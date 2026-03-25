নির্বাচনের জন্য যে কোনও কর্মী আধিকারিককে বদলি করতে পারে কমিশন !

মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন আয়োজন করতে রাজ্য ও কেন্দ্রের যে কোনও কর্মী বা আধিকারিককে বদলি করতে পারে কমিশন, হাইকোর্টে এমনটাই জানালেন কমিশনের আইনজীবী ৷

transfer of State bureaucrats
রাজ্যের আমলাদের বদলি সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলায়
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 25, 2026 at 8:05 PM IST

কলকাতা, 25 মার্চ: নির্বাচনের কাজের জন্য যে কোনও কর্মী ও আধিকারিককে বদলি করতে পারে কমিশন। তার জন্য কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না কমিশনকে ৷ রাজ্যের আইএএস, আইপিএস আধিকারিকদের বদলি করার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে এমনটাই জানালেন নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী দামা শেষাদ্রি নাইডু ৷

রাজ্যের আইএএস ও আইপিএসদের বদলির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই আগেই প্রশ্ন তুলেছিল নির্বাচন কমিশন । এদিন কমিশনের আইনজীবী বলেন, "নির্বাচন ঘোষণা থেকে ফলাফল পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন প্রভুত ক্ষমতা ভোগ করে ৷ কমিশন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নিয়ে নিতে পারে ৷ নির্বাচন যাতে অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ করা যায় সেদিকে তাকিয়ে সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকরও কমিশনের ক্ষমতার উপর জোর দিয়েছিলেন ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের কয়েকটি নির্দেশের অবতারণা করেন ৷

তিনি আরও জানান, কমিশন এতটাই শক্তিশালী যে, নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর তারা রাজ্য ও কেন্দ্রের বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে পারে যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে ৷ একই সঙ্গে পক্ষপাতহীন নির্বাচনের জন্য কমিশন কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের বদলি করতেই পারে। নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিতে পারেন ৷ কিন্তু সেগুলো মেনে চলা, বা না-চলা কমিশনের উপর নির্ভর করে ৷ নির্বাচনী পরিস্থিতিতে রিটার্নিং অফিসার ও সহ-রিটার্নিং অফিসাররা সবাই বদলি হয়েই কাজে আসেন ৷ কমিশনের ক্ষমতা আছে, যে কোনও আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়ার।

এর পালটা মামলাকারীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা অসীম ৷ কিন্তু তারাও আইনের বাইরে নয় ! আপনি যদি সব অফিসারকে তুলে নেন তাহলে কীভাবে রাজ্যের বিভিন্ন দফতর চলবে ? আগামী 6 মে পর্যন্ত নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় রয়েছেন ৷ তার আধিকারিকদের সরিয়ে দেওয়ার পর সেই দফতরের জরুরি কাজের জন্য দায়ভার কার উপর বর্তাবে ? প্রতিদিন 60-70 জন করে রিটার্নিং অফিসারকে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না-করেই বদল করা হচ্ছে ৷ এভাবে রাজ্যের কাজে কমিশন কি হস্তক্ষেপ করতে পারে ?

এই মামলায় এখনও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের সওয়াল শেষ হয়নি। সেই জন্য আগামী শুক্রবার ফের সকাল সাড়ে 10টা ফের শুনানি ৷

শুনানির একটি পর্বে কমিশনের আইনজীবী ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের নির্দেশ উল্লেখ করে জানান, নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতাকে এই ধরনের জনস্বার্থ মামলা করে প্রশ্ন তোলা যায় না। কমিশন-ই শেষ কথা ৷ কমিশন লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করার তাগিদে আইনি যে কোনও পদক্ষেপ করতে পারে ৷ নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের বদলি করার জন্য কোনও কারণ দর্শাতে হয় না ৷ কমিশনের ক্ষমতা আছে বদলি করার, নির্দিষ্ট আধিকারিককে মনোনীত করার। তার জন্য কমিশনকে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয় ৷ আবেদনকারীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা কটাক্ষ করে বলেন, "অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সবাইকে নিরপেক্ষ হতে হবে ! শুধু নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ হওয়ার দরকার নেই ৷"

প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে থামিয়ে বলেন ,"আপনি মামলার বাইরে গিয়ে কথা বলবেন না ৷ কারণ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে এই মামলা দায়ের করা হয়নি।" কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আইনসভা যাদের নিয়োগ করেছে তাদেরকে মান্য করাও কমিশনের কাজ। কমিশনের সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নয়।"

মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কমিশনের পাল্টা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মামলাকারী অর্ক নাগ আইন নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন ৷ তিনি রাজ্যের হয়ে বিভিন্ন মামলায় সওয়াল করেন ৷ আইনজীবীরা কেউ সরকারের কর্মচারী নয় ৷ ফলে তিনি জনস্বার্থ মামলা করে কোনও ভুল করেননি।"

রাজ্যে নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে গত 15 মার্চ ৷ সেদিন রাতেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদজ মীনাকে সরিয়ে দেয় কমিশন ৷ এরপর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অফিসারকে অন্যান্য রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক দফতরের কাজে যুক্ত ছিলেন ৷ কমিশনের আচরণের প্রতিবাদ করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে ৷

