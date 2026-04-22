শ্রীজাত'র বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার খবর ভুয়ো: কমিশন

ভোটের আগে কড়া নির্বাচন কমিশন ৷ যাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে তাদের গ্রেফতারি নিয়ে এবার কোমর বেঁধে নেমেছে নির্বাচন কমিশন।

শ্রীজাতর বিরুদ্ধে গ্রেফতারির পরোয়ানা (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 22, 2026 at 1:51 PM IST

কলকাতা, 22 এপ্রিল: কবি শ্রীজাতর বিরুদ্ধে জারি করা হয়নি কোনও গ্রেফতারি পরোয়ানা ৷ শ্রীজাতর বিষয়ে ভুল তথ্য ও ভুয়ো খবর ছড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ৷ এর আগে বুধবার সকালেই খবর আসে, ভোটের আগেই শ্রীজাতকে গ্রেফতারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ পুরনো এক মামলার জেরেই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল বলে খবর ছড়ায় ৷ সেই খবরকে ভুয়ো বলে উড়িয়ে দিল কমিশন ৷

এদিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, "নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু ব্যক্তি এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশের দ্বারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভুল তথ্য ও ভুয়া খবর ছড়ানোর তীব্র নিন্দা জানানো হচ্ছে। এ ধরণের কার্যকলাপ কেবল বিভ্রান্তিকরই নয়, তা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি মানুষের আস্থাকেও ক্ষুণ্ণ করে। মিথ্যা ও যাচাই না-করে তথ্য প্রচারের জন্য যারা দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

প্রসঙ্গত, ভোটের আগে কড়া নির্বাচন কমিশন ৷ যাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে তাদের গ্রেফতারি নিয়ে এবার কোমর বেঁধে নেমেছে নির্বাচন কমিশন। এবিষয়ে কমিশনের জোর তৎপরতাও দেখা গিয়েছে ৷ এরপরই খবর আসে সেই মর্মেই কমিশনের নিশানায় উঠে আসে কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে নির্বাচনের আগেই গ্রেফতার করতে বলা হয়েছে বলেও খবর ছড়ায় ৷ সেই মর্মে শ্রীজাতর বিরুদ্ধে আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করেছে বলেও শোনা যায়। সেই খবরকেই ভুয়ো বলল কমিশন ৷ অর্থাৎ শ্রীজাতর বিরুদ্ধে এমন কোনও পদক্ষেপ আদৌ নেওয়া হয়নি বলেই জানাচ্ছে কমিশন ৷

শ্রীজাতর বিরুদ্ধে এই গ্রেফতারির পরোয়ানা জারির বিষয়ে আদৌ কী ঘটেছিল ? জানা যায়, পুরনো মামলার জেরেই বিপাকে পড়েছেন শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের আগেই তাঁকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর রটে ৷ জানা গিয়েছে, 2017 সালে শ্রীজাত একটি কবিতা লিখেছিলেন, যার বিষয়বস্তু ছিল ধর্মীয় প্রতীকের (ত্রিশূল) উপর কনডম পরানো। এরপরই শিলিগুড়ি-সহ বিভিন্ন জায়গায় কবির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। আর সেই দায়ের হওয়া পুরনো মামলাতেই এহেন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে খবর আসে।

উল্লেখ্য, ওই মামলাটি বিজেপি ও হিন্দু পরিষদের তরফে দায়ের করা হয়েছিল। পুরনো মামলায় নজিরবিহীনভাবে নির্বাচনের ঠিক আগেই শ্রীজাতর বিরুদ্ধে গ্রেফতারির নিন্দায় সরব হয়েছিল সাহিত্য মহলও। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা বাধ্যতামূলক। 2026 বিধানসভা ভোটের আগে নজিরবিহীন কড়াকড়ি নির্বাচন কমিশনের ৷ আর সে ক্ষেত্রেই নাম উঠে আসে শ্রীজাতরও ৷

প্রসঙ্গত, লেখালিখির পাশাপাশি পরিচালক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ ঘটেছে শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শুধু তাই নয় একাধিক বাংলা ছবিতে গানের কথার দায়িত্ব পাচ্ছেন শ্রীজাত, বহুদিন ধরেই। নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আসন্ন ছবি, 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এও গানের দায়িত্বে আছেন তিনি।

