সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রধান নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করবে । মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ডাকে জরুরি বৈঠকটি 8 জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল 10টায় নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে ৷
সূত্র জানিয়েছে যে, আলোচনায় চলমান এসআইআর প্রক্রিয়া, নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।